Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 июля, Львов прощается с тремя Героями 125-й бригады Территориальной обороны.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, павшие Герои - Владимир Гирняк, Николай Забавчук и Сергей Ковалев.

"С начала полномасштабного вторжения они вступили на службу и воевали за наше будущее", - добавил Садовый.





















Также смотрите: Семилетняя волонтер приобрела для военных два автомобиля и тепловизора. ВИДЕО