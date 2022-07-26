Публично оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию РФ. В Ивано-Франковске взяли под стражу местного жителя, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в отношении местного жителя за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины и глорификацию ее участников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемый в течение марта-мая 2022 года в российской соцсети "Одноклассники" публично оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию РФ, распространял материалы об "освобождении" Украины и ее жителей от нацизма. Он поддерживал российскую политику, а войска оккупантов называл освободителями", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.
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