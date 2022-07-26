Оккупанты два дня подряд обстреливают Соледар в Донецкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Вчера и сегодня оккупанты обстреливают Соледар на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Вчера "прилетело" на предприятие "Артемсоль". Возникший в результате обстрела пожар спасатели ликвидировали несколько часов. Сегодня с самого утра "прилетает" в частный сектор города", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что через полчаса после ликвидации пожаров нашими пожарными после обстрелов, начались новые обстрелы, в результате чего загорелся еще один дом.
"Пожар ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет", - добавляют в ГСЧС.
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий26.07.2022 16:58 Ответить Мне нравится 0
Дмитрий Selftravel
показать весь комментарий26.07.2022 18:37 Ответить Мне нравится 0
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