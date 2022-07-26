В результате удара по Одесщине повреждено 60 дач и 15 баз отдыха, - областная прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура начала расследовать последствия утреннего ракетного удара по Заливу и поселку Одесского района. Повреждены, по меньшей мере 155 зданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района разрушены 5 жилых домов, которые после удара еще и загорелись. Также российские ракеты повредили 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов.

По предварительной информации, один человек пострадал. 46-летний мужчина получил ранение лица и рук и ног.

Также под удар оккупантов попал поселок в Одесском районе. Там значительные разрушения получила база отдыха на реке Днестр, в здании повреждены окна и фасад.

В обоих селениях на местах ударов изъяли обломки от вражеских ракет.

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Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из ракет курортную Затоку в Одесской области. На очередное военное преступление оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Затоке не было "ни баз, ни войск, люди просто жили", и пообещал, что все причастные к циничному удару понесут ответственность.







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