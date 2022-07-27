230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО

Оккупанты палят украинский хлеб. Вчера, 26 июля, в результате обстрелов в Николаевской области уничтожено 230 гектар урожая пшеницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Практически все, что тяжело выращивали фермеры вблизи с. Котлярево Шевченковской территориальной громады. Сгорело также поле с ячменем на площади 4 га вблизи с. Котлярево, пшеница на корне площадью 2,5 га неподалеку от с. Лиманы Галициновской ТГ", - говорится в сообщении.

"Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле", - добавляют в ГСЧС.

Читайте: Утром оккупанты обстреляли Николаев. Попали в промышленную зону и ремонтное предприятие, - Ким







