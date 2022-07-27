РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9074 посетителя онлайн
Новости Фото Война Российская агрессия
13 059 42

В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн гривен пожертвований и купили себе внедорожники Range Rover и Audi Q5. ФОТО

прокуратура

В Тернопольской области стражи порядка задержали мошенников, которые купили себе авто, ювелирные изделия, телефоны, валюту на пожертвования от населения.

Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Дело об обогащении псевдоволонтеров на пожертвованиях населения, которые они собирали якобы для нужд армии, передано в суд.

В незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины) подозреваются двое мужчин и жена одного из них.

Также смотрите: Украинец собирал данные о перемещении ВСУ на территории западной Украины и ездил в Беларусь для передачи информации. ФОТО

Мужчины еще в начале войны начали собирать деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако на собранные ими более 2 миллионов гривен решили купить авто и ценности для себя, а не для военных.

Мужчины приобрели для своего использования автомобили Range Rover и Audi Q5, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

Также смотрите: Передавала оккупантам места дислокации ВСУ. Жительницу Донецкой области будут судить , - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн гривен пожертвований и купили себе внедорожники Range Rover и Audi Q5 01


В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн гривен пожертвований и купили себе внедорожники Range Rover и Audi Q5 02

мошенничество (1230) Офис Генпрокурора (2476) Тернопольская область (729)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Судить, с конфискацией всего, самих в тюрьму, а изъятые средства на ВСУ. Только так.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:25
+8
Привселюдно четвертовать
показать весь комментарий
27.07.2022 10:10
+8
Ти що сантехніком працюєш, що у тебе така тяга все у дірку спускати🤔 Теж фантазія якась дирява... та ще й з запашком
показать весь комментарий
27.07.2022 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привселюдно четвертовать
показать весь комментарий
27.07.2022 10:10 Ответить
звучит как призыв к свержению действующей шоблы
показать весь комментарий
27.07.2022 10:14 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ МРАЗЕЙ,ЧЕМ ОНИ ЛУЧШЕ РАШИСТОВ⁉️
показать весь комментарий
27.07.2022 10:38 Ответить
Видно, на фронт зібрались...
показать весь комментарий
27.07.2022 10:13 Ответить
Какая скудная фантазия.
Я бы все бабло на праституток спустил.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:14 Ответить
Ти що сантехніком працюєш, що у тебе така тяга все у дірку спускати🤔 Теж фантазія якась дирява... та ще й з запашком
показать весь комментарий
27.07.2022 10:21 Ответить
Жінки краще вантуса
показать весь комментарий
27.07.2022 10:49 Ответить
ну і що з такими виродками робити?
показать весь комментарий
27.07.2022 10:14 Ответить
Судить, с конфискацией всего, самих в тюрьму, а изъятые средства на ВСУ. Только так.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:25 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ П#ДОРАСОВ‼️
показать весь комментарий
27.07.2022 10:40 Ответить
Які безсовісні істоти.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:14 Ответить
Судя по фото ,барига повністю созрєл для марш-кидка на захист Словянська.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:15 Ответить
На снимке 8 х 50 = 400 банкнот по $100,
т. е. $40 тыс
По курсу 40 грн/$ это 1,6 млн грн
+ ещё кучка рядом
Т. е. за 0,5 млн грн они купили "автомобілі Range Rover та Audi Q5, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності"
показать весь комментарий
27.07.2022 10:17 Ответить
А под кроватью еще чемодан, что не видишь?
показать весь комментарий
27.07.2022 10:38 Ответить
А скільки по твоєму кінчена євробляха коштує , вони ж ці консервні банки мабуть під закон про безмитний ввіз притягли .
показать весь комментарий
27.07.2022 11:41 Ответить
Все відібрати, морду набити, кинути до зеків на перевиховання... Про це розголосити в ЗМІ та запропонувати добровільно здати все "нажите нєпосільним трудом" іншим таким тіпаволонтерам,- і як бабка відшептала понесуть самі, а хто буде крисячити далі, - всі всіх до СІЗО у пресс-хату, там їм швидко виділять півнячий кут
показать весь комментарий
27.07.2022 10:18 Ответить
На минные поля паскуд!
показать весь комментарий
27.07.2022 10:18 Ответить
Застаріла інформація. Читав про це місяці два тому..
показать весь комментарий
27.07.2022 10:19 Ответить
Проте, дуже гарно розмовляють на державній мові, бо титульна нація, а не якісь там "східняки".
показать весь комментарий
27.07.2022 10:20 Ответить
Тобі звідки відомо на якій вони мові розмовляють? Може вони і є "понаєхавшіє", а взагали то твій висер схожий на москальскі наративи в стилі кацапської пропоганди, тож писдуй разказуй про титульні націі своім земелям на росії🐷🐶
показать весь комментарий
27.07.2022 10:44 Ответить
Таких прохиндеев в каждой области десятки. Вопрос в другом - сколько лохов в Украине ?
показать весь комментарий
27.07.2022 10:21 Ответить
Не десятки у кожній обл., не брешіть.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:23 Ответить
Ця новина була на Цензорі ще на початку травня
https://censor.net/ua/news/3340637/na_ternopilschyni_zatrymano_dvoh_psevdovolonteriv_yaki_vykorystaly_2_mln_grn_pojertv_na_zsu_dlya_vlasnogo
показать весь комментарий
27.07.2022 10:25 Ответить
Тю...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:56 Ответить
Читал я про это дело. Очень может быть шо менты сфабриковали дело, что не исключено. От ментов звучала враза типа. Обнаружено 5 лямов денег, которые злоумышленники планировали потратить на себя)))) Как это они определили?
показать весь комментарий
27.07.2022 10:27 Ответить
По закону військового часу "Розстріляти"
показать весь комментарий
27.07.2022 10:29 Ответить
Я в 2014-ом был сельским депутатом и сам собирал деньги и сам покупал каски и аптечки для своих мобилизованных земляков.Лучше дать деньги конкретному фронтовику или проверенным волонтерам.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:29 Ответить
Очень напомнило Юру Бирюкова, который закрыл все долги его обанкротившихся туристических фирм нигде не работая, но возглавляя свой фонд Крылья феникса. Я, каюсь, тоже перевел ему немного денег, пока не понял, что отчетности приход-расход (например как у Дианы Макаровой) нет и не будет. Сейчас я доверяю только Вернись живым, хотя в основном стараюсь платить прямо на карточку. Ну и Госпитальерам немного перевел на тепловизоры, там тоже люди порядочные.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:35 Ответить
+++ Аналогично. Деньги перечисляю только Фонду " Повернись живим" , плюс помогаю своим транспортом конкретной женщине-волонтеру, жене военнослужащего , которой доверяю.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:42 Ответить
Лучше бы ты никому не помагал, чтоб потом не ****** в подобном тоне. Перебьемся без твоих вонючих денег.
показать весь комментарий
27.07.2022 16:27 Ответить
Расстрелять сук и все дела, это уже не граждане страны это предатели.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:35 Ответить
Таких волонтеров сейчас больше чем воинов на фронте. Никогда не понимал людей которые им дают деньги. Ну есть у тебя возможность помочь армии. переведи их известным, официальным фондам, типа "Повернись живым", Притулы и т.п.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:42 Ответить
Я вам більше скажу, зараз псевдобіженців скоро буде більше ніж справді людей в біді! Моє місто просто заполонили добре вдягнені попрошайки, в атб і інших магазинах проходу не дають. Клянчать все підряд, гроші, м'ясо, консерви, крупи, одяг, ліки під аптеками....і постійно знаходяться ті, хто їм все це купує! Лохи, просто лохи!
показать весь комментарий
27.07.2022 12:09 Ответить
Таке враження, що деякі коментатори кримінальної росії передивились... 22-й рік на дворі, яка прес-хата, які півні... Ми не в російському Магадані...
В тюрьму не можна таких, відсидять по тихому за наш рахунок і, як вийдуть, будуть з посмішкою транжирити приховане, чи візьмуться за старе.
В штраф-бат окопи рити, мінні поля розміновувати...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:20 Ответить
Казнить показательно ублюдков через повешение на Хрещатике, чтобы другим страшно было.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:54 Ответить
Мало того що у військовий час, та ще й таке лайно купили.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:48 Ответить
Гниды, ***. Раздавить!
показать весь комментарий
27.07.2022 11:53 Ответить
Над такими собаками нужно устраивать публичные процессы как в параше, тогда другие мрази будут бояться. А у нас всё играют в гуманность.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:07 Ответить
А что не так?
Мудрый нарид смотрит на дерьмаков и пр. и думает, "а почему им можно, а мне нельзя"?
Есть с кого пример брать...
показать весь комментарий
27.07.2022 18:51 Ответить
 
 