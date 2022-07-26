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Публично оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию РФ. В Ивано-Франковске взяли под стражу местного жителя, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в отношении местного жителя за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины и глорификацию ее участников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Публично оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию РФ. В Ивано-Франковске взяли под стражу местного жителя, - Офис генпрокурора 01

"По данным следствия, подозреваемый в течение марта-мая 2022 года в российской соцсети "Одноклассники" публично оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию РФ, распространял материалы об "освобождении" Украины и ее жителей от нацизма. Он поддерживал российскую политику, а войска оккупантов называл освободителями", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Израиля "оформлена исключительно в проукраинскую сторону", это вызывает вопрос, - МИД РФ

По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

агрессия (1704) Ивано-Франковск (831) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+8
Кпцапню заселяли й у Франківськ, і у Львів в часи совка. Так що нічого дивного. Предки цієї спійманої мавпи були працівниками НКВС чи КДБ
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26.07.2022 12:23
+7
Асвабадітьєлі

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26.07.2022 12:17
+5
Кращеб не бомжей та дебілів ловили а з ОП, ВР та КМУ таких *лютителей ху@ла* ловили
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26.07.2022 12:17
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Асвабадітьєлі

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26.07.2022 12:17 Ответить
Чмоні
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26.07.2022 13:15 Ответить
Кращеб не бомжей та дебілів ловили а з ОП, ВР та КМУ таких *лютителей ху@ла* ловили
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26.07.2022 12:17 Ответить
Ловити потрібно всіх і розвішувати на гиляках
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26.07.2022 12:26 Ответить
на оккупированный территориях украинцев с проукраинской позицией просто убивают
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26.07.2022 12:43 Ответить
там где присутствует режим х..ла, там всегда убивают украинцев или за украинскую позицию.
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26.07.2022 13:06 Ответить
А поляки за таке-киздять!Так де війна в Польщі,чи в Україні?
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26.07.2022 12:18 Ответить
Кпцапню заселяли й у Франківськ, і у Львів в часи совка. Так що нічого дивного. Предки цієї спійманої мавпи були працівниками НКВС чи КДБ
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26.07.2022 12:23 Ответить
Зрадники є і серед українців, які не мають серед предків кацапів.
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26.07.2022 12:36 Ответить
Таких покидьків потрібно спочатку відмудохати по - справжньому , а потім саджати надовго в буцегарню !!
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26.07.2022 12:25 Ответить
І воно що цілим доїхало до СІЗО? Міг би раптово померти від серцевої недостатності, або коклюша. В крайньому випадку раз двадцять добровільно впасти на асфальт.
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26.07.2022 12:26 Ответить
на зоне могут очень отрицательно отнестись, если узнают, что посадили за глорификацию. Там особо в дефинициях не разбираются.
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26.07.2022 12:31 Ответить
Не нужно пытаться романтизировать зону. Там, как правило, сидят отбросы общества без чести, без совести и без морали.
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26.07.2022 12:35 Ответить
В міста західної частини України після Другої світової війни масово завозили "совєтскіх людєй" з родинами. Ось це їх нащадки, всі ці ярмольники, гоші куценко, башмети, явлінскіє, прєснякови, лоліти, ... .
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26.07.2022 12:39 Ответить
місцевий?щось дуже дивно...що раніше не побили морду
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26.07.2022 12:41 Ответить
Поясню: роССия, язык, ее история, ее культура - именно это и есть нацизм, фашизм и садизм в одной упаковке.
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26.07.2022 12:44 Ответить
быдлонасекомыш болот мацковии,отправьте урода на мацквабад
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26.07.2022 12:56 Ответить
Часом не колишній учень СШ 1?)
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18.11.2022 13:40 Ответить
 
 