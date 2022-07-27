В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО. ФОТО

Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления Киевскому марионеточному правительству".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В издании даются подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям: государственная служба, органы власти, офисная работа, медицина, образование, правоохранительная деятельность, религиозная сфера и т.д.

"Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: "прорвавшиеся в Киев деревенки формируют новую реальность") с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и подобное", - говорится в сообщении .

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В разведке отмечают, что "практические советы" полностью копируют классические принципы советской бюрократии: давайте запутаны и нелогичны ответы, когда вас будут просить о совете; даже если владеете украинским, ведите разговор медленно, заставляя собеседника предложить перейти на русский; при обсуждении любых решений проводите аналогии с собственным опытом, вставляйте анекдоты; организуйте совещания. По возможности предлагайте их повторить;

В справочнике "советуют" при обнаружении признаков коррупции не сообщать руководству и правоохранительным органам.

Среди пунктов, указанных в "справочнике" также следующие:

- Не заказывать расходные материалы для их полного использования;

- Качественным сотрудникам выдавайте худшую технику;

- Увеличьте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;

- Пишите как можно больше запросов в разные инстанции;

- Если идете в туалет, проводите там больше времени;

- Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо;

"В общем, российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, нуждающегося в профессиональной психологической помощи", - добавляют в ГУР.