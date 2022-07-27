Последствия ракетного удара РФ по Харькову и области: повреждены завод, колледж, горели автомобили, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве окружных прокуратур начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, 27 июля около 4:30 утра оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате чего поврежден завод. В результате обстрела горело 10 транспортных средств. Площадь возгорания достигла около 100 кв м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 4:20 российские военные ракетным ударом разрушили один из корпусов учебного заведения в пгт Кочеток Чугуевского района.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.
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і то ураганами і смерчами, а не іскандерами, щоб не нанести великих руйнувань. А от по промзоні можуть і іскандерами вдарити і С 300. Авіацію як в Марікє теж не використовують, до речі
"Піони" кацапські по Харкову теж не гатять, хоча дістають. Мета кацапів залякати Харків, щоб
місцеве населення погодилась на капітуляцію, а ось коли кацапи остаточно зрозуміють що
Харків послав паРашу далеко по адресі руского корабля, тоді почнуть бити нещадно скоріше
за все, і мабуть це вже буде з осени, морально треба до цього готуватися.
А зараз кацапі розуміють що бєлгород поряд і таке саме може одного разу полутіти і туди.
А УКРАЇНСЬКА ТАМОЖНЯ ПРОДАВИЛА ПОСТАНОВУ КАБМИНУ ЗАБОРОНИТИ ВВОЗ АВТІВОК В УКРАЇНУ БЕЗ РОЗТАМОЖКИ .
цуки правлять країною
для ЗСУ. Бажаю щоб СБУ виявила всю мерзоту корегувальників і інформаторів по всій
України