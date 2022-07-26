За прошедшие сутки зарегистрировано 20 сообщений о повреждении обстрелами квартир мирных жителей Луганщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полицейские зарегистрировали 20 сообщений граждан о разрушении или повреждении в результате обстрелов оккупационными войсками РФ 23 квартир мирных жителей Луганщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.
Полицейские зарегистрировали 20 сообщений граждан о разрушении или повреждении, в результате обстрелов оккупационных войск РФ, 23 квартир мирных жителей в г. Северодонецк, Попасная, Лисичанск и Горское, а также в пгт Новотошковка и Нижнее.
Кроме того, зарегистрирована информация о захвате оккупационными войсками РФ административного здания одной из государственных служб.
Также полицейские разоблачили 5 коллаборантов, которые сотрудничают с оккупационными войсками РФ и назначены на должности в оккупационных органах власти.
В полицию поступило 3 сообщения о совершении мародерства.
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