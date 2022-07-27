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Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро "Золотые ворота". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На станции столичного метро "Золотые ворота" состоялись тренинги безопасности с участием спасателей, саперов и психологов ГСЧС, и работников Общества Красного Креста Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Пассажирам подземки рассказали:

- как защититься в условиях опасности;
- что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в укрытие;
- в каких местах можно укрыться от вражеских обстрелов;
- как грамотно организовать укрытие в доме или офисе;
- взрывоопасные предметы, виды и действия при их обнаружении;
- первая домедицинская помощь при кровотечениях и взрывных травмах;
– как преодолеть панику, страх, тревогу, ступор.

Смотрите: Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП. ФОТО

Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 01
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 02
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 03
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 04
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 05
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 06
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 07
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 08
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 09
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 10
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 11
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 12
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 13
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 14
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 15
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 16
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 17
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 18
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 19
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 20
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 21
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 22
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 23
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 24
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 25
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 26
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 27
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 28
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 29
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 30
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 31
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 32
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 33
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 34
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 35
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 36
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 37
Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро Золотые ворота 38

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

безопасность (1107) Киев (25572)


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