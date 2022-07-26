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Новости Фото Война
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В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины. ФОТО

В Киеве военнослужащие Нацгвардии выявили и задержали мужчину, возможно причастного к деятельности диверсионно-разведывательной группы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Гражданин сообщил гвардейцам о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.

Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина имел при себе только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированные на территории РФ.

Для дальнейшей проверки задержанный был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

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В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины 01
В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины 02
В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины 03

задержание (6678) иностранец (492) Киев (25565) МВД (9320) россия (95629) диверсия (300)


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Топ комментарии
+52
Представьте себе украинца, который поехал в москву и свободно гуляет возле стратегических объектов. Трудно такое даже представить, правда? А вот кацапня этим спокойно занимается. Да, одного поймали, а сколько такого дерьма по всей Украине лазит?!
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26.07.2022 13:10
+24
а скількі їх тут живе і йдосі мріють про рашку...
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26.07.2022 13:13
+21
Закатать в банку камчадал и отправить на оркостан.
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26.07.2022 13:07
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Закатать в банку камчадал и отправить на оркостан.
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26.07.2022 13:07 Ответить
100% Или Особый посол
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26.07.2022 13:12 Ответить
Представьте себе украинца, который поехал в москву и свободно гуляет возле стратегических объектов. Трудно такое даже представить, правда? А вот кацапня этим спокойно занимается. Да, одного поймали, а сколько такого дерьма по всей Украине лазит?!
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26.07.2022 13:10 Ответить
а скількі їх тут живе і йдосі мріють про рашку...
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26.07.2022 13:13 Ответить
Бакланов роботу налагодив, **** ви думали..кришувати контробанду то вам не диверсантів в підворотнях ловити
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26.07.2022 13:25 Ответить
Почему, витя порожняк, и микола азирив свободно гуляют, и гражданства никто наверное не лишал.
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26.07.2022 14:44 Ответить
Виникає питання: чому громадяни країни агресора до цього часу безперешкодно шастають по території України?
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26.07.2022 13:13 Ответить
он по факту гражданин Украины, по рождению кацап
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26.07.2022 13:36 Ответить
На Україні заборонене подвійне громадянство, якщо ви не знали.
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26.07.2022 14:33 Ответить
"на Україні"???!! 😲 Заборонене? Ти щось знажш про Україну? Кацап?
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26.07.2022 14:40 Ответить
Бо в нього українське громадянство
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26.07.2022 13:37 Ответить
і хто йому дав? хай би тепер відповідав перед законом. але нема до сих пір такого закону
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26.07.2022 13:44 Ответить
кто и раньше давал, может женился
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26.07.2022 14:20 Ответить
Дуже демократичні США,після атаки Японії на Перл-Харбор,інтернували всіх вихідців з Японії в табори і тримали до кінця війни. З 2014 в Україні не було інтерновано жодного руссіяна та вихідця з Рашки-Білорашки.Більш того. і Петя-мародер і Зе-лупа назначають їх на найвищі посади, в т.ч. і генеральські...
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26.07.2022 13:13 Ответить
надеюсь, это ему хотя бы синяки под глазами "заблюрили".., как оправдание этого, какого-то "гейского", идиотизма..(
почему от Украинцев скрывают лица засланцев?..
возможно, к примеру, я видел это тело и у меня куча информации, которая в итого серЪёзно поможет обороне Украины?..
- это абсолютно нерационально во время войны, лице-меры.. чи то татар-овцы и ермак-овцы постарались?
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26.07.2022 13:16 Ответить
Вот вам результат безвизового режима с 2014 года.
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26.07.2022 13:19 Ответить
А візи би чим помогли?? Іх би купляли пачками, як і всякі чурки і кацапйо громадянство України купляють, аж тепер ДУМАЮТЬ екзамен з мови зробити і т. д...... який так само успішно почнуть........ КУПЛЯТИ!! Нема державника з яями у владі, одні малороси, манкурти зрадники і крадуни, ВСІ 30 років......
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26.07.2022 13:29 Ответить
читать не умеете, от такой же как вы гражданин Украины, вопрос в другом. Украинцы, родившиеся в Украине, и живущие по всему миру, не могут получить гражданство Украины, а кацапам раздают.
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26.07.2022 13:42 Ответить
А що українець не міг народитися на Камчатці? Як з'ясувалося і Вороненков був українцем, за що отримав громадянство. Питання в іншому, як наші правоохоронці на око визначили його етнічну приналежність, яку навіть генетичний аналіз не завжди встановлює.
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26.07.2022 14:06 Ответить
не понятна эта история.
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26.07.2022 14:15 Ответить
Так устроен мир что англичане рождаются в Англии, эфиопфы в Эфиопии, свинособаки в **********, а украинцы в Украине. И не иначе.
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26.07.2022 15:56 Ответить
Тут все зрозуміло🤔 Не зрозуміло лишень одне, чому на фото афффтар не валяється на бруківці з відбитими печінками🧐 Я не кровожерливий, але по яйцях прикладом автомата би пройшовся, як мінімум, а потім його за дупу та в мішок на істарічєскую родіну... можливо і члєнораздєдьно,- член в окремому пакетику😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:04 Ответить
пикою в асфальт або мордою
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26.07.2022 14:21 Ответить
А могли і пристрелити на місці, без суду та слідства. Бо ж зрозуміло, що світлини стратегічних об'єктів з російськими номерами у телефоні - то страшний злочин)))
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26.07.2022 14:27 Ответить
пі дєр ! на палю!
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26.07.2022 14:28 Ответить
Чому цих тварюк не розстрілюють? ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ? скільки повинно загинути українців щоб ця гуманність на таких не розповсюджувалась?
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26.07.2022 15:34 Ответить
А чого в нього рожа така сумна.
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26.07.2022 15:53 Ответить
Питання ЯК він отримав громодянство. Чи "неначасі"?
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26.07.2022 15:55 Ответить
Чому затримали і не розстріляли? Хіба зараз не війна?
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26.07.2022 16:08 Ответить
Перво-наперво на кол посадить! А там уже...
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26.07.2022 19:41 Ответить
 
 