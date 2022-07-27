Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Словении Таня Файон в среду, 27 июля, прибыла с визитом в украинскую столицу.
Об этом она сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД, они прибыли с визитом в украинскую столицу, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словенией Украины и ее мужественному народу.
Файон посетила Ирпень.
"Мы посмотрели на сокрушительные последствия российской военной оккупации в Ирпене. Украинская сторона выразила пожелание, чтобы муниципалитеты Словении помогли в послевоенном восстановлении Ирпеня", - отметила она.
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Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий27.07.2022 12:29 Ответить Мне нравится 3
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