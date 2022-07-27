В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн гривен пожертвований и купили себе внедорожники Range Rover и Audi Q5. ФОТО

В Тернопольской области стражи порядка задержали мошенников, которые купили себе авто, ювелирные изделия, телефоны, валюту на пожертвования от населения.

Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Дело об обогащении псевдоволонтеров на пожертвованиях населения, которые они собирали якобы для нужд армии, передано в суд.

В незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины) подозреваются двое мужчин и жена одного из них.

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Мужчины еще в начале войны начали собирать деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако на собранные ими более 2 миллионов гривен решили купить авто и ценности для себя, а не для военных.

Мужчины приобрели для своего использования автомобили Range Rover и Audi Q5, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

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