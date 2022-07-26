Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым. ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 июля, Львов прощается с тремя Героями 125-й бригады Территориальной обороны.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, павшие Герои - Владимир Гирняк, Николай Забавчук и Сергей Ковалев.
"С начала полномасштабного вторжения они вступили на службу и воевали за наше будущее", - добавил Садовый.
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кацап мусить бути знищений!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо!!!)
Світла Пам'ять нашим Воінам !!