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Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве окружных прокуратур начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 01

"По данным следствия, 27 июля около 4:30 утра оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате чего поврежден завод. В результате обстрела горело 10 транспортных средств. Площадь возгорания достигла около 100 кв м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 4:20 российские военные ракетным ударом разрушили один из корпусов учебного заведения в пгт Кочеток Чугуевского района.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Смотрите: Под обломками дома культуры в Чугуеве, уничтоженного ракетой рашистов, погибли три человека, - ГСЧС. ФОТО


Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 02
Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 03
Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 04
Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 05
Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 06
Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора 07

обстрел (27327) ракеты (3575) Харьков (7515) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2476)


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Рашисти Харків перетворюють в "Маріуполь" знищуючи все. Прикордонні населені пункти, які вони не можуть захопити цілеспрямовано руйнують. Якщо ЗСУ забороняють обстріли військових об'єктів на території рашки, то це може тривати нескінченно довго. Люди змушені будуть виїжджати заради безпеки, але це нічого не змінить. В той час, як Рашка перетворює велетенські території України в пустелю без жодного спротиву, в Бєлгороді і решта прикордонних населених пунктах кацапи радуються мирним життям, а це не справедливо.
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27.07.2022 11:54 Ответить
Не зовсім - Харків ******** вибірково, промзони, приватний сектор, рідше багатоповерхівки
і то ураганами і смерчами, а не іскандерами, щоб не нанести великих руйнувань. А от по промзоні можуть і іскандерами вдарити і С 300. Авіацію як в Марікє теж не використовують, до речі
"Піони" кацапські по Харкову теж не гатять, хоча дістають. Мета кацапів залякати Харків, щоб
місцеве населення погодилась на капітуляцію, а ось коли кацапи остаточно зрозуміють що
Харків послав паРашу далеко по адресі руского корабля, тоді почнуть бити нещадно скоріше
за все, і мабуть це вже буде з осени, морально треба до цього готуватися.
А зараз кацапі розуміють що бєлгород поряд і таке саме може одного разу полутіти і туди.
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27.07.2022 13:08 Ответить
обстреливают потому, что чувствуют свою безнаказанность. вот, например, Израиль особо не церемонится, и лупит в ответ на обстрелы своей территории. прилетело? - полетело туда же в ответ, благо современные контрбатарейные радары позволяют точно определить место откуда стреляли. так рашистов немного попустит, и они уже будут вынуждены учитывать тот фактор, что и они не защищены и могут погибнуть в любой момент.
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27.07.2022 17:30 Ответить
Зато западные партнёры считают что ни в коем случае нельзя бить по параше в ответ а то недомерок обидится и будет эскалация.
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27.07.2022 12:25 Ответить
Автівки горять постійно НА РАДІСТЬ УКРАІНСКИМ БАРИГАМ - вони мають заробіток .
А УКРАЇНСЬКА ТАМОЖНЯ ПРОДАВИЛА ПОСТАНОВУ КАБМИНУ ЗАБОРОНИТИ ВВОЗ АВТІВОК В УКРАЇНУ БЕЗ РОЗТАМОЖКИ .

цуки правлять країною
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27.07.2022 12:33 Ответить
Якась п**дотна мерзота корегувала вогонь, бачу на заводі були баггі, мабуть робили на
для ЗСУ. Бажаю щоб СБУ виявила всю мерзоту корегувальників і інформаторів по всій
України
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27.07.2022 13:01 Ответить
Это следствие легкомысленного отношения властей к закрытию неба над крупными городами. Закрывать, если захотим, можем хорошо даже без чьей-либо помощи. Пример Киева это показал
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27.07.2022 13:03 Ответить
 
 