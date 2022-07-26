Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте. ФОТОрепортаж

Отец Пимен служил в одном из монастырей на Прикарпатье, а в начале лета присоединился к рядам Вооруженных сил, имея соответствующий опыт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Переяславско-Вишневской епархии ВЦУ.

"С началом российской агрессии, будучи искренним патриотом своей Родины и истинным христианином, монах Пимен, не оставляя монашеских обетов, пошел добровольцем защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в зоне проведения ООС. Выполнял боевые задания и принимал непосредственное участие в боях на передовой", – рассказали в епархии.

После освобождения от военной службы монах Пимен стал насельником монастыря святителя Нектария Эгинского. В этой обители принял сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. Затем продолжил служение в одном из монастырей на Прикарпатье. В начале лета этого года отец вернулся на военную службу.

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Митрополит Переяславско-Вишневский Александр (Драбинко) уточняет, что воин погиб 26 июля.









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