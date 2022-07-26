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Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожары в прибрежных населённых пунктах Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 01

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о возгорании и разрушении частных зданий прибрежных сел в Одесской области, которые произошли в результате попадания крылатых ракет. В результате событий пострадал мужчина, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Пожары ликвидированы. Всего на события привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 спасателя.

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Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 02
Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 03

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Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 04
Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 05
Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 06
Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 07
Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ 08

обстрел (27275) Одесская область (3580) пожар (5954) ГСЧС (4977)


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Жив би тут єрмак ніхто б сюди не стріляв.
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26.07.2022 12:35 Ответить
у зеленского в грибовке кусок земли как футбольное поле , он там собирается гостиничный комплекс строить, весь прошлый год там расчищали , осушали , насыпали................жаль не успел до войны .
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26.07.2022 12:43 Ответить
незгоден. кацапам завжди було насрати на своїх. а дЄрмака вони і своїм-то не назвуть, так шістака, яку не шкода.
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26.07.2022 13:34 Ответить
там не базы отдыха, там базы НАТО
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26.07.2022 12:49 Ответить
 
 