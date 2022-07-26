16-летний юноша погиб в результате взрыва в Киевской области: Пытался разобрать оружие. ФОТОрепортаж
В Киевской области погиб 16-летний подросток, пытавшийся разобрать предмет, похожий на оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка прогремел взрыв. ...
Установлено, что во время разборки на частном подворье предмета похожего на военное оружие произошел взрыв, в результате чего погиб парень 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещается:
- брать взрывоопасный предмет в руки, хранить его, нагревать и бить по нему;
- переносить, переводить, перекатывать его с места на место;
- пытаться разобрать;
- использовать для разведения огня, бросать, класть в огонь;
- заносить в помещение;
- закапывать в землю;
- бросать в колодец или реку;
- использовать при изготовлении самодельных пиротехнических средств – петард или взрывных пакетов.
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и зачем разбирал ???
горе родителям...
на фото не видно наслідків вибухової хвилі а тільки залишки тіла... як так...
Непонятно только, на кой хрен его нужно разбирать...
Он мне, мол за день таких вызовов с десяток и они уже запарились.
Слава Богу, что там не было сюрприза. Иначе такая полиция поубивала бы и себя и всех кто там находился.
- Я для вас шутка какая-то?
Хоча серед збирачів металобрухту таких більщість.