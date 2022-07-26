В результате удара по Одесщине повреждено 60 дач и 15 баз отдыха, - областная прокуратура. ФОТОрепортаж
Прокуратура начала расследовать последствия утреннего ракетного удара по Заливу и поселку Одесского района. Повреждены, по меньшей мере 155 зданий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района разрушены 5 жилых домов, которые после удара еще и загорелись. Также российские ракеты повредили 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов.
По предварительной информации, один человек пострадал. 46-летний мужчина получил ранение лица и рук и ног.
Также под удар оккупантов попал поселок в Одесском районе. Там значительные разрушения получила база отдыха на реке Днестр, в здании повреждены окна и фасад.
В обоих селениях на местах ударов изъяли обломки от вражеских ракет.
Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из ракет курортную Затоку в Одесской области. На очередное военное преступление оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Затоке не было "ни баз, ни войск, люди просто жили", и пообещал, что все причастные к циничному удару понесут ответственность.
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Московський мент відвідав середню школу, розказує про загрозу енцефалітних кліщів:
- Менингит - очень страшная болезнь. От нее либо умирают, либо становятся идиотами. Вот мы с братом в детстве болели, так мой брат умер, а мне повезло.
https://twitter.com/i/status/1551946460383612928
ну, разве что - одна ненасытная руzzкая самка, немка Екатерина, одиноко торчащая посреди площади, як чорти-шо, хотя некоторым дебилам и доси нравиЦа
Брехня підпитує і надуває їхнє "вялічіє, яке, врешті решт, знищує їх самих , як морально, так і фізично. Ця країна недолугих вишкребків приречена.
Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.
Позаботились об Ураине на всю.
@demchik1986
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https://twitter.com/demchik1986/status/1551815788666961920 12 ч
Що з цим світом не так...?