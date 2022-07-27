Оккупанты нанесли ракетные удары по Торецку и Авдеевке. В Бахмуте попали в гостиницу, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Сегодня утром враг нанес 3 ракетных удара по Торецку и 1 по Авдеевке.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

"В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи – обошлось без пострадавших. В Авдеевке, кроме ракеты, россияне трижды применили артиллерию, попав в центр города и АКХЗ – последствия еще устанавливаем", – отметил он.

По словам Кириленко, в Бахмуте россияне попали в гостиницу - по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция.

"В Кураховской громаде под обстрелами именно Курахово, а также Горняк, Кураховка и Острый – информацию о последствиях уточняем. В Марьинской громаде продолжаются интенсивные обстрелы Красногоровки. В Очеретинской громаде обстрелы продолжались ночью и утром: больше всего в окрестностях Песков. Утром российские снаряды прилетели в район Карловской фильтровальной станции и Орловки", – говорится в сообщении.

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Также, по данным Кириленко, под огнем – Яблоновка Ильиновской громады. Повреждены 3 дома, но без жертв.

"Каждое российское преступление тщательно фиксируем! За все будут отвечать!", – резюмирует глава региона.