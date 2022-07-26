"Нет бизнесу с террористами": в Дюссельдорфе участники акции развернули 100-метровый сине-желтый флаг. ФОТО

В Германии украинцы вышли на акцию протеста против экономических отношений с Россией, начавшей кровавую войну в Украине.

Об этом сообщили на странице партии "Слуга народа", передает Цезор.НЕТ.

Акция в поддержку Украины прошла 24 июля. Участники несли плакаты с надписями "Россия = террорист", "россияне воруют хлеб", "Дайте Украине оружие сейчас", "Нет бизнесу с террористами".

Смотрите: Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ. ФОТО

Во время шествия люди скандировали: "Остановите Россию" и "Россия – это страна-террорист". Также участники развернули 100-метровое знамя Украины и пронесли его по городу.



