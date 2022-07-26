Обнаружено тело женщины при разборе завалов Дома культуры в Чугуеве. ФОТО

Днем 26 июля при разборе завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, под бетонной плитой обнаружили погибшую женщину. Поиски еще двоих людей, находившихся в здании во время атаки РФ, продолжаются.





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Как сообщалось, ночью 25 июля оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школе и зданию культуры.