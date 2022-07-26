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"Нет бизнесу с террористами": в Дюссельдорфе участники акции развернули 100-метровый сине-желтый флаг. ФОТО

акція,підтримки

В Германии украинцы вышли на акцию протеста против экономических отношений с Россией, начавшей кровавую войну в Украине.

Об этом сообщили на странице партии "Слуга народа", передает Цезор.НЕТ.

Акция в поддержку Украины прошла 24 июля. Участники несли плакаты с надписями "Россия = террорист", "россияне воруют хлеб", "Дайте Украине оружие сейчас", "Нет бизнесу с террористами".

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Во время шествия люди скандировали: "Остановите Россию" и "Россия – это страна-террорист". Также участники развернули 100-метровое знамя Украины и пронесли его по городу.

Нет бизнесу с террористами: в Дюссельдорфе участники акции развернули 100-метровый сине-желтый флаг 01
Нет бизнесу с террористами: в Дюссельдорфе участники акции развернули 100-метровый сине-желтый флаг 02

терроризм (18691) помощь и поддержка (872)


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Дякуємо!!!
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26.07.2022 16:23 Ответить
Дякуємо. Цікаво, а пані Меркель вийшла на демонстрацію?
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26.07.2022 16:29 Ответить
Цих Гнид, агентів шрьодера та меркель викликали в раSSію... для постановки нових завдань....

при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
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26.07.2022 17:01 Ответить
фрауШтазі зайнята мемуарами
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26.07.2022 17:15 Ответить
Первые покупают что-то у террориста.
Вторые им доставляют это от террориста.

Внимание вопрос - кто хуже, первые или вторые ?

И вишенка на торте есть

Когда первые сказали вторым, что нашли альтернативную доставку, то вторые очень сильно огорчились.
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26.07.2022 17:23 Ответить
 
 