Под обломками дома культуры в Чугуеве, уничтоженного ракетой рашистов, погибли три человека, - ГСЧС. ФОТО

Под обломками разрушенного российскими оккупантами дома культуры в Чугуеве на Харьковщине погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Еще 25 июля, когда враг нанес ракетный удар по городу Чугуеву на Харьковщине, был частично разрушен районный дом культуры. Сотрудниками ГСЧС по прибытию из-под завалов были спасены четыре человека.

После этого уже второй день продолжались аварийно-спасательные и поисковые работы по изъятию из-под завалов еще трех человек. К сожалению, все они погибли под обломками разрушенного здания. Сегодня, 26 июля во время поисковых работ спасатели вытащили тела двух погибших: мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 25 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам Чугуевской громады, в том числе и зданию культуры, подвал которого использовался как укрытие. По имеющимся данным, на момент обстрела в помещении находились 7 человек. Днем 25 июля из-под завалов были спасены 4 человека.