Террорист Пушилин приехал в Беларусь: Заявил, что пора "освобождать" Киев, Днепр, Харьков и другие украинские города. ФОТО
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин приехал в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что вместе с Пушилиным присутствовали секретарь генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак, посол РФ в РБ Борис Грызлов и целая делегация так называемой ДНР.
Пушилин в своем телеграм-канале написал пост, посвященный посещению Бреста, где заявил, что "сегодня пора снова освобождать российские города, основанные русскими людьми" и перечислил среди них Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк.
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Білосрусь, якій Сталін подарував Берестейщину, населену українцями?
Вона ще в 1919 була в складі України. Потім її захопила Польща.
Сралін в 1939 відібрав у Польщі але побоявся передавати до УРСР бо УПА на стратегічній трасі через Брест йому були не потрібні, треба було терміново асимілювати українців
Ти у****** , скоро будеш --- ЖМУР!!!!
Перекажеш Мавроді:
Добрий Вечір, Ми з України)))
Слава ЗСУ!!!