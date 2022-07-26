Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ. ФОТО
Разоблачены и задержаны четыре вражеских информатора, которые передавали российским кураторам координаты перемещений украинских военных и корректировали обстрелы железной дороги.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что нейтрализована российская агентурная сеть, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области. Четверо граждан были завербованы и собирали разведданные для русской армии. Как оказалось, руководительница одной из местных станций Укрзализныци передавала знакомому так называемому депутату народного совета ДНР закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории области. Уголовное дело уже расследовано, коллаборантка предстанет перед судом.
Еще одного российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Мужчина передавал врагу через Телеграм-канал информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе.
Двоих вражеских информаторов задержали во время сбора ими разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. Мужчины отправляли информацию боевику террористической организации "ДНР".
Подозреваемым избраны меры пресечения, они будут ждать суда в изоляторах.
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Ніяки лицемірні заклики про гуманізм та права людини цього не варті.
Доки не буде справедливого покарання для цих дегенератів, вони так і будуть творити подібне!
На месте "за сараем"