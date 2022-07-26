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Новости Фото Война
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Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 июля, Львов прощается с тремя Героями 125-й бригады Территориальной обороны.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, павшие Герои - Владимир Гирняк, Николай Забавчук и Сергей Ковалев.

"С начала полномасштабного вторжения они вступили на службу и воевали за наше будущее", - добавил Садовый.

Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 01
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 02
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 03
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 04
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 05
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 06
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 07
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 08
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 09
Львов прощается с погибшими Героями 125-й бригады Теробороны Владимиром Гирняком, Николаем Забавчуком и Сергеем Ковалевым 10

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Львов (4585) похороны (1534) Садовый Андрей (651) потери (4391)


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сум і біль...

кацап мусить бути знищений!
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26.07.2022 14:25 Ответить
Шана
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26.07.2022 14:29 Ответить
Вічна слава Героям і земля ім пухом.
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26.07.2022 14:34 Ответить


ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо!!!)
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26.07.2022 14:40 Ответить
Сумно і страшенно боляче втрачати наших мужніх Героів 😪😪😪
Світла Пам'ять нашим Воінам !!
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26.07.2022 14:48 Ответить
Вечная Память. Героям Слава
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26.07.2022 15:06 Ответить
Царство небесне, Герої не вмирають, співчуття щирі їх сім'ям, українці за свободу платять життями, сум і біль ...
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26.07.2022 15:18 Ответить
Світла пам`ять Героям . Низький уклін.
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26.07.2022 15:19 Ответить
Це були дуже достойні хлопці. Усі добровольці. Загинули в один день ...
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26.07.2022 22:39 Ответить
 
 