Новый пункт "фильтрации" заработал в оккупированном Мариуполе: Люди уже формируют очередь. ФОТО
В оккупированном Мариуполе рашисты начали работу "фильтрационного" пункта.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Сегодня. В связи с началом работы фильтрационного пункта на базе Центрального (у оккупантов – Октябрьского) райотдела полиции оккупантов – безумная очередь на прохождение фильтрации", – рассказал он.
По словам Андрющенко, справка о фильтрации – обязательное условие не только для относительно безопасного передвижения по городу, но и основной документ для получения пропуска на выезд.
"Фильтрацию проводят "ДНРовцы", не местные коллаборанты. Отношение к мариупольцам ужасное, обвинение "мы страдали 8 лет" слышит каждый. Так выглядит месть бывших граждан Украины по собственному выбору России. Справочно - сейчас делают фильтрацию для людей в возрасте 70+. Для всех остальных анонсировано начало с 29 июля, но люди уже формируют очередь. Очередь – современный спутник жизни Мариуполя", – подытожил советник мэра.
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Ось за що потрібно звинувачувати минулу владу - за розпалювання апетитів колабораціонізму.
Скільки вовка не годуй, а він все одно в ліс дивиться.