"Россияне, мы идем за своими арбузами!": Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ. ФОТОрепортаж

В оккупированном Херсоне расклеили листовки с "анонсом" контрнаступления вооруженных сил Украины.

Соответствующие фото публикует в Фейсбуке Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу! Мы продолжаем искать цели для HIMARS! Страна на вас рассчитывает! 🇺🇦 Херсон - это Украина!" - говорится в сообщении.

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