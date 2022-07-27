Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве окружных прокуратур начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, 27 июля около 4:30 утра оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате чего поврежден завод. В результате обстрела горело 10 транспортных средств. Площадь возгорания достигла около 100 кв м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 4:20 российские военные ракетным ударом разрушили один из корпусов учебного заведения в пгт Кочеток Чугуевского района.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

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