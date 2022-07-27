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230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО

Оккупанты палят украинский хлеб. Вчера, 26 июля, в результате обстрелов в Николаевской области уничтожено 230 гектар урожая пшеницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Практически все, что тяжело выращивали фермеры вблизи с. Котлярево Шевченковской территориальной громады. Сгорело также поле с ячменем на площади 4 га вблизи с. Котлярево, пшеница на корне площадью 2,5 га неподалеку от с. Лиманы Галициновской ТГ", - говорится в сообщении.

"Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле", - добавляют в ГСЧС.

Читайте: Утром оккупанты обстреляли Николаев. Попали в промышленную зону и ремонтное предприятие, - Ким

230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС 01
230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС 02
230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС 03
230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС 04

230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС 05

армия РФ (19350) зерно (1070) Николаевская область (2130) обстрел (27327) пшеница (61) ГСЧС (4979)


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Топ комментарии
+4
Лука каже що ми самі палимо врожай.
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27.07.2022 10:00
+3
Еще в марте писал, что орки будут жечь поля. Нет. Будем сеять... Посеяли, потратили кучу бабок на посевную, а собрать продать урожай еще вопрос. Только один старый друг послушался - переключился на овощи. Теперь перекрестился
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27.07.2022 10:19
+2
До речі,реакції на марення бульбафюрера від наших "діячів" так і немає.
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27.07.2022 10:02
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Правила форума Совет форумчан
Лука каже що ми самі палимо врожай.
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27.07.2022 10:00 Ответить
До речі,реакції на марення бульбафюрера від наших "діячів" так і немає.
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27.07.2022 10:02 Ответить
Які діячі, така і реакція. Альо, Цензор, чому і досі не відображаються відповіді в стрічці подій?
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27.07.2022 10:06 Ответить
Мне тоже интересно. Задайте, Ваш вопрос на "раді форумчан", почитаем что цензорята ответят
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27.07.2022 15:58 Ответить
І не повинно бути! лукашенко -ніхто, і зовуть його ніяк...
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27.07.2022 11:54 Ответить
Еще в марте писал, что орки будут жечь поля. Нет. Будем сеять... Посеяли, потратили кучу бабок на посевную, а собрать продать урожай еще вопрос. Только один старый друг послушался - переключился на овощи. Теперь перекрестился
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27.07.2022 10:19 Ответить
Это озимая пшеница. Сеяли еще осенью. А вот в этом году большинство фермеров уже сеять не сможет, да и рисковать не будут.
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27.07.2022 10:34 Ответить
Сейчас горит озимая, а где гарантия, что также точно не сожгут яровую.
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27.07.2022 15:50 Ответить
То треба дякувати ЗЕленому Кіму. Бо у нього, як у #люсяарестович - усе добре і айкоси, море, мотоцикли, шашлики...
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27.07.2022 10:35 Ответить
Мне тут сорока на хвосте телефона новость принесла, что и Сенкевича в городе нет. Где-то в Одессе отсиживается
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27.07.2022 15:53 Ответить
 
 