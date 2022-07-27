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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Россияне, мы идем за своими арбузами!": Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ. ФОТОрепортаж

В оккупированном Херсоне расклеили листовки с "анонсом" контрнаступления вооруженных сил Украины.

Соответствующие фото публикует в Фейсбуке Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу! Мы продолжаем искать цели для HIMARS! Страна на вас рассчитывает! 🇺🇦 Херсон - это Украина!" - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты показали повреждения на Антоновском мосту в Херсоне. ВИДЕО

Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 01
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 02
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 03
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 04
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 05
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 06
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 07
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 08
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 09
Россияне, мы идем за своими арбузами!: Херсоном расклеены листовки о контрнаступлении ВСУ 10

Минобороны (9357) оккупация (10166) разведка (4179) Херсон (2839) партизаны (179)


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Топ комментарии
+19
Чекаю на херсонські кавуни і дині. Смакота. Кацапи налякані будуть бігти назад через Крим на мордор, не виправдалися їхні надії, що вони знищать пару нациків, які заважають жити українцім, їх зустрінуть хлібом, водярою і квітами. А виявилося, що в Херсоні одне бидло сальдо і ще парочка таких про яких вони мріяли, решта "нацики" і рвати їх будуть на шматки, як тільки в місті з'являться перші бійці ЗСУ.
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27.07.2022 14:35
+16
Дуже креативно,тільки краще кавуни!
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27.07.2022 14:29
+14
Кацапи, ваші голови варті менше херсонського кавуна!
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27.07.2022 14:54
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Дуже креативно,тільки краще кавуни!
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27.07.2022 14:29 Ответить
Так кацапи ж українську нерозуміють
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27.07.2022 15:05 Ответить
Це ж звернення до окупантів. А окупанти з ущімльоними кацапочєлюстями кавун не розуміють
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27.07.2022 16:47 Ответить
Кавуно-збірочним машинам та їх керувальникам-вдалого збирання...
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27.07.2022 14:30 Ответить
єто все круто, но очень опасно для тех кто клеит листовки. Нужно всегда помнить что лучший партизан это тот, кто втерся в доверие к оккупантам
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27.07.2022 14:34 Ответить
Треба русакам сказати, що то спермоусов з сасальдо клеять)))
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27.07.2022 14:37 Ответить
Їм вже таблєточки нєсвєжиє готують...
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27.07.2022 15:06 Ответить
Гройсман, випускай баржу.
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27.07.2022 14:34 Ответить
Чекаю на херсонські кавуни і дині. Смакота. Кацапи налякані будуть бігти назад через Крим на мордор, не виправдалися їхні надії, що вони знищать пару нациків, які заважають жити українцім, їх зустрінуть хлібом, водярою і квітами. А виявилося, що в Херсоні одне бидло сальдо і ще парочка таких про яких вони мріяли, решта "нацики" і рвати їх будуть на шматки, як тільки в місті з'являться перші бійці ЗСУ.
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27.07.2022 14:35 Ответить
Кацапи, ваші голови варті менше херсонського кавуна!
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27.07.2022 14:54 Ответить
Женіть , хлопці , цю сволоту із кацапіі , щоби духу іх на Херсонщині не
залишилось 😠
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27.07.2022 14:54 Ответить
Рановато, оружия маловато для контрнаступления....
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27.07.2022 15:14 Ответить
У меня уже дети спрашивают, а где наши арбузу. Говорю, скоро будут
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27.07.2022 15:23 Ответить
Потрібно відрізати ворогам шляхи відступу, нехай кидають манатки й пливуть виродки в одних обі#раних трусєлях.
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27.07.2022 15:31 Ответить
Нові кавунозбиральні комбайни під поетичною назвою Хаймерс! Косабські бошки тріщать як кавуни!!!
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27.07.2022 17:45 Ответить
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28.07.2022 14:46 Ответить
 
 