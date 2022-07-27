Россияне нанесли удар по Бахмуту. Частично разрушена пятиэтажка. Есть погибший, - ГСЧС. ФОТО

Утром 27 июля российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около семи утра, произошло частичное разрушение 5-ти этажного жилого дома. По состоянию на 08:00 работы завершены. В результате поисковых работ спасен 1 человек, изъято тело еще 1 человека", - говорится в сообщении.

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От Главного управления привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.