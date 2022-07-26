В Днепропетровской области во время сбора урожая на вражеской мине подорвался комбайнер. ФОТО

В Днепропетровской области на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался комбайнер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Сегодня во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской громаде на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался наш аграрий. Враг продолжает террор против мирного населения, против наших аграриев. Это все, на что способны оккупационные войска РФ – уничтожать, разрушать, запугивать", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что комбайнер не пострадал, сам комбайн поврежден.



