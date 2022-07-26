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Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон.. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харьков начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 26 июля около 5:00 утра военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

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Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 01
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 02
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 03
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 04
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 05
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 06
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон. 07

армия РФ (19318) обстрел (27275) Харьков (7498) Харьковщина (5577)


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на фото різні місця, хоча вони не дуже далеко одно від одного
перше більш всього схоже на вихід з метро на Конной площаді, тобто Захисніків України
третя фотка схожа на вихід з метро Спортивная у бік магазину АТБ
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26.07.2022 10:42 Ответить
Та да район металлиста, но так подробно описывать места не обязательно.
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26.07.2022 10:51 Ответить
 
 