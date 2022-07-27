Террорист Пушилин приехал в Беларусь: Заявил, что пора "освобождать" Киев, Днепр, Харьков и другие украинские города. ФОТО

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин приехал в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что вместе с Пушилиным присутствовали секретарь генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак, посол РФ в РБ Борис Грызлов и целая делегация так называемой ДНР.

Пушилин в своем телеграм-канале написал пост, посвященный посещению Бреста, где заявил, что "сегодня пора снова освобождать российские города, основанные русскими людьми" и перечислил среди них Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк.

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