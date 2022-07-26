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Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вчера и сегодня оккупанты обстреливают Соледар на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Вчера "прилетело" на предприятие "Артемсоль". Возникший в результате обстрела пожар спасатели ликвидировали несколько часов. Сегодня с самого утра "прилетает" в частный сектор города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через полчаса после ликвидации пожаров нашими пожарными после обстрелов, начались новые обстрелы, в результате чего загорелся еще один дом.

"Пожар ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет", - добавляют в ГСЧС.

Читайте: Войска РФ обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области, - ГСЧС

Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС 01
Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС 02
Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС 03
Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС 04
Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС 05

Читайте: В Красногоровке в дом попал российский снаряд. Погибла женщина. Удалось спасти 5-летнего ребенка и его отца, - Нацполиция. ВИДЕО

армия РФ (19331) обстрел (27292) Донецкая область (9718) ГСЧС (4977) Артемсоль (16)


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Напишите сколько дней подряд обстреливают Харьков? Или Николаев? Или теперь Днепр? Что такое два дня с ежедневными обстрелами больше трех месяцев?
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26.07.2022 16:58 Ответить
Ты дурак,или просто недалекий?? Этот городок кроют так же как и Харьков,уже почти 3 месяца,только Харьков в основном из РСЗО,а тут помимо этого,+ весь набор ствольной артиллерии добавился.И сравнил,Харьков с Соледаром,который раз в 30 меньше.. Здесь все раскуярили уже...Или по Харькову Точками били?? А тут били. Ты вырвы зайди посмотри.Самый потерпевший нашелся... Сравнил хер с пальцем..
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26.07.2022 18:37 Ответить
 
 