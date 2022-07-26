Рашисты ударили по Харьковщине и повредили газопровод на территории Балаклейской громады, - ОВА. ФОТО
В результате обстрелов Балаклейской громады в Харьковской области поврежден газопровод.
Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате обстрелов поврежден газопровод среднего давления, обеспечивающий газом одно из сел Балаклейской громады.
Без газоснабжения осталась тысяча домов.
"АО "Харьковгаз" просит своих клиентов, у которых прекратилась подача газа вечером 25 июля, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения ремонтов газопровода.
В то же время, продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в деоккупированных ВСУ населенных пунктах Харьковского района. Проводятся ремонты на газораспределительных и домовых сетях, а также разрушенных врагом газопроводах", - говорится в сообщении.
Работы будут продолжаться до полного пуска газа во все домовладения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль