Россияне нанесли удар по Бахмуту. Частично разрушена пятиэтажка. Есть погибший, - ГСЧС. ФОТО
Утром 27 июля российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около семи утра, произошло частичное разрушение 5-ти этажного жилого дома. По состоянию на 08:00 работы завершены. В результате поисковых работ спасен 1 человек, изъято тело еще 1 человека", - говорится в сообщении.
От Главного управления привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.
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Микола Мазуренко
показать весь комментарий27.07.2022 10:33 Ответить Мне нравится 4
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