В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины. ФОТО

В Киеве военнослужащие Нацгвардии выявили и задержали мужчину, возможно причастного к деятельности диверсионно-разведывательной группы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Гражданин сообщил гвардейцам о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.

Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина имел при себе только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированные на территории РФ.

Для дальнейшей проверки задержанный был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

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