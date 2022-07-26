Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вчера и сегодня оккупанты обстреливают Соледар на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Вчера "прилетело" на предприятие "Артемсоль". Возникший в результате обстрела пожар спасатели ликвидировали несколько часов. Сегодня с самого утра "прилетает" в частный сектор города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через полчаса после ликвидации пожаров нашими пожарными после обстрелов, начались новые обстрелы, в результате чего загорелся еще один дом.

"Пожар ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет", - добавляют в ГСЧС.

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