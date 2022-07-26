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В Днепропетровской области во время сбора урожая на вражеской мине подорвался комбайнер. ФОТО

В Днепропетровской области на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался комбайнер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В Днепропетровской области во время сбора урожая на вражеской мине подорвался комбайнер 01

"Сегодня во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской громаде на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался наш аграрий. Враг продолжает террор против мирного населения, против наших аграриев. Это все, на что способны оккупационные войска РФ – уничтожать, разрушать, запугивать", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что комбайнер не пострадал, сам комбайн поврежден.


В Днепропетровской области во время сбора урожая на вражеской мине подорвался комбайнер 02

Автор: 

аграрии (270) армия РФ (19331) пшеница (61) урожай (210) Днепропетровская область (3983)


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Слава Богу, людина не постраждала
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26.07.2022 15:45 Ответить
підaрacня кaцaпська, щоб ви всі здоxли!!!
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26.07.2022 15:47 Ответить
Повезло що правим колесом наїхав.
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26.07.2022 19:24 Ответить
 
 