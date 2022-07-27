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Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек. ФОТОрепортаж

Утром российский снаряд попал в промышленную зону и ремонтное предприятие Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя города, в результате обстрелов покшежено около 10 многоэтажек.

"У них частично выбиты окна, разбиты балконы. Сейчас работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Всем, кому необходимо, будет выдана пленка и ОСБ-плиты. Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные дома", - добавил Сенкевич.

По данным областной военной администрации, сегодня утром около 6:20 российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие.

Погибших или раненых в результате обстрелов нет.

Смотрите: В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич. ФОТО

Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек 01
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек 02
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек 03
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек 04
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек 05
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено около 10 многоэтажек 06

Николаев (2154) обстрел (27327) Сенкевич Александр (188)


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Так де відповідь? Презик копитом в груди лупив після обстрілу Затоки, шо будемо відповідно обстрілювати....
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27.07.2022 13:35 Ответить
Так то ж Миколаїв... Там два рази на добу обстрілюють... Хіба це когось там ще дивує....
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27.07.2022 15:09 Ответить
Найвеличнійший разом зі своєю шоблою 95 кварталу клянчить у Заходу гроші на відбудову , а мер Миколаєва каже, що місту потрібні не гроші, а готові об'єкти, які готові будувати інвестори, наприклад Данія. Тому найвеличнійший поклав великий болт на Миколаїв. Чим більше каци *********** Миколаїв, тим більше зелені прилипне.
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27.07.2022 16:58 Ответить
 
 