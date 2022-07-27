26 июля, защищая наше небо, погиб Герой Украины, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Александр Кукурба. ФОТО
Вчера, 26 июля, защищая небо Украины, погиб Герой Украины Александр Васильевич Кукурба, 1994 года рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Нижневербежского сельского совета Коломыйского района Ивано-Франковской области.
"С грустью можем официально известить, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г.р., уроженец с. Верхний Вербеж - украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Украины, Герой Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Это невосполнимая потеря для всей Украины!", - говорится в сообщении.
Как отмечается, защищая Украину, Александр Кукурба получил ряд наград:
• звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
• орден Богдана Хмельницкого II ст. (6 июля 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
• орден Богдана Хмельницкого III ст. (22 марта 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
"Вечного полета, Александр! Вечная тебе и светлая память! 27-29 июля объявлены на днях траура в Нижневербежской громаде. О дате и времени прощания с Александром сообщим позже", - добавили в сельсовете.
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