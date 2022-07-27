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В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО. ФОТО

Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления Киевскому марионеточному правительству".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В издании даются подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям: государственная служба, органы власти, офисная работа, медицина, образование, правоохранительная деятельность, религиозная сфера и т.д.

"Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: "прорвавшиеся в Киев деревенки формируют новую реальность") с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и подобное", - говорится в сообщении .

Смотрите: Украинец собирал данные о перемещении ВСУ на территории западной Украины и ездил в Беларусь для передачи информации. ФОТО

В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО 01
В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО 02
В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО 03
В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО 04

В разведке отмечают, что "практические советы" полностью копируют классические принципы советской бюрократии: давайте запутаны и нелогичны ответы, когда вас будут просить о совете; даже если владеете украинским, ведите разговор медленно, заставляя собеседника предложить перейти на русский; при обсуждении любых решений проводите аналогии с собственным опытом, вставляйте анекдоты; организуйте совещания. По возможности предлагайте их повторить;

В справочнике "советуют" при обнаружении признаков коррупции не сообщать руководству и правоохранительным органам.

Среди пунктов, указанных в "справочнике" также следующие:

- Не заказывать расходные материалы для их полного использования;

- Качественным сотрудникам выдавайте худшую технику;

- Увеличьте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;

- Пишите как можно больше запросов в разные инстанции;

- Если идете в туалет, проводите там больше времени;

- Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо;

"В общем, российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, нуждающегося в профессиональной психологической помощи", - добавляют в ГУР.

пропаганда (3681) разведка (4179) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+49
Почитав руководство для предателей и коллаборантов, возникло ощущение что наши чиновники всю жизнь работают руководствуясь етими методиками. Делайте выводы на кого рабатали наша власть и наши чиновники все ети 30 лет.
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27.07.2022 13:03
+40
бляха... так у Зелі той справочник вже давно є, як я бачу
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27.07.2022 13:02
+32
Это же они с Трускавецкой методички передрали:
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27.07.2022 13:03
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еманутые
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27.07.2022 13:00 Ответить
бляха... так у Зелі той справочник вже давно є, як я бачу
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27.07.2022 13:02 Ответить
та любой сценарий 95 квартала до 2014 года - это тот же самый справочник
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27.07.2022 13:18 Ответить
читаешь первые пару пунктов и понимаешь, что подобный бред мог придумать только русский.......
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27.07.2022 13:02 Ответить
Це не брєд. І це не кацапи придумали. Не розумію навіщо це рекламують, надіюся, що колаборанти Цензор не читають. Взагалі все це треба рекламувати на наших захоплених територіях робити. А співробітникам Цензора бажано краще мізками шурупати.
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27.07.2022 13:27 Ответить
ну то навiщо ти сюди приперся, якщо тут однi колаборанти?
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27.07.2022 13:48 Ответить
Почитав руководство для предателей и коллаборантов, возникло ощущение что наши чиновники всю жизнь работают руководствуясь етими методиками. Делайте выводы на кого рабатали наша власть и наши чиновники все ети 30 лет.
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27.07.2022 13:03 Ответить
абсолютно - САГЛАСЄН!! Ця інструкція вже 30років працює!!
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27.07.2022 13:25 Ответить
І то всюди таке Мала справу з українськими, шведськими, турецькими чиновниками - всі по цій методичці працюють, най їх качка копне.
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27.07.2022 15:34 Ответить
Это же они с Трускавецкой методички передрали:
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27.07.2022 13:03 Ответить
та это вообще инструкция, по которой работает Ермак.

Любой пункт бери и в точку !
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27.07.2022 13:20 Ответить
все что делает Елдак, - все он делает не так)
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27.07.2022 13:25 Ответить
он всё делает именно так в соответствии со своей целью,

другое дело, что цель у него немножко диаметрально противоположная нашим
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27.07.2022 18:24 Ответить
просто это одни и те же люди писали.
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27.07.2022 13:23 Ответить
одразу видно що 32 роки робили українські посадовці, все чітко по інструкції
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27.07.2022 13:05 Ответить
за винятком 2014-2018
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27.07.2022 20:22 Ответить
цікаво хто автори такого "шедевру...": арахамії з єрмаками!
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27.07.2022 13:06 Ответить
работу напоминает...
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27.07.2022 13:07 Ответить
вони просто описали у "інструкціях" свій звичний повсякденний алгоритм дій/прийняття рішень на московії. такий собі менеджмент по-савєцкі 2.0.
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27.07.2022 13:07 Ответить
Короче двумя словами, саботаж и бюрократия. Чем наша власть всю жизнь и занимается. Кстати недавно введенные нашей властью запреты на продажу лекарств без рецепта тоже затрудняют и удорожают жизнь украинцам а значит наруку врагу.
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27.07.2022 13:09 Ответить
В смысле? И анальгин теперь не купишь?
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27.07.2022 13:11 Ответить
та хоть виагру, хоть дезоморфин с кодеином. чушь какую то несет.
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27.07.2022 13:20 Ответить
Кацап та довбой@б-синоніми
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27.07.2022 13:09 Ответить
Вахахахаха, відразу видно як 'добре знають' українців рашисти! А от прорашистські сили в Україні завжди так саботували все і вся. Хєр вам, а не колапс України! ЗеЛох вам не подобається? Так нам теж! А тому замість нього і ОПи буде влада військових ЗСУ в Києві до кінця війни!!!! Шах і мат ублюдки!
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27.07.2022 13:09 Ответить
Бінго! Це ж для Єлдака та Татрова якраз, бо іноді ця ZEлена наволоч так і робе.
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27.07.2022 13:10 Ответить
"Не замовляти витратні матеріали до їхнього повного використання"; Джерело:
Що зелень і робила з ************.
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27.07.2022 13:11 Ответить
А те все хіба не з трускавецької методички передерте, га..??
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27.07.2022 13:11 Ответить
Що добре для русского то пагано для німця! Усе написане взято із роботи росіян СЬОГОДНІ ! Усі ці деталі саме з їх сьогоднішнього життя і роботи! Квінтесенція кацапо-росіянина прямоходячого справжнього!) Діляться досвідом і пропонують його нашим прихільникам РУССКОГО ЯЗИКА! Саме для них написано це. Таку дурню вони не будуть писати полякам, чехам, словакам і українцям!! Тільки схожих на себе. Таким чином вони ...тупорилих ватноголових дурнів будуть виводити на чисту воду!)
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27.07.2022 13:20 Ответить
савецкий саюз во всей красе )
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27.07.2022 13:20 Ответить
Все це і виконують Ермак,Татаров,Арахамія.....
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27.07.2022 13:22 Ответить
"У Херсоні вибухнула автівка на проспекті Адмірала Сенявіна"
Хтось вже прочитав довідник.
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27.07.2022 13:23 Ответить
елдак, арахамий, татаров - вата.
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27.07.2022 13:25 Ответить
"Составляйте документы с малозначительными ошибками.", "Чаще составляйте бесполезные запросы в различные структуры", "Дискриминируйте ответственных работников..." Мар'яна Безмозгла, АУ!!!!!!
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27.07.2022 13:29 Ответить
Зелені вже три роки по тому довіднику працюють.
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27.07.2022 13:29 Ответить
Т.е. самый страшный враг рф - Дия
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27.07.2022 13:30 Ответить
Ну і навіщо це так докладно поширювати, щоб як найбільше прихильників ,,русскага міра,, мали конкретні інструкції?! Чи там є розділ і як журналістам росповсюджувати наративи вище згаданого ,,міра,,?!!!!
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27.07.2022 13:30 Ответить
до кого ви звертаєтесь? в Україні журналістів немає, як і інституту журналістики! Є лише медійний обслуговуючий персонал олігархічних кланів!
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27.07.2022 13:42 Ответить
В ОП проникли проукраїнські контррозвідники.
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27.07.2022 13:33 Ответить
Блин, так это же ОП, Рада и Кабмин!!! В читом виде!
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27.07.2022 13:34 Ответить
В таких "конторах", як ДПЗКУ - вже давно працюють по цій інструкції.
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27.07.2022 13:34 Ответить
Прочитали цей "шедевр" на роботі: добра половина цих рекомендацій у нас старанно виконується! Було б це все смішно,як би не було так гірко...
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27.07.2022 13:34 Ответить
кацапы даже не напрягались как выдали нашим чиновникам 91 г так и не одного пункта не изменили
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27.07.2022 13:35 Ответить
Дети и подростки в Мариуполе уже поют интернационал-все одеты в красноармейскую форму
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27.07.2022 13:35 Ответить
От як наче ми цього не знали! Он прєзідєнт з його єрмаками згідно цих кацапських інструкцій так і працюють.
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27.07.2022 13:38 Ответить
це прямі інструкції, як втратити роботу
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27.07.2022 13:38 Ответить
Те що зараз роблять слуги урода точнісінько по цій методичні, згадайте вітання преЗедента на Новий рік або що робить Марія Безумная.
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27.07.2022 13:47 Ответить
Отличный экспонат для будущего Музея Победы Украины над кремлевским пахантатом. Равно как и полицайская форма кадыровцев с надписью "на киев".
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27.07.2022 13:48 Ответить
https://archive.is/8QpMF
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27.07.2022 13:51 Ответить
рукописи не горят
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27.07.2022 13:53 Ответить
Лучше бы выпустили справочник для руссо-туристов "Как не получить в морду в Европах и Турции".
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27.07.2022 14:04 Ответить
С учетом отсылки на туалет, складывается впечатление , что коллаборанты - отпетые засранцы.
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27.07.2022 14:13 Ответить
Україні потрібно робити такі матеріали проти Путіна. У росіян є багато реальних причин боротися зі своїм урядом, і просування таких речей йде на користь Україні. Транслюйте це на Росію. надішліть туди плакати. спам соціальних мереж.
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27.07.2022 14:49 Ответить
Слово в слово передраний ще березневий посібник ЦНСУ "Громадянський спротив на окупованих територіях". Zондер-карателі навіть його замародерили...
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27.07.2022 15:52 Ответить
Заодно, чтобы знать как это работает , почитайте книгу " Секреты психологической войны", писаную российским психологом и полковником. https://royallib.com/book/krisko_vladimir/sekreti_psihologicheskoy_voyni_tseli_zadachi_metodi_formi_opit.html https://royallib.com/book/krisko_vladimir/sekreti_psihologicheskoy_voyni_tseli_zadachi_metodi_formi_opit.html

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27.07.2022 16:04 Ответить
 
 