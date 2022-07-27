Новый пункт "фильтрации" заработал в оккупированном Мариуполе: Люди уже формируют очередь. ФОТО

В оккупированном Мариуполе рашисты начали работу "фильтрационного" пункта.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Сегодня. В связи с началом работы фильтрационного пункта на базе Центрального (у оккупантов – Октябрьского) райотдела полиции оккупантов – безумная очередь на прохождение фильтрации", – рассказал он.

По словам Андрющенко, справка о фильтрации – обязательное условие не только для относительно безопасного передвижения по городу, но и основной документ для получения пропуска на выезд.

"Фильтрацию проводят "ДНРовцы", не местные коллаборанты. Отношение к мариупольцам ужасное, обвинение "мы страдали 8 лет" слышит каждый. Так выглядит месть бывших граждан Украины по собственному выбору России. Справочно - сейчас делают фильтрацию для людей в возрасте 70+. Для всех остальных анонсировано начало с 29 июля, но люди уже формируют очередь. Очередь – современный спутник жизни Мариуполя", – подытожил советник мэра.

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