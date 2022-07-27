Тренинги безопасности для жителей Киева провели на станции метро "Золотые ворота". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На станции столичного метро "Золотые ворота" состоялись тренинги безопасности с участием спасателей, саперов и психологов ГСЧС, и работников Общества Красного Креста Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Пассажирам подземки рассказали:
- как защититься в условиях опасности;
- что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в укрытие;
- в каких местах можно укрыться от вражеских обстрелов;
- как грамотно организовать укрытие в доме или офисе;
- взрывоопасные предметы, виды и действия при их обнаружении;
- первая домедицинская помощь при кровотечениях и взрывных травмах;
– как преодолеть панику, страх, тревогу, ступор.
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