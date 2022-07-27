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Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Словении Таня Файон в среду, 27 июля, прибыла с визитом в украинскую столицу.

Об этом она сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, они прибыли с визитом в украинскую столицу, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словенией Украины и ее мужественному народу.

Файон посетила Ирпень.

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"Мы посмотрели на сокрушительные последствия российской военной оккупации в Ирпене. Украинская сторона выразила пожелание, чтобы муниципалитеты Словении помогли в послевоенном восстановлении Ирпеня", - отметила она.

Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень 01
Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень 02
Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень 03
Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень 04
Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень 05
Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень 06

визит (3088) Ирпень (370) Киев (25572) Словения (151)


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27.07.2022 12:29 Ответить
 
 