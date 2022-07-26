Еще одну временную переправу из-за разрушения оккупантами моста открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж
В Черниговской области построили еще одну временную переправу из-за разрушения в результате боевых действий моста.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Временный проезд у одного из мостов в Нежинском районе области соединяет районы Черниговщины.
"Восстановление этого отрезка дороги решает часть логистических вопросов. Это важно для нормальной жизни региона", – отметил он.
В Черниговской области повреждено более 1100 км дорог государственного и местного значения. Разрушены 30 мостов, но уже на двух третях удалось восстановить движение транспорта.
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