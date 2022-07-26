Монах ПЦУ Пимен, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб на фронте. ФОТОрепортаж
Отец Пимен служил в одном из монастырей на Прикарпатье, а в начале лета присоединился к рядам Вооруженных сил, имея соответствующий опыт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Переяславско-Вишневской епархии ВЦУ.
"С началом российской агрессии, будучи искренним патриотом своей Родины и истинным христианином, монах Пимен, не оставляя монашеских обетов, пошел добровольцем защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в зоне проведения ООС. Выполнял боевые задания и принимал непосредственное участие в боях на передовой", – рассказали в епархии.
После освобождения от военной службы монах Пимен стал насельником монастыря святителя Нектария Эгинского. В этой обители принял сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. Затем продолжил служение в одном из монастырей на Прикарпатье. В начале лета этого года отец вернулся на военную службу.
Митрополит Переяславско-Вишневский Александр (Драбинко) уточняет, что воин погиб 26 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але мабудь тут ставлять лайки за дописи користувачів
Він не будисткий монах , яким в руки заророненно брати зброю .
10 заповідей Мойсеєвих це з Тори взяті , яка в християнський традиції називаєтся П"ятикнижжям .
А в івріті є 2 слова , які перекладаються на інші мови як - "не вбивай" . Й там різний контекст .
Один означає ********* кримінальний злочин : "навмистне вбивство" !
Топбто заповідь каже , що не можно кояти навмистне вбивство .
А ще багато хто сбоченно сприймають вже не з 10 заповідей , а про "підстави іншу щоку" .
Більш того - трансформують в толтовську філософію : "неспротив злу насиллям" .
Требо уважно вчитуватися . Бо справа йде ж не про те , що "рублять одну руку , підстави іншу" .
Цей заповід Христа про зайву пиху . 2 тисячи років тому за удар по щоці могли й голову розчавити , тим більш іудеї , в Торі яких прямо написанно "око за око" . Але , зверніть увагу -- Христос жодної з 10 заповідей Мойсеївих не модернував - лише додав пояснення . "Око за око" залишилося , але з поясненням , що вибите око не дорівнює удару по щоці . З точки зору язичників Риму це був когнитивний шок й тому й була обранна римська традиційна кара - розпяття на хресті, а не іудейська - закидання камінням .
Що до толстовского "неспротиву" ... Але й тут уважно вслухаємся -- де там сказанно , що спротив насиллю не требо чинити у відповідь на насилля ? Там загальне поняття -- зло .
Але знов таки - злі слова , те ж зло . Імовірна крадіжка майна -- йще як зло .
Тобто Лев Толстой казав , що якщо в тебе хтось вкрав щось не требо йти й його бити та калічити .
Знов таки -- для імперії насильства кінця 19 століття це революційна філософія .
Адже ж й досі на Московії найчастійший тяжкий злочин це вбивство через побутову помству за слова , за погляд не такий , да те ,що його жінку запросив на танець . Примитивному московиту важко довести , що слова , чи погляд не такий не є злом якимось . Простійше сказати , тебе чинять зло , а ти не відповідай насильством .
ПУСТЬ БОГ СПРАВЕДЛИВО РАССУДИТ ЕГО ДУШУ И ЕМУ ПОДОБНЫХ....