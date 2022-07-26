16-летний юноша погиб в результате взрыва в Киевской области: Пытался разобрать оружие. ФОТОрепортаж

В Киевской области погиб 16-летний подросток, пытавшийся разобрать предмет, похожий на оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка прогремел взрыв. ...

Установлено, что во время разборки на частном подворье предмета похожего на военное оружие произошел взрыв, в результате чего погиб парень 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещается:



- брать взрывоопасный предмет в руки, хранить его, нагревать и бить по нему;

- переносить, переводить, перекатывать его с места на место;

- пытаться разобрать;

- использовать для разведения огня, бросать, класть в огонь;

- заносить в помещение;

- закапывать в землю;

- бросать в колодец или реку;

- использовать при изготовлении самодельных пиротехнических средств – петард или взрывных пакетов.

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