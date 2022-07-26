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16-летний юноша погиб в результате взрыва в Киевской области: Пытался разобрать оружие. ФОТОрепортаж

В Киевской области погиб 16-летний подросток, пытавшийся разобрать предмет, похожий на оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка прогремел взрыв. ...

Установлено, что во время разборки на частном подворье предмета похожего на военное оружие произошел взрыв, в результате чего погиб парень 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещается:

- брать взрывоопасный предмет в руки, хранить его, нагревать и бить по нему;
- переносить, переводить, перекатывать его с места на место;
- пытаться разобрать;
- использовать для разведения огня, бросать, класть в огонь;
- заносить в помещение;
- закапывать в землю;
- бросать в колодец или реку;
- использовать при изготовлении самодельных пиротехнических средств – петард или взрывных пакетов.

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16-летний юноша погиб в результате взрыва в Киевской области: Пытался разобрать оружие 01
16-летний юноша погиб в результате взрыва в Киевской области: Пытался разобрать оружие 02
16-летний юноша погиб в результате взрыва в Киевской области: Пытался разобрать оружие 03

взрыв (6764) Киевская область (4147) подростки (450) смерть (9230)


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Топ комментарии
+5
Сегодня на остановке рабочий забыл рюкзак, как оказалось. Короче, смотрю, стоит одиноко такой на литров 35 на зеленке в метрах 5 от скопления людей... Спрашиваю чей... Тишина. Короче вызываю ментов. Приехали быстро. Вышел и авто крепыш и телка с автоматом, ремень на локте. Крепыш, никого не разгоняя от остановки, берет автомат у телы, начинает им тыкать в рюкзак. Оба стоят вплотную к нему и начинают его открывать. Проверили, и тут хозяин прискакал, мол забыл. Спрашиваю, это вас так в академии научили проверять опасные предметы?
Он мне, мол за день таких вызовов с десяток и они уже запарились.
Слава Богу, что там не было сюрприза. Иначе такая полиция поубивала бы и себя и всех кто там находился.
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26.07.2022 19:36
+4
А "труба" - від якогось РПГ?
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26.07.2022 18:30
+4
нихераси "схожого на військову зброю"...
и зачем разбирал ???
горе родителям...
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26.07.2022 18:35
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А "труба" - від якогось РПГ?
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26.07.2022 18:30 Ответить
Шведський АТ4.
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26.07.2022 19:26 Ответить
нихераси "схожого на військову зброю"...
и зачем разбирал ???
горе родителям...
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26.07.2022 18:35 Ответить
Якого біса він поліз до того предмета...
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26.07.2022 18:40 Ответить
схоже на птрк МILAN

на фото не видно наслідків вибухової хвилі а тільки залишки тіла... як так...
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26.07.2022 18:46 Ответить
Снаряд приводиться в бойове положення лише пролетівшу певну відстань. Це страховка на випадок випадкового пострілу поряд. Можливо малий вистрелив собі в голову і помер від удару.
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26.07.2022 20:28 Ответить
Люди, ну не будьте ж ви дурнями
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26.07.2022 18:49 Ответить
Ну, РПГ вещь хорошая и в хозяйстве всегда пригодится...

Непонятно только, на кой хрен его нужно разбирать...
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26.07.2022 18:49 Ответить
Может не сработавший. По инструкции, для военньіх, не сработавший запрещается разбирать, пьітаться ремонтировать, вьібрасьівать, полагается утилизировать на месте методом подрьіва.
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26.07.2022 19:21 Ответить
премія Дарвіна в воєнний час шукати собі таких пригод
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26.07.2022 19:16 Ответить
эхо войны
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26.07.2022 19:18 Ответить
Сегодня на остановке рабочий забыл рюкзак, как оказалось. Короче, смотрю, стоит одиноко такой на литров 35 на зеленке в метрах 5 от скопления людей... Спрашиваю чей... Тишина. Короче вызываю ментов. Приехали быстро. Вышел и авто крепыш и телка с автоматом, ремень на локте. Крепыш, никого не разгоняя от остановки, берет автомат у телы, начинает им тыкать в рюкзак. Оба стоят вплотную к нему и начинают его открывать. Проверили, и тут хозяин прискакал, мол забыл. Спрашиваю, это вас так в академии научили проверять опасные предметы?
Он мне, мол за день таких вызовов с десяток и они уже запарились.
Слава Богу, что там не было сюрприза. Иначе такая полиция поубивала бы и себя и всех кто там находился.
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26.07.2022 19:36 Ответить
Цих випадків ще буде і буде, зброя вбиває не тільки цікавість.
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26.07.2022 19:45 Ответить
""
- Я для вас шутка какая-то?
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26.07.2022 22:40 Ответить
Занижений і занедбаний IQ підвищує шанси розпрощатися з життям.
Хоча серед збирачів металобрухту таких більщість.
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27.07.2022 13:18 Ответить
 
 