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Новый пункт "фильтрации" заработал в оккупированном Мариуполе: Люди уже формируют очередь. ФОТО

В оккупированном Мариуполе рашисты начали работу "фильтрационного" пункта.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Сегодня. В связи с началом работы фильтрационного пункта на базе Центрального (у оккупантов – Октябрьского) райотдела полиции оккупантов – безумная очередь на прохождение фильтрации", – рассказал он.

По словам Андрющенко, справка о фильтрации – обязательное условие не только для относительно безопасного передвижения по городу, но и основной документ для получения пропуска на выезд.

"Фильтрацию проводят "ДНРовцы", не местные коллаборанты. Отношение к мариупольцам ужасное, обвинение "мы страдали 8 лет" слышит каждый. Так выглядит месть бывших граждан Украины по собственному выбору России. Справочно - сейчас делают фильтрацию для людей в возрасте 70+. Для всех остальных анонсировано начало с 29 июля, но люди уже формируют очередь. Очередь – современный спутник жизни Мариуполя", – подытожил советник мэра.

Смотрите: Мариупольцы выстраиваются в очереди за пропусками на выезд из оккупированного города. ВИДЕО

Новый пункт фильтрации заработал в оккупированном Мариуполе: Люди уже формируют очередь 01

Мариуполь (5717) оккупация (10166) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+6
"ми страждали 8 років" - це він має на увазі їхні черги на КПВВ за колбасою в Україну? Бідні "кормильцьі"!
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27.07.2022 12:34
+5
получается кого то пропустят кого то расстреляют
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27.07.2022 12:10
+3
Ватники ждуны реализовывают свои мечты
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27.07.2022 12:27
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получается кого то пропустят кого то расстреляют
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27.07.2022 12:10 Ответить
черга - нормальне життя за часів СССР
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27.07.2022 12:22 Ответить
Ватники ждуны реализовывают свои мечты
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27.07.2022 12:27 Ответить
може дійти до тої межі що диниировці будуть самі себе "фільтрувати"
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27.07.2022 12:32 Ответить
"ми страждали 8 років" - це він має на увазі їхні черги на КПВВ за колбасою в Україну? Бідні "кормильцьі"!
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27.07.2022 12:34 Ответить
от за що я не поважаю минулу владу ( це і фронт змін, і садонеміч також), так якраз за оте панібратство із "там же наши люді". Пенсії туди, дозвіл їздити туди-сюди. Якраз даунбасам це подобалось: ані нам далжни. При тому завжди їм всі винні. Люди часто мислять примітивно: якщо є вигода за такого становища, то хай буде. "Раша прідьот, заставіт кієв нам і дальше платіть". Совок не думає, що гроші перш за все треба десь взяти - зібрати податки, наторгувати, вкрасти чи відібрати в когось врешті решт. От і виходило, що у нас відбирали, а їм, "нашим людям", платили пенсії чи оплачували перекачку води, електрику, газ.
Ось за що потрібно звинувачувати минулу владу - за розпалювання апетитів колабораціонізму.
Скільки вовка не годуй, а він все одно в ліс дивиться.
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27.07.2022 13:24 Ответить
Так і є. Вони сиділи і зараз сидять на двух стулах, і їх це влаштовує. А от коли на короткий період в 14му Україна відмінила їм пенсію та шншу соціалку, і ми сказали їм, що отримаєте гроші, коли повернетеся до нас - отоді даунбасовата зразу невзлюбила своє длнр, і слугувати Раші і шкодити Україні на голодний шлунок їм стало якось уже не цікаво. І я добре памʼятаю, як гордий дамбацький нарід став вже збиратися натовпами під своїми органами влади і кричати, що "мі нє за ета галасавалі! Вєрнітє нам дєньгі!" Але, на жаль, наша влада відновила їм виплати, і вся зрадовата жеручи за наш рахунок, з задоволенням продовжила ненавидіти Україну і слугувати нашому ворогові. Вони - свині, перед якими не вартує "метати бісер"! Вони не оцінять доброту. Це реально свині! Вони ще й потім сміялися з нас, що отримують від нас зарплату - робітники залізниці, напрриклад, а на роботу не ходять взагалі - бо Україна не може це проконтролювати.
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27.07.2022 14:24 Ответить
Треба враховувати, що владу в днр і лнр захопила кримінальна ОПГ куратором якої є кремлівська кримінальна ОПГ, а там образ мислення відмінний від цивілізації.
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27.07.2022 15:07 Ответить
так треба враховувати і "мнєніє насєлєнія", а воно там таке. Так що по суті - вони наші вороги, ідейні вороги. І я не хочу утримувати їх за свої податки. Хіба що коли повернемо ці землі, а вату почнемо сажджати за зраду, за те що здавали позиції наших воїнів, за те, що звали танки Путіна, за те, що голосовули на референдумі. Проголосували за відокремлення - то хай відокремлюються від нашої пенсійної системи, а то як Шаріков - "а где же я буду харчеваться!". А професор йому - хочеш харчуваться - то веди себе як потрібно.
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27.07.2022 16:36 Ответить
 
 