Спасатели ликвидировали пожары в Одесской области, которые произошли в результате ракетных ударов РФ. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожары в прибрежных населённых пунктах Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о возгорании и разрушении частных зданий прибрежных сел в Одесской области, которые произошли в результате попадания крылатых ракет. В результате событий пострадал мужчина, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Пожары ликвидированы. Всего на события привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 спасателя.

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