Российские войска нанесли удары по Донетчине. Есть убитые и раненые, травмирован ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты в течение суток накрыли огнем 10 населенных пунктов. Все удары были направлены по домам граждан и гражданской инфраструктуре. Полицейские документировали последствия обстрелов и помогали пострадавшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Нацполиции.

"Трем вражеским налетам подверглись Авдеевка и Бахмут, где россияне снова попали в школу. "Горячо" было и в Красногоровке, Марьинке, Торецке, Соледаре, пгт Великая Новоселка, селах Тоненькое, Георгиевка, Нетайлово. Рашисты обстреляли население авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО "Град". Есть жертвы", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 13 жилых домов, учебное заведение, предприятие по производству соли. Уничтожено поле с пшеницей. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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