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Новости Фото Война
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Передавала оккупантам места дислокации ВСУ. Жительницу Донецкой области будут судить , - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Покровского района по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Передавала оккупантам места дислокации ВСУ. Жительницу Донецкой области будут судить , - прокуратура 01

Досудебное расследование установило, что в марте 2022 года женщина добровольно согласилась передавать представителю оккупационной администрации РФ информацию о местонахождении и перемещении военных подразделений Вооруженных Сил Украины в районе пгт Очеретино Покровского района.

"Зафиксировано, что подозреваемая 31 марта 2022 года направила ему через мессенджер "Telegram" сообщение с информацией о местах дислокации ВСУ, которую в дальнейшем использовала армия государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование осуществлялось следователем СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Донецкая область (9710) государственная измена (1542) ВСУ (6603) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+13
за фото как всегда отдельная уважуха
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26.07.2022 14:46
+8
Посмешище , она убила десятки человек ‼️Восемь лет ВОЙНЫ , а 🐑👹🐏 все судят‼️🤮2 года условно с отсрочкой и разрешением продолжать работать в том же духе‼️
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26.07.2022 14:59
+7
https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4 я не узнаю вас в гриме
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26.07.2022 14:51
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Что тоже два года условно дадут, как в Харькове.
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26.07.2022 14:43 Ответить
Посмешище , она убила десятки человек ‼️Восемь лет ВОЙНЫ , а 🐑👹🐏 все судят‼️🤮2 года условно с отсрочкой и разрешением продолжать работать в том же духе‼️
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26.07.2022 14:59 Ответить
А дєрьмаку взагалі нічого, навіть на підозру не тягне, коли весь Конгрес в шоці.
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26.07.2022 15:23 Ответить
Або зададуть щось почитати з української класики.
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26.07.2022 15:41 Ответить
Пусть варежки или комки пошьёт лет 10 а потом пинком под зад в родную гавань.условно..... гиркин к примеру за это расстреливал в течении недели
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26.07.2022 15:46 Ответить
Чергова мерзенна ублюдіна...
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26.07.2022 14:45 Ответить
за фото как всегда отдельная уважуха
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26.07.2022 14:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4 я не узнаю вас в гриме
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26.07.2022 14:51 Ответить
и, походу, судя по куртке, на Бамбасе, который 8лет дамбят уже скоро Новый Год
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26.07.2022 14:53 Ответить
иннокентий смактуновский..КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕША...
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26.07.2022 15:22 Ответить
Пику знову закрили ,щоб не нашкодити «людині». Всім злочинцям завжди пику закривають на фото. Цікаво з яких причин це роблять??? Є злочинець,та нема злочинця водночас
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26.07.2022 15:05 Ответить
закопайте цю сволоту на теріконі
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26.07.2022 15:12 Ответить
тю от я тієї толерантності не розумію..ну покажіть її харю

чи то боїтесь? порушення прав людини?

я за 10 хвилин і права людини, і конституцйні нагадаю їй..
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26.07.2022 15:21 Ответить
Навіщо це повідомляти? Все рівно, продажний портновскій суд відмаже, замість того, щоб відправити на довічне, - гнити на зоні, під Житомиром
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26.07.2022 15:45 Ответить
Чим далі тим більше не розумію що тут можна захищати. Половина голосує за зе. Який прямо чи опосередковано винний у війні. Повернув всіх чиновників часів януковича, повернув корупцію. І ще потім кричать у три горла що він самий найкращий президент бо не втік.(сюр). А з іншої такі тварі як ця "жіночка" які або вірять в що завгодно а бо за гроші готові продати і мати рідну. І таких нажаль багато. А з таким населенням, м'яко кажучи не далекоглядним, майбутнього не має.
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26.07.2022 15:50 Ответить
 
 