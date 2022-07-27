Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек. ФОТОрепортаж

Утром российский снаряд попал в промышленную зону и ремонтное предприятие Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя города, в результате обстрелов покшежено около 10 многоэтажек.

"У них частично выбиты окна, разбиты балконы. Сейчас работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Всем, кому необходимо, будет выдана пленка и ОСБ-плиты. Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные дома", - добавил Сенкевич.

По данным областной военной администрации, сегодня утром около 6:20 российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие.

Погибших или раненых в результате обстрелов нет.

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