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Еще одну временную переправу из-за разрушения оккупантами моста открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области построили еще одну временную переправу из-за разрушения в результате боевых действий моста.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Временный проезд у одного из мостов в Нежинском районе области соединяет районы Черниговщины.

"Восстановление этого отрезка дороги решает часть логистических вопросов. Это важно для нормальной жизни региона", – отметил он.

В Черниговской области повреждено более 1100 км дорог государственного и местного значения. Разрушены 30 мостов, но уже на двух третях удалось восстановить движение транспорта.

Еще одну временную переправу из-за разрушения оккупантами моста открыли на Черниговщине 01

Еще одну временную переправу из-за разрушения оккупантами моста открыли на Черниговщине 02

Еще одну временную переправу из-за разрушения оккупантами моста открыли на Черниговщине 03

Автор: 

мост (1028) Черниговщина (1485)


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Вот яркий пример как грузовики ездят по досках. Зато наши Аристовичи рассказывают что рашисты не смогут ездить по Антоновскому мосту из за нескольких отверстий залитых бетоном и арматурой
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26.07.2022 12:16 Ответить
Люся Дристовіч (арєстовіч) повне лайно й слухати його можуть тільки ті у кого у голові лайно замість мізків.
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26.07.2022 12:27 Ответить
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26.07.2022 12:47 Ответить
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26.07.2022 12:48 Ответить
"Велике будівництво"? Це коли всі гроші замість оборони закатуєш в дороги, то по фінішу немає ні ракет ні доріг, ні мостів.
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26.07.2022 12:16 Ответить
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26.07.2022 12:50 Ответить
Навіщо про це писати у новинах?!
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26.07.2022 12:26 Ответить
Ви зразу і координати пишіть, щоб кацапам "двічі не вставати". Нах писати це на всю Україну в новинах? Хто там їздить, той знатиме.
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26.07.2022 12:43 Ответить
Теперь свинособаки в говно изойдут что бы узнать координаты.
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26.07.2022 16:55 Ответить
 
 