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26 июля, защищая наше небо, погиб Герой Украины, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Александр Кукурба. ФОТО

Вчера, 26 июля, защищая небо Украины, погиб Герой Украины Александр Васильевич Кукурба, 1994 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Нижневербежского сельского совета Коломыйского района Ивано-Франковской области.

"С грустью можем официально известить, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г.р., уроженец с. Верхний Вербеж - украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Украины, Герой Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Это невосполнимая потеря для всей Украины!", - говорится в сообщении.

26 июля, защищая наше небо, погиб Герой Украины, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Александр Кукурба 01
26 июля, защищая наше небо, погиб Герой Украины, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Александр Кукурба 02

Как отмечается, защищая Украину, Александр Кукурба получил ряд наград:

• звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

• орден Богдана Хмельницкого II ст. (6 июля 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

• орден Богдана Хмельницкого III ст. (22 марта 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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"Вечного полета, Александр! Вечная тебе и светлая память! 27-29 июля объявлены на днях траура в Нижневербежской громаде. О дате и времени прощания с Александром сообщим позже", - добавили в сельсовете.

авиация (2832) Герой Украины (456) смерть (9230) потери (4398) Ивано-Франковская область (923) Воздушные силы (2327)


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Топ комментарии
+56
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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27.07.2022 14:16
+44
Герої не вмирають!
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27.07.2022 14:20
+43
Слава Герою!
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27.07.2022 14:19
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Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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27.07.2022 14:16 Ответить
Слава Герою!
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27.07.2022 14:19 Ответить
Герої не вмирають!
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27.07.2022 14:20 Ответить
Слава Героям!!!
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27.07.2022 14:23 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни ......сумно і болячет😪😪😪
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27.07.2022 14:24 Ответить
Вечная память Герою! Жаль таких молодых и талантливых пилотов... Еще при моей службе зеленым летехой пришел, а каким орлом вырос...
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27.07.2022 14:30 Ответить
Герої не вмирають! Слава Горою!
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27.07.2022 14:35 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ! СМЕРТЬ АГРЕССОРУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.07.2022 14:39 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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27.07.2022 14:40 Ответить
Гибнет цвет нации , боль. Вечная память герою!
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27.07.2022 14:43 Ответить
Земля пухом Героям України.
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27.07.2022 14:49 Ответить
Вони можуть розбомбити Щастя,
Вони можуть розстріляти "Мрію".
Але вбити ВОЛЮ їм не вдасться!
Кожен бути жати, що посіяв!
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27.07.2022 15:00 Ответить
Дуже шкода, що йдуть у небо наші герої, усіх шкода... Вічна вам слава та царство небесне!!!
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27.07.2022 15:04 Ответить
Втрачаємо незамінних людей, пілота за 2 тижні не вивчити, поки у нас з'являться ******* винищувачі на них не буде кому літати.
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27.07.2022 15:27 Ответить
Вічного польоту, Друже! Герої не вмирають!
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27.07.2022 15:39 Ответить
Царство небесное
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27.07.2022 15:47 Ответить
Сумно, Герою Слава!
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27.07.2022 22:57 Ответить
 
 