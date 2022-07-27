Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате утреннего "прилета" частично разрушено здание отеля в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Во время проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Выявлено тело погибшего. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.













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