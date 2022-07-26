Рашисты ударили по Харьковщине и повредили газопровод на территории Балаклейской громады, - ОВА. ФОТО

В результате обстрелов Балаклейской громады в Харьковской области поврежден газопровод.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате обстрелов поврежден газопровод среднего давления, обеспечивающий газом одно из сел Балаклейской громады.

Без газоснабжения осталась тысяча домов.

"АО "Харьковгаз" просит своих клиентов, у которых прекратилась подача газа вечером 25 июля, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения ремонтов газопровода.

В то же время, продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в деоккупированных ВСУ населенных пунктах Харьковского района. Проводятся ремонты на газораспределительных и домовых сетях, а также разрушенных врагом газопроводах", - говорится в сообщении.

Работы будут продолжаться до полного пуска газа во все домовладения.

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