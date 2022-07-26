В Днепропетровской области во время сбора урожая на вражеской мине подорвался комбайнер. ФОТО
В Днепропетровской области на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался комбайнер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Сегодня во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской громаде на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался наш аграрий. Враг продолжает террор против мирного населения, против наших аграриев. Это все, на что способны оккупационные войска РФ – уничтожать, разрушать, запугивать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комбайнер не пострадал, сам комбайн поврежден.
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Alex #512277
показать весь комментарий26.07.2022 15:45 Ответить Мне нравится 4
САШКО_WHITE
показать весь комментарий26.07.2022 15:47 Ответить Мне нравится 7
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Pavlo Chopa
показать весь комментарий26.07.2022 19:24 Ответить Мне нравится 0
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