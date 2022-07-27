Удар России по гостинице в Бахмуте: сейчас известно уже о 2 погибших, - ГСЧС. ФОТО
Спасатели изъяли из-под завалов в Бахмуте тело еще одного человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 2 погибших, спасены из-под завалов 1 человек, пострадали 3 человека", - говорится в сообщении.
В настоящее время работы продолжаются.
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Василий Воробец
показать весь комментарий27.07.2022 14:45 Ответить Мне нравится 6
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Vladimir Longer
показать весь комментарий27.07.2022 16:45 Ответить Мне нравится 0
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