Чиновник КГГА и его сообщник задержан во время получения 220 тысяч долларов: собирали дань с киевских автоперевозчиков, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали чиновника и подельника во время получения ими неправомерного вознаграждения в сумме 220 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Известно, что сотрудники ГБР были задержаны одним из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным чиновнику и его сообщнику.

Предварительно мужчина систематически получал незаконное вознаграждение от частных автобусных перевозчиков столицы.

"Чиновник КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить дань. Чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, выходивших на рейс в Киеве. В посредники он взял своего близкого друга, возглавлявшего одно из государственных предприятий столицы", - говорится в сообщении.

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Сотрудники ГБР задокументировали, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, 100 тысяч долларов США. Эту сумму предприниматель должен был заплатить за беспрепятственную предпринимательскую деятельность. Дополнительно 120 тысяч долларов нужно было передать за продление четырех договоров на перевозку пассажиров. Хотя в период действия военного положения власти должны были автоматически продлить действие этих договоров.

"Для того чтобы предприниматель быстрее принял "правильное решение", злоумышленники постоянно давили на него, проводили внеплановые проверки предприятий по соблюдению условий договоров и правил перевозки пассажиров, составляли акты об искусственных нарушениях", - говорится в тексте.

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ГБР также задокументировали передачу средств чиновнику предпринимателем до 24 февраля. Продолжается расследование уголовного производства по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества).

Детективы провели 8 обысков, в том числе в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.















