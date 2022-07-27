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Украинец собирал данные о перемещении ВСУ на территории западной Украины и ездил в Беларусь для передачи информации. ФОТО

кордон

В Ровенской области сообщили о подозрении вражескому информатору, который передавал разведданные белорусским правоохранителям.

Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что житель Ивано-Франковской области собирал информацию о военных объектах, блокпостах, перемещениях украинских войск и вооруженных формирований, координатах и их идентификации на местности, движении военной техники в западных областях. После чего незаконно пересек границу с Беларусью и передал данные белорусским правоохранителям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Передавала оккупантам места дислокации ВСУ. Жительницу Донецкой области будут судить , - прокуратура. ФОТО

Мужчине сообщено о подозрении в распространении информации о расположении объектов Вооруженных Сил Украины и их и, когда такая информация не размещалась в открытом доступе (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины).

государственная измена (1544) коллаборационизм (872) Офис Генпрокурора (2476) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+24
Для чого замилювати морди ? Країна повинна знати "героїв".
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27.07.2022 09:54
+16
Краще показуйте "селфі" ЗАСУДЖЕНИХ до реальних термінів ув'язнення. А це - дурня дитяча...
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27.07.2022 09:52
+14
Гогилашвили с парашным паспортом рулит в мвд,
Пенсы отдыхают
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27.07.2022 10:00
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Краще показуйте "селфі" ЗАСУДЖЕНИХ до реальних термінів ув'язнення. А це - дурня дитяча...
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27.07.2022 09:52 Ответить
А він справді укрїнець?
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27.07.2022 09:53 Ответить
Для чого замилювати морди ? Країна повинна знати "героїв".
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27.07.2022 09:54 Ответить
у нас на заході є багато військових пенсіонерів навіть не сссра а московії,на два паспорта живуть,їздять в польщу і в білорусь,газпромовських пенсіонерів старість дома зустрічають
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27.07.2022 09:54 Ответить
Гогилашвили с парашным паспортом рулит в мвд,
Пенсы отдыхают
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27.07.2022 10:00 Ответить
Та же картина по Мелитополю, Херсону, теплым местам по черешне, со времён бровеносца, с заполярного круга, льготы, вы МВД, конвойные войска, и прочая по майора подполковника. Начальство от генерала адмирала, те в Крым. Вечная 5 колона, там их дети, внуки, правнуки уже во власти сегодня--- вот вам и ответ как шли парадом 24 февраля! Кто есть кто там сегодня---- и завтра, дождались конечно. И так просто не уйдут.
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27.07.2022 11:25 Ответить
15 років в'язници
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27.07.2022 09:55 Ответить
А мусора забрали трофейный калаш у пенса с полтавщины...
Портнов и Ярмак рулят
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27.07.2022 09:58 Ответить
Навіщо публікувати запікселене іпло? Навіщо?
Зрадники повинні бути екзекутовані. Так вони будуть боятися. Їм треба прострілювати коліна.
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27.07.2022 09:59 Ответить
і я не раз про це писав, може ще де негідник засвітився а так складається враження що постановка для галочки і лохотрон.
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27.07.2022 11:16 Ответить
Штирлицов путлера по всему Миру уменьшилось на 50,,%...сказал в американском городе Аспен...начальник Британской разведки...
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27.07.2022 10:00 Ответить
Дивуєшся, звідки ці виродки беруться? У в'язницю років на 10-15, а потім позбавляти громадянства і копняка під сраку біля поребрика
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27.07.2022 10:02 Ответить
У когось ще є сумніви стосовно участі ********* у війні проти України? *********, за нагоди, слід знищувати без жалю і сумнівів, так як і рашистів
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27.07.2022 10:14 Ответить
Невже посадять, або розстріляють?
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27.07.2022 10:21 Ответить
Без морды лица таких "задержаний" можно шлепать десятки в день. Не вижу смысла скрывать лица этих уродов
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27.07.2022 10:28 Ответить
Прив'яжіть йому одну ногу до стовпа на західній Україні, другу до машини й везіть його до Білорусі...
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27.07.2022 10:28 Ответить
Можна було би краще зразу "нещасний випадок"... Випадково головою зловив кулю.
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27.07.2022 10:34 Ответить
страта. і тільки страта.
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27.07.2022 10:41 Ответить
Болгария одним махом выгнала 70 Щтирлицов путлера под дипломатическим прикрытием ,персона Нон штата больше не буде по Миру ездить ...типа стал пенсионером досрочно...
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27.07.2022 10:43 Ответить
******* !
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27.07.2022 10:46 Ответить
а чого мусора морду ніколи не показують? не розумію свій чи шо?
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27.07.2022 13:43 Ответить
Допит і ростріл .Воєний стан ні одного не замочили.Тому вони безкарно так себе поводять.Судити?Кого це лайно?Шоб воно жило їло щей його охороняти а українці с податків його одівали і кормили а потім воно ще вийде на свободу.На що ми це робимо на що створюємо собі ці проблемо невже не дійшло с 2014 року тай тапер 2022 валити цих покидьків !
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27.07.2022 22:03 Ответить
Ці тупі валянки не можуть догнати, що спецслужби всіх перевіряють у воєнний час?
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29.07.2022 21:29 Ответить
 
 