РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10159 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 617 2

Под обломками дома культуры в Чугуеве, уничтоженного ракетой рашистов, погибли три человека, - ГСЧС. ФОТО

Под обломками разрушенного российскими оккупантами дома культуры в Чугуеве на Харьковщине погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Под обломками дома культуры в Чугуеве, уничтоженного ракетой рашистов, погибли три человека, - ГСЧС 01

"Еще 25 июля, когда враг нанес ракетный удар по городу Чугуеву на Харьковщине, был частично разрушен районный дом культуры. Сотрудниками ГСЧС по прибытию из-под завалов были спасены четыре человека.

После этого уже второй день продолжались аварийно-спасательные и поисковые работы по изъятию из-под завалов еще трех человек. К сожалению, все они погибли под обломками разрушенного здания. Сегодня, 26 июля во время поисковых работ спасатели вытащили тела двух погибших: мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Под обломками дома культуры в Чугуеве, уничтоженного ракетой рашистов, погибли три человека, - ГСЧС 02

Смотрите: Последствия обстрелов Чугуева Россией. Полностью разрушен частный дом, - Нацполиция. ФОТО

Напомним, ночью 25 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам Чугуевской громады, в том числе и зданию культуры, подвал которого использовался как укрытие. По имеющимся данным, на момент обстрела в помещении находились 7 человек. Днем 25 июля из-под завалов были спасены 4 человека.

обстрел (27292) Харьковщина (5577) жертвы (2079) ГСЧС (4977)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
RIP
показать весь комментарий
26.07.2022 21:47 Ответить
 
 