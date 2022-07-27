230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО
Оккупанты палят украинский хлеб. Вчера, 26 июля, в результате обстрелов в Николаевской области уничтожено 230 гектар урожая пшеницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Практически все, что тяжело выращивали фермеры вблизи с. Котлярево Шевченковской территориальной громады. Сгорело также поле с ячменем на площади 4 га вблизи с. Котлярево, пшеница на корне площадью 2,5 га неподалеку от с. Лиманы Галициновской ТГ", - говорится в сообщении.
"Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле", - добавляют в ГСЧС.
Топ комментарии
+4 5 копійок
показать весь комментарий27.07.2022 10:00
+3 Frol Fedoroff
показать весь комментарий27.07.2022 10:19
+2 Garry Grant
показать весь комментарий27.07.2022 10:02
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий27.07.2022 10:00 Ответить Мне нравится 4
Garry Grant
показать весь комментарий27.07.2022 10:02 Ответить Мне нравится 2
5 копійок
показать весь комментарий27.07.2022 10:06 Ответить Мне нравится 1
Frol Fedoroff
показать весь комментарий27.07.2022 15:58 Ответить Мне нравится 0
Sergey Chubenko
показать весь комментарий27.07.2022 11:54 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий27.07.2022 10:19 Ответить Мне нравится 3
Арнила
показать весь комментарий27.07.2022 10:34 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий27.07.2022 15:50 Ответить Мне нравится 0
Огусто
показать весь комментарий27.07.2022 10:35 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий27.07.2022 15:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль