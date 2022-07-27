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Чиновник из оккупированного Мариупольского района занимался принудительной эвакуацией в РФ. Ему сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Чиновник из оккупированного Мариупольского района занимался принудительной эвакуацией в РФ. Ему сообщено о подозрении 01

"По данным следствия, в марте 2022 года житель пгт Сартана Мариупольского района, временно оккупированного вооруженными силами РФ, добровольно согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность "начальника отдела по работе с местным населением администрации Новоазовского ДНР". В обязанности подозреваемого входят организация работы по привлечению населения к сотрудничеству с оккупационными властями и принудительная эвакуация местных жителей в РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в апреле 2022 года, фактически выполняя функции бывшего председателя Сартанской поселковой военно-гражданской администрации, псевдочиновник принял участие в "совещании", которое проводил в пгт Сартана глава фейковой республики "ДНР".

Мариуполь (5717) эвакуация (2078) государственная измена (1544) Офис Генпрокурора (2476)


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27.07.2022 11:40 Ответить
 
 