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Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате утреннего "прилета" частично разрушено здание отеля в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Во время проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Выявлено тело погибшего. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС 01
Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС 02
Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС 03
Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС 04
Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС 05
Последствия вражеского удара по гостинице в Бахмуте: 1 человек погиб, 1 – госпитализирован, - ГСЧС 06

Также смотрите: Оккупанты нанесли ракетные удары по Торецку и Авдеевке. В Бахмуте попали в гостиницу, - Кириленко. ФОТОрепортаж

армия РФ (19350) обстрел (27327) отель (120) Нацполиция (16490) Донецкая область (9734)


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мразота рашиська-ох вас карма настигне падлюки-ох ваші отприски століттями будуть страждати
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27.07.2022 11:38 Ответить
 
 