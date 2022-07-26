В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины. ФОТО
В Киеве военнослужащие Нацгвардии выявили и задержали мужчину, возможно причастного к деятельности диверсионно-разведывательной группы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Гражданин сообщил гвардейцам о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.
Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина имел при себе только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированные на территории РФ.
Для дальнейшей проверки задержанный был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
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почему от Украинцев скрывают лица засланцев?..
возможно, к примеру, я видел это тело и у меня куча информации, которая в итого серЪёзно поможет обороне Украины?..
- это абсолютно нерационально во время войны, лице-меры.. чи то татар-овцы и ермак-овцы постарались?