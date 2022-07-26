Передавала оккупантам места дислокации ВСУ. Жительницу Донецкой области будут судить , - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Покровского района по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование установило, что в марте 2022 года женщина добровольно согласилась передавать представителю оккупационной администрации РФ информацию о местонахождении и перемещении военных подразделений Вооруженных Сил Украины в районе пгт Очеретино Покровского района.

"Зафиксировано, что подозреваемая 31 марта 2022 года направила ему через мессенджер "Telegram" сообщение с информацией о местах дислокации ВСУ, которую в дальнейшем использовала армия государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование осуществлялось следователем СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.