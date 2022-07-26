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Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Во вторник российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду в Сумской области, в результате были повреждены дома, линия электропередач, здания базы отдыха, также была ранена женщина.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 01

"Середино-Будская громада: в полдень был один прилет из миномета по территории одного из сел громады. А в 17 вечера начался минометный огонь, 14 прилетов. В результате обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты здания одной из баз отдыха. Раненая 65-летняя женщина – сторож базы", - написал Живицкий.

Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 02
Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 03
Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 04

Смотрите: Рашисты более 50 раз из минометов обстреляли Сумщину и Черниговщину, - ГНСУ. ФОТО

Также в 17:30 было зафиксировано 12 минометных прилетов по Эсманской громаде. С 18:00 оккупанты начали обстреливать территорию Краснопольской громады, "в общей сложности было 17 приходов из миномета и 12 из "Града", отметил чиновник.

Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 05
Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 06
Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 07
Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти понад 50 разів з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину, - ДПСУ. ФОТО


Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА 09

обстрел (27292) Сумская область (3161)


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Підори лаптєногі... Щоб вас, орки їбані, усіх до одного Хаймарсами розірвало.
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26.07.2022 22:32 Ответить
Скінчені тварюки від заздрощів у них все перевертається в мізках, коли до заходу нарешті дійде, що їм не місце в цій цивілізації
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26.07.2022 22:42 Ответить
путин , ШОБ ТЫ ЗДОХ !
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26.07.2022 22:54 Ответить
 
 