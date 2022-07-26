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Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ. ФОТО

сбу

Разоблачены и задержаны четыре вражеских информатора, которые передавали российским кураторам координаты перемещений украинских военных и корректировали обстрелы железной дороги.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что нейтрализована российская агентурная сеть, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области. Четверо граждан были завербованы и собирали разведданные для русской армии. Как оказалось, руководительница одной из местных станций Укрзализныци передавала знакомому так называемому депутату народного совета ДНР закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории области. Уголовное дело уже расследовано, коллаборантка предстанет перед судом.

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Еще одного российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Мужчина передавал врагу через Телеграм-канал информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе.

Двоих вражеских информаторов задержали во время сбора ими разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. Мужчины отправляли информацию боевику террористической организации "ДНР".

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Подозреваемым избраны меры пресечения, они будут ждать суда в изоляторах.

Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ 01
Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ 02

СБУ (19920) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+15
За це потрібно вішати.
Ніяки лицемірні заклики про гуманізм та права людини цього не варті.
Доки не буде справедливого покарання для цих дегенератів, вони так і будуть творити подібне!
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26.07.2022 15:36
+14
Чергові мерзенні ублюдки...
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26.07.2022 15:31
+11
Во времена ВМВ таких просто ликвидировали

На месте "за сараем"
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26.07.2022 15:39
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Чергові мерзенні ублюдки...
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26.07.2022 15:31 Ответить
За це потрібно вішати.
Ніяки лицемірні заклики про гуманізм та права людини цього не варті.
Доки не буде справедливого покарання для цих дегенератів, вони так і будуть творити подібне!
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26.07.2022 15:36 Ответить
Во времена ВМВ таких просто ликвидировали

На месте "за сараем"
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26.07.2022 15:39 Ответить
Як бачимо, покарання таких ********* чисто символічне, що спонукає інших "заробляти" на зраді. Тому: 1) повна конфіскація всього майна по родинних лініях батьки- дружина - діти (нехай родичі слідкують!"); 2)позбавлення громадянства; 3) депортація в ********* після відбуття покарання і 4) довічна заборона вїзду в Україну.
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26.07.2022 15:42 Ответить
Покарання має бути мінімум років 20.... бо інакше до цієї мерзоти не дійде...
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26.07.2022 15:45 Ответить
Тільки розстріл на місті
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26.07.2022 16:15 Ответить
ото стоїть мордою до стіни, а в потилицю нікому й стрільнути. Нажаль.
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26.07.2022 15:45 Ответить
Невже не можна одного затримати на премію і медаль, а трьох інших відпустити на концерт кобзона при спробі втечі?
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26.07.2022 16:00 Ответить
нема слів...
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26.07.2022 16:08 Ответить
Дайте им чаю с круасанами... Я представляю что сделали бы с такими в скрепной недоимперии - с нашей толерантностью можно и государство *****@ть!
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26.07.2022 16:21 Ответить
Что опять два года условно ?
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26.07.2022 17:16 Ответить
Перевірте Одеську залізницю там зрадників та кацапів за нацією через одного, причому не робочі, а на важливих посадах
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26.07.2022 17:17 Ответить
шановні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всі ракети, літають завдяки цим коригувальникам ! По воєнних законах, якби цих гопників хоч одного ПОКАЗОВО розстріляли, то, на слідуючий день небуло б ні однісінького прильоту, і це првда, а ми всі, мовчки спостерігаємо як нас вбивають!!!!!!!!!
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28.07.2022 22:21 Ответить
 
 