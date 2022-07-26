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Новости Фото Война
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Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте. ФОТОрепортаж

Отец Пимен служил в одном из монастырей на Прикарпатье, а в начале лета присоединился к рядам Вооруженных сил, имея соответствующий опыт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Переяславско-Вишневской епархии ВЦУ.

"С началом российской агрессии, будучи искренним патриотом своей Родины и истинным христианином, монах Пимен, не оставляя монашеских обетов, пошел добровольцем защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в зоне проведения ООС. Выполнял боевые задания и принимал непосредственное участие в боях на передовой", – рассказали в епархии.

После освобождения от военной службы монах Пимен стал насельником монастыря святителя Нектария Эгинского. В этой обители принял сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. Затем продолжил служение в одном из монастырей на Прикарпатье. В начале лета этого года отец вернулся на военную службу.

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Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте 01

Митрополит Переяславско-Вишневский Александр (Драбинко) уточняет, что воин погиб 26 июля.

Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте 02
Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте 03
Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте 04
Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте 05

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церковь (1324) потери (4391) ВСУ (6603) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+40
Царство Небесне і Слава Герою!
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26.07.2022 13:38
+37
Це і є приклад справжнього служителя Бога - у мирний час наставляв людей на шлях праведний, а як прийшла нечисть на нашу землю, то не став ховатися за рясою, а взяв до рук зброю і пішов боронити рідну неньку Україну. Царство Небесне і вічна пам'ять.
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26.07.2022 13:42
+35
Вечная Память и Слава.
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26.07.2022 13:36
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Вечная Память и Слава.
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26.07.2022 13:36 Ответить
Героям Слава!!!
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26.07.2022 13:39 Ответить
Царство Небесне і Слава Герою!
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26.07.2022 13:38 Ответить
дуже шкода
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26.07.2022 13:39 Ответить
Це і є приклад справжнього служителя Бога - у мирний час наставляв людей на шлях праведний, а як прийшла нечисть на нашу землю, то не став ховатися за рясою, а взяв до рук зброю і пішов боронити рідну неньку Україну. Царство Небесне і вічна пам'ять.
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26.07.2022 13:42 Ответить
Страна теряет лучших
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26.07.2022 13:43 Ответить
Никогда не понимал эту фразу, остались худшие ?
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26.07.2022 13:54 Ответить
Мається на увазі "в першу чергу".
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26.07.2022 13:58 Ответить
В плані жертовності, готовності віддати своє ЖИТТЯ заради життів інших, так.
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26.07.2022 13:59 Ответить
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26.07.2022 13:46 Ответить
Редактору. Як можна під постом про загибель людей ставити лайк "Мені подобається"?
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26.07.2022 13:47 Ответить
логіка присутня
але мабудь тут ставлять лайки за дописи користувачів
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26.07.2022 14:28 Ответить
Душу свою положил за друзей своих, за ближнего своего. Вечная память и Царствие Небесное.
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26.07.2022 13:47 Ответить
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26.07.2022 13:48 Ответить
Соболезнование семье. Хоть он и наш солдат, но не понимаю , как священник может брать оружие в руки.
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26.07.2022 13:52 Ответить
Ви не взяли, довелось брати йому.
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26.07.2022 14:00 Ответить
це кацапський бот
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26.07.2022 14:24 Ответить
твої паскудні дохлі кацапи валяються в степах і ти іди за кацапським воєнним корабльом
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26.07.2022 14:26 Ответить
тут нема зовсім ніякого протиріччя. Якщо він не буде вбивати рашистів, рашисти убью його братів по вірі. І взагалі мирних, боязких людей. Зовсім безневинних дітей. Так от він і заважав слугам сатани чинити зло. Тим більше, що віруючому не страшно померти за праве діло. Мабуть вважав себе зброєю в руках божих. Вже не спитати, вже не почути відповіді.
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26.07.2022 14:41 Ответить
Ви щось плутаєте ...
Він не будисткий монах , яким в руки заророненно брати зброю .

10 заповідей Мойсеєвих це з Тори взяті , яка в християнський традиції називаєтся П"ятикнижжям .
А в івріті є 2 слова , які перекладаються на інші мови як - "не вбивай" . Й там різний контекст .
Один означає ********* кримінальний злочин : "навмистне вбивство" !
Топбто заповідь каже , що не можно кояти навмистне вбивство .

А ще багато хто сбоченно сприймають вже не з 10 заповідей , а про "підстави іншу щоку" .
Більш того - трансформують в толтовську філософію : "неспротив злу насиллям" .

Требо уважно вчитуватися . Бо справа йде ж не про те , що "рублять одну руку , підстави іншу" .
Цей заповід Христа про зайву пиху . 2 тисячи років тому за удар по щоці могли й голову розчавити , тим більш іудеї , в Торі яких прямо написанно "око за око" . Але , зверніть увагу -- Христос жодної з 10 заповідей Мойсеївих не модернував - лише додав пояснення . "Око за око" залишилося , але з поясненням , що вибите око не дорівнює удару по щоці . З точки зору язичників Риму це був когнитивний шок й тому й була обранна римська традиційна кара - розпяття на хресті, а не іудейська - закидання камінням .

Що до толстовского "неспротиву" ... Але й тут уважно вслухаємся -- де там сказанно , що спротив насиллю не требо чинити у відповідь на насилля ? Там загальне поняття -- зло .
Але знов таки - злі слова , те ж зло . Імовірна крадіжка майна -- йще як зло .
Тобто Лев Толстой казав , що якщо в тебе хтось вкрав щось не требо йти й його бити та калічити .
Знов таки -- для імперії насильства кінця 19 століття це революційна філософія .
Адже ж й досі на Московії найчастійший тяжкий злочин це вбивство через побутову помству за слова , за погляд не такий , да те ,що його жінку запросив на танець . Примитивному московиту важко довести , що слова , чи погляд не такий не є злом якимось . Простійше сказати , тебе чинять зло , а ти не відповідай насильством .
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26.07.2022 16:14 Ответить
НЕТ НИКАКИХ НИ СЛОВ НИ СЛЕЗ
ПУСТЬ БОГ СПРАВЕДЛИВО РАССУДИТ ЕГО ДУШУ И ЕМУ ПОДОБНЫХ....
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26.07.2022 13:52 Ответить
"Його душу і йому подібних"???Що це означає???Ви на чиєму боці??
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26.07.2022 14:15 Ответить
Шана
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26.07.2022 13:57 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття близьким та родині 😪😪😪
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26.07.2022 14:05 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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26.07.2022 14:23 Ответить
Низький уклін Герою
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26.07.2022 15:15 Ответить
 
 