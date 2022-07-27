Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В результате утреннего "прилета" частично разрушено здание отеля в Бахмуте Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Во время проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Выявлено тело погибшего. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий27.07.2022 11:38 Ответить Мне нравится 2
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