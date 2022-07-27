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Удар России по гостинице в Бахмуте: сейчас известно уже о 2 погибших, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели изъяли из-под завалов в Бахмуте тело еще одного человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Удар России по гостинице в Бахмуте: сейчас известно уже о 2 погибших, - ГСЧС 01

"По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 2 погибших, спасены из-под завалов 1 человек, пострадали 3 человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы продолжаются.

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Удар России по гостинице в Бахмуте: сейчас известно уже о 2 погибших, - ГСЧС 02
Удар России по гостинице в Бахмуте: сейчас известно уже о 2 погибших, - ГСЧС 03
Удар России по гостинице в Бахмуте: сейчас известно уже о 2 погибших, - ГСЧС 04

обстрел (27327) Донецкая область (9734) ГСЧС (4979)


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Тварюки кацапські!!!
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27.07.2022 14:45 Ответить
ублюдки
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27.07.2022 16:45 Ответить
 
 