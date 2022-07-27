В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн гривен пожертвований и купили себе внедорожники Range Rover и Audi Q5. ФОТО
В Тернопольской области стражи порядка задержали мошенников, которые купили себе авто, ювелирные изделия, телефоны, валюту на пожертвования от населения.
Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Дело об обогащении псевдоволонтеров на пожертвованиях населения, которые они собирали якобы для нужд армии, передано в суд.
В незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины) подозреваются двое мужчин и жена одного из них.
Мужчины еще в начале войны начали собирать деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако на собранные ими более 2 миллионов гривен решили купить авто и ценности для себя, а не для военных.
Мужчины приобрели для своего использования автомобили Range Rover и Audi Q5, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности.
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Я бы все бабло на праституток спустил.
т. е. $40 тыс
По курсу 40 грн/$ это 1,6 млн грн
+ ещё кучка рядом
Т. е. за 0,5 млн грн они купили "автомобілі Range Rover та Audi Q5, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності"
https://censor.net/ua/news/3340637/na_ternopilschyni_zatrymano_dvoh_psevdovolonteriv_yaki_vykorystaly_2_mln_grn_pojertv_na_zsu_dlya_vlasnogo
В тюрьму не можна таких, відсидять по тихому за наш рахунок і, як вийдуть, будуть з посмішкою транжирити приховане, чи візьмуться за старе.
В штраф-бат окопи рити, мінні поля розміновувати...
Мудрый нарид смотрит на дерьмаков и пр. и думает, "а почему им можно, а мне нельзя"?
Есть с кого пример брать...