Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Во вторник российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду в Сумской области, в результате были повреждены дома, линия электропередач, здания базы отдыха, также была ранена женщина.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Середино-Будская громада: в полдень был один прилет из миномета по территории одного из сел громады. А в 17 вечера начался минометный огонь, 14 прилетов. В результате обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты здания одной из баз отдыха. Раненая 65-летняя женщина – сторож базы", - написал Живицкий.







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Также в 17:30 было зафиксировано 12 минометных прилетов по Эсманской громаде. С 18:00 оккупанты начали обстреливать территорию Краснопольской громады, "в общей сложности было 17 приходов из миномета и 12 из "Града", отметил чиновник.









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