Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ. ФОТО

Разоблачены и задержаны четыре вражеских информатора, которые передавали российским кураторам координаты перемещений украинских военных и корректировали обстрелы железной дороги.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что нейтрализована российская агентурная сеть, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области. Четверо граждан были завербованы и собирали разведданные для русской армии. Как оказалось, руководительница одной из местных станций Укрзализныци передавала знакомому так называемому депутату народного совета ДНР закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории области. Уголовное дело уже расследовано, коллаборантка предстанет перед судом.

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Еще одного российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Мужчина передавал врагу через Телеграм-канал информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе.

Двоих вражеских информаторов задержали во время сбора ими разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. Мужчины отправляли информацию боевику террористической организации "ДНР".

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Подозреваемым избраны меры пресечения, они будут ждать суда в изоляторах.



