Чиновник из оккупированного Мариупольского района занимался принудительной эвакуацией в РФ. Ему сообщено о подозрении. ФОТО
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, в марте 2022 года житель пгт Сартана Мариупольского района, временно оккупированного вооруженными силами РФ, добровольно согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность "начальника отдела по работе с местным населением администрации Новоазовского ДНР". В обязанности подозреваемого входят организация работы по привлечению населения к сотрудничеству с оккупационными властями и принудительная эвакуация местных жителей в РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле 2022 года, фактически выполняя функции бывшего председателя Сартанской поселковой военно-гражданской администрации, псевдочиновник принял участие в "совещании", которое проводил в пгт Сартана глава фейковой республики "ДНР".
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