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"Нет бизнесу с террористами": в Дюссельдорфе участники акции развернули 100-метровый сине-желтый флаг. ФОТО
В Германии украинцы вышли на акцию протеста против экономических отношений с Россией, начавшей кровавую войну в Украине.
Об этом сообщили на странице партии "Слуга народа", передает Цезор.НЕТ.
Акция в поддержку Украины прошла 24 июля. Участники несли плакаты с надписями "Россия = террорист", "россияне воруют хлеб", "Дайте Украине оружие сейчас", "Нет бизнесу с террористами".
Во время шествия люди скандировали: "Остановите Россию" и "Россия – это страна-террорист". Также участники развернули 100-метровое знамя Украины и пронесли его по городу.
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при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
Вторые им доставляют это от террориста.
Внимание вопрос - кто хуже, первые или вторые ?
И вишенка на торте есть
Когда первые сказали вторым, что нашли альтернативную доставку, то вторые очень сильно огорчились.