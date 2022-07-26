Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ. ФОТО
Спасатели ликвидировали пожары в прибрежных населённых пунктах Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.
"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о возгорании и разрушении частных зданий прибрежных сел в Одесской области, которые произошли в результате попадания крылатых ракет. В результате событий пострадал мужчина, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Пожары ликвидированы. Всего на события привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 спасателя.
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Микола Мазуренко
показать весь комментарий26.07.2022 12:35 Ответить Мне нравится 4
Валерий Викторович #508978
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cimbitep
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