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Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали чиновника и подельника во время получения ими неправомерного вознаграждения в сумме 220 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Известно, что сотрудники ГБР были задержаны одним из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным чиновнику и его сообщнику.

Предварительно мужчина систематически получал незаконное вознаграждение от частных автобусных перевозчиков столицы.

"Чиновник КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить дань. Чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, выходивших на рейс в Киеве. В посредники он взял своего близкого друга, возглавлявшего одно из государственных предприятий столицы", - говорится в сообщении.

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Сотрудники ГБР задокументировали, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, 100 тысяч долларов США. Эту сумму предприниматель должен был заплатить за беспрепятственную предпринимательскую деятельность. Дополнительно 120 тысяч долларов нужно было передать за продление четырех договоров на перевозку пассажиров. Хотя в период действия военного положения власти должны были автоматически продлить действие этих договоров.

"Для того чтобы предприниматель быстрее принял "правильное решение", злоумышленники постоянно давили на него, проводили внеплановые проверки предприятий по соблюдению условий договоров и правил перевозки пассажиров, составляли акты об искусственных нарушениях", - говорится в тексте.

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ГБР также задокументировали передачу средств чиновнику предпринимателем до 24 февраля. Продолжается расследование уголовного производства по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества).

Детективы провели 8 обысков, в том числе в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР 01
Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР 02
Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР 03
Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР 04
Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР 05
Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР 06

КГГА (2984) Киев (25572) транспорт (1758) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+40
это ******.....
дети машины армии отдают, а эти мрази не нажрутся.......
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27.07.2022 13:08
+29
Нікада такова нє била і вот апять...
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27.07.2022 13:04
+20
Наконец-то! Но это только передел рынка, а вовсе не наведение порядка. В этих скотовоах, именуемых «маршрутки», так и не будет обилечивания пассажиров, а, значит, чёрный нал останется и попрежнему часть его будут «заносить» в КГГА; как и раньше, эти скотовозы будут на маршрутах, когда им вздумается; за руль будут сажать любого, кто хоть раз водил машину. Словом, продолжаем слушать мантру, что «после войны украина станет другой». А порядка как не было, так и не будет.
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27.07.2022 13:12
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Нікада такова нє била і вот апять...
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27.07.2022 13:04 Ответить
Скажу честно как на духу! В стране война, задержание (приравнивается к предательству), суд (по ускоренной процедуре не более недели!!!), расстрел по условиям военного времени - показать по ТВ, в прайм-тайм и несколько раз в течении дня ... могу сказать, что %% 60-80 подумает - брать или нет взятки ...
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27.07.2022 14:15 Ответить
А Кличка тоже задержали?
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27.07.2022 14:20 Ответить
А Кличка за що ? Йолопе , аби ляпнути ??
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27.07.2022 14:47 Ответить
Слиш ТЫ - Клiчко голова КГГА та вiн ОСОБИСТО призначав цього баригу ..
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27.07.2022 15:49 Ответить
пнх, москалику!
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27.07.2022 17:40 Ответить
Что ПРИСТАЛИ - ОНИ ЧИНОВНИКИ -- ЭТО ИХ РАБОТА !!!
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27.07.2022 19:49 Ответить
акторів якихось найняли, шоб конгресвувен Трасс трохи перестала *******. якесь м'яке затримання, щеб погладили шоб не плакав.
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27.07.2022 13:05 Ответить
Ти хоч прізвища вивчи, експерте ))
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27.07.2022 13:19 Ответить
та *****. головне шо ти зрозумів смисл. я тебе скажу так - меня когда то задерживали по подозрению о участии в ОПГ, так вот выглядело это все очень жестко, больно, орлы Валерия Кура - без разговоров акуратно *********, положили на землю и пролежал я достаточно долго с руками за головой. то что я вижу на видео - ****** цирк, наиграный
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27.07.2022 13:24 Ответить
Нуу ... тут же хабарництво, а не зграя бандитів ...
Я не знаю, там мене не було. Припускаю ...
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27.07.2022 13:59 Ответить
Так тут статья 255 п 3 на лицо ))) крышевание должностным лицом )))
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27.07.2022 14:04 Ответить
Глава КГГА - Клiчко ....
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27.07.2022 15:50 Ответить
Задержания и правда жёстко проводятся, но ровно до того момента, как включается видеозапись. С начала с'емки все строго по УПК и в соответствии с конвенцией о правах человека
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27.07.2022 14:05 Ответить
ну меня паковали только потому что я с детства знаком был с некоторыми людьми, регулярно общался (ну а как тут не общаться, если в соседних домах живеш, ходил в одну школу, паркуеш машину рядом, пьеш пиво в выходной)... вобщем район бандитский, угораздило в нем вырасти.
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27.07.2022 14:13 Ответить
... и шо характерно - ты постоянно ездил с помповым дробовиком в машине! с чего бы вдруг? знакомства обязывали?
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28.07.2022 00:09 Ответить
и при этом всем пока оператор отвернулся - успели ********* моментально.
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27.07.2022 14:15 Ответить
Лиз Трасс будет на должности Джонсона,
а письма пишет Спартс
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27.07.2022 13:22 Ответить
ну перепутав трохи, головне шо ви зрозуміли що я мав на увазі.
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27.07.2022 13:26 Ответить
У нас вже є ДБР? Ура!!!
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27.07.2022 13:05 Ответить
на звернення громадян вони всерівно не реагують, тому толку від того ДБР не багато.
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27.07.2022 13:09 Ответить
Ветале жопа, копають
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27.07.2022 13:07 Ответить
Віталє пох, он тіпа не в курсе чим займаються підлеглі да і етот с нім не делился.
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27.07.2022 13:25 Ответить
а ти колись працював у великій компанії? а тепер уяви себе директором такої компанії на 300+ працівників і ось виявляється, що Илья Руденко регулярно в перервах ходив дрочити до туалету, чи міг про це знати начальник? чи Руденко вміло ховався?
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27.07.2022 14:31 Ответить
він дрочив на кухні у пакет з майонезом, тому інші співробітники коли дізналися - зробили вигляд що на кухню взагалі не ходили ))
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27.07.2022 17:39 Ответить
Да когда же вы уже наворуетесь, шо *** за люди?
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27.07.2022 13:07 Ответить
Поймали мелкую сошку, условием приёма на работу которой и было «делиться» с уважаемыми. А вот до них у добр руки коротки.
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27.07.2022 13:14 Ответить
это ******.....
дети машины армии отдают, а эти мрази не нажрутся.......
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27.07.2022 13:08 Ответить
Нужно писать петицию об усилении ответственности за коррупцию во время войны!!!
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27.07.2022 13:24 Ответить
може спочатку треба створити орган який буде притягати до відповідальності, а тоді вже посилювати відповідальність?
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27.07.2022 13:30 Ответить
у них эти петиции в отхожем месте на гвоздик наколоты.......
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27.07.2022 13:42 Ответить
На місці пам'ятника Леніну що на Бесарабці, треба шибеницю побудувати, де цих підарасів вішати публічно !!!!
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27.07.2022 13:10 Ответить
клычко там первой была бы?!
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27.07.2022 13:48 Ответить
да мистер "март\апрель\июнь\июль 2022" как же ві уже ******* в твиттере, теперь уже и сюда добрались))) первым там будет висеть подляк, твой шеф.
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27.07.2022 14:34 Ответить
Цього баригу та мародера призначав його шеф - це Кличко ....
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27.07.2022 15:52 Ответить
а Гундосика призначав Бєня, который обокрал Украину вдоль и поперек десять раз!
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28.07.2022 00:11 Ответить
Наконец-то! Но это только передел рынка, а вовсе не наведение порядка. В этих скотовоах, именуемых «маршрутки», так и не будет обилечивания пассажиров, а, значит, чёрный нал останется и попрежнему часть его будут «заносить» в КГГА; как и раньше, эти скотовозы будут на маршрутах, когда им вздумается; за руль будут сажать любого, кто хоть раз водил машину. Словом, продолжаем слушать мантру, что «после войны украина станет другой». А порядка как не было, так и не будет.
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27.07.2022 13:12 Ответить
Сейчас миллионы украинцев по всей Европе могут сравнить, что такое нормальная работа транспорта, развитая инфраструктура населённых пунктов, и скотовозы и с их поборами, казнокрадами чиновниками в Украине
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27.07.2022 13:30 Ответить
Все равно не дойдет, опять будут голосовать по приколу
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27.07.2022 13:57 Ответить
За Кличка голосували по приколу ? ))) Голова цього покидька - враг Зеленського ...
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27.07.2022 15:53 Ответить
Гундосик враг Украины Который довел ее до полномасштабной войны, вместе со свеой зелёной шоблой! А в статье какая то мелочевка обсуждается
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28.07.2022 00:13 Ответить
читаю про роботу транспорту в Монреалі: купляєш білет на дві години і їдеш з пересадками на метро і автобусах, поки ті дві години не скінчаться. Якщо треба з'їздити швидко туди й назад, то виходить що одного білета вистачить.
Весь транспорт - і автобуси , і метро тримає одна транспортна компанія. А отже ніяких тобі відткатів певно немає. А от таксі - так, там компаній багато. Але й дорожче значно.
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27.07.2022 14:18 Ответить
Невже ви реально вірите в те, що в цьому винна "чорна" готівка? Якщо поставлять навіть термінали, данину все рівно потрібно буде платити.. це ж звичайний рекет і погрози) тільки квитки для пересічних будуть коштувати дорожче, лох за все заплатить
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27.07.2022 19:24 Ответить
всі магазини комерційні котрі торгують військовою формою і аксесуарами потрібно перевіряти під час війни де вони взяли форму коли в армії нехватае форми хто краде з штабних чиновників і перпепродуе
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27.07.2022 13:14 Ответить
А і правильно - нехай навіть в магазині нічого купити не можна буде.
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27.07.2022 13:16 Ответить
ти суть навіть не уловив а уже напечатав...
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27.07.2022 14:35 Ответить
Шо там с Кулєбой, котрий від ОПЗЄ у Києві МАФи кришує?
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27.07.2022 13:14 Ответить
Кому війна, кому немає що їсти, весь світ везе по крихті гуманітарку, а ці свині вирішують свої свинячі питання. Якраз такі і перші переходять на бік ворога.
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27.07.2022 13:15 Ответить
Вангую, що вони й до війни це робили.
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27.07.2022 13:23 Ответить
В штрафний батальйон, жаль такого нема
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27.07.2022 13:59 Ответить
розстріляти нах
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27.07.2022 13:21 Ответить
а зе хоч когось наказав крім патріотів(Аноненко,Стерненко,Куменко,Дугарь і др).Ось таке воно зе
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27.07.2022 13:21 Ответить
Боневтіку якось все пох, вже навіть російський розвідник повідомив, що Шеремета вбили ВСБ і це "нє варующій маладой хлопчік", навіть не вибачився, що цідлий рік катував їх у тюрмі, один спецпризначівець, одна дитячий хірірг, а третя сирота, служить у нацгвардії. Як подивишся і збиреш до купи всі його дії, то приходить в голову тільки єдине - ворог,
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27.07.2022 13:34 Ответить
А як наказати ? Кличко - ворог Зеленського , як голова КГГА призначив цього мародера грабувати украiнцiв ...Люби його та плати грошi бандитам - ти ж проти зе ? ...
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27.07.2022 15:56 Ответить
Він проти. А ти за!
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28.07.2022 00:17 Ответить
Надо уже по законам военного времени - расстрел!
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27.07.2022 13:22 Ответить
не посадят
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27.07.2022 13:24 Ответить
на фронт обоих сук окопы рыть.......................................................
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27.07.2022 13:24 Ответить
бокзер как это пракаментуЕ???
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27.07.2022 13:25 Ответить
Напевно в усіх інших містах такого нема і бути не може, але не помішало би перевірити.
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27.07.2022 13:28 Ответить
"Другий фронт" - тільки цей за гроші.
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27.07.2022 13:29 Ответить
Не поверю, что об этом не знал Кличко и не получал свою долю. Даже может эта доля была самая большая...
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27.07.2022 13:31 Ответить
"Брали гроші щоб продовжити контракт,хоча в умовах війни він продовжується автоматично"...І тут багато питань...Чому вони давали гроші.хоча могли просто звернутись до суду?..Хто наступники,які мали замінити перевізників,їм би більше личило давати хабаря...А так як чиновник не може одночасно брати хабар від різних сторін у яких контрові інтереси то є підозра що це або провокація або постановка...Для чого?А щоб довести свою потрібність в тилу...
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27.07.2022 13:40 Ответить
Який суд??! Смішно, та знайшли б море порушень, позбавили б ліцензії, ще й засудили б,,
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27.07.2022 14:02 Ответить
Працюй без порушень, а судову реформу провів П.Порошенко (читайте передвиборну агітацію 19-го року).
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28.07.2022 08:45 Ответить
суди повністю корумповані - всіх суддів можна розстріляти - і не помилишся ні разу
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27.07.2022 14:30 Ответить
Патриоты гибнут, адекватные люди по копейке собирают на армию, помогают кто чем может, а у этих уродов взятки по расписанию. Когда будут статьи о конкретных сроках и конфискации имущества для этих скотов? Пока я не вижу реальной борьбы с этой нечистью.
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27.07.2022 13:43 Ответить
Педалік, ти цих ублюдків знать не знав, як і того, хто їх тобі на ці посади рекомендував, і наказ про їх призначення підписував у глибокому нокауті?
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27.07.2022 13:43 Ответить
не поділились..жлоби.. ніби ДБР не знали раніше як цей ринок працю вже десятиріччя
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27.07.2022 13:44 Ответить
это конечно ужас-ужас, но откуда у перевозчиков столько лишних денег, которые не жалко подарить "нужным" людям..., а налоги какие-нибудь они платят?
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27.07.2022 13:51 Ответить
+5
випередили ...
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27.07.2022 14:01 Ответить
А маршрутки по 20 грн. - вот и деньги
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27.07.2022 14:04 Ответить
І де зява чесного Кличка про відставку?
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27.07.2022 14:01 Ответить
Почему чиновник и его сообщник не оказали сопротивление? Тогда бы их ждала достойна смерть от пуль ДБР. А так - мимолетный позор. И мне мало верится, что "в доле" нет начальника департамента. Получается, что заместитель сам "мутил".
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27.07.2022 14:20 Ответить
Хто скаже, що це відбувалось без відома і прямої вказівки Кличка - бувшого бойовика бандформування "Рибки" - той наївна людина або ворог украхнців
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27.07.2022 14:29 Ответить
Голова Київської адміністрації зараз не Кличко
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27.07.2022 14:49 Ответить
Зайди на сайт Киева )))

Нагадаємо, транспортну сферу столиці з 2016 року контролювали заступники голови КМДА https://kievvlast.com.ua/base/dose-_sagajdak_ilja_vladimirovich Ілля Сагайдак (2016-2017, звільнений 20 липня 2017 року), https://kievvlast.com.ua/base/dose-_povoroznik_nikolaj_jurevich Микола Поворозник (2017-2018, 2019-2020, діючий перший заступник Віталія Кличка), https://kievvlast.com.ua/base/dose-_davtjan_dmitrij_aleksandrovich56941 Дмитро Давтян (2018-2019, звільнений 20 листопада 2019 року), https://kievvlast.com.ua/base/dose-_gustelev_aleksandr_aleksandrovich48066 Олександр Густелєв (2020-2021, звільнений 19 листопада 2021 року) та безпосередньо сам Віталій Кличко (після звільнення Густелєва офіційно взяв цю сферу під особистий контроль).

Транспорт - под ЛИЧНЫМ контролем Кличка ....
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27.07.2022 16:18 Ответить
Не тужься, зелебобик! К Кличко вопросы будут в самую последнюю очередь!
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28.07.2022 00:16 Ответить
Кому война ,а кому мать родна
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27.07.2022 15:32 Ответить
Не на свій "потік" хотів сісти чувак...Але,нічого,відкупиться....Нікого не дивує,що йде війна,на кону не тільки знищення держави але й українського етносу,а в Україні досі немає смертної кари за зраду,диверсії,шпигунство,корупцію,мародерство? Немає навіть військових трибуналів! Юриспруденція по-юдейські,для гоїв?
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27.07.2022 16:02 Ответить
А Кличко не виновен)
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27.07.2022 16:15 Ответить
https://kievvlast.com.ua/text/guchni-zayavi-ta-zhodnogo-pidozryuvanogo-yak-natspolitsiya-rozslidue-spravu-shhodo-nezakonnoi-torgivli-v-pidzemnih-perehodah-kieva https://kievvlast.com.ua/text/guchni-zayavi-ta-zhodnogo-pidozryuvanogo-yak-natspolitsiya-rozslidue-spravu-shhodo-nezakonnoi-torgivli-v-pidzemnih-perehodah-kieva

Транспортом ЛИЧНО командует КЛИЧКО ....
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27.07.2022 16:20 Ответить
щіпати гуся - святе!(с.) Гєть Манцєв. псс, т.1, Введення.
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27.07.2022 17:49 Ответить
Так это в каждом городе так.
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27.07.2022 18:11 Ответить
Это "чиновник" ездит на мопеде по Киеву, и под седло хабари собирает?
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28.07.2022 00:14 Ответить
fazer 1000 новий. 12 евро
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29.07.2022 06:08 Ответить
це спортивна рибалка спіймав здоїв випустив чи серйозний захід
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30.07.2022 23:37 Ответить
 
 