Украинец собирал данные о перемещении ВСУ на территории западной Украины и ездил в Беларусь для передачи информации. ФОТО
В Ровенской области сообщили о подозрении вражескому информатору, который передавал разведданные белорусским правоохранителям.
Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что житель Ивано-Франковской области собирал информацию о военных объектах, блокпостах, перемещениях украинских войск и вооруженных формирований, координатах и их идентификации на местности, движении военной техники в западных областях. После чего незаконно пересек границу с Беларусью и передал данные белорусским правоохранителям.
Мужчине сообщено о подозрении в распространении информации о расположении объектов Вооруженных Сил Украины и их и, когда такая информация не размещалась в открытом доступе (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины).
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Зрадники повинні бути екзекутовані. Так вони будуть боятися. Їм треба прострілювати коліна.