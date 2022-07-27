РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4414 посетителей онлайн
Новости Фото
36 160 129

Террорист Пушилин приехал в Беларусь: Заявил, что пора "освобождать" Киев, Днепр, Харьков и другие украинские города. ФОТО

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин приехал в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что вместе с Пушилиным присутствовали секретарь генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак, посол РФ в РБ Борис Грызлов и целая делегация так называемой ДНР.

Пушилин в своем телеграм-канале написал пост, посвященный посещению Бреста, где заявил, что "сегодня пора снова освобождать российские города, основанные русскими людьми" и перечислил среди них Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк.

Также смотрите: Лукашенко признал участие Беларуси в войне России против Украины. ВИДЕО

Террорист Пушилин приехал в Беларусь: Заявил, что пора освобождать Киев, Днепр, Харьков и другие украинские города 01
Террорист Пушилин приехал в Беларусь: Заявил, что пора освобождать Киев, Днепр, Харьков и другие украинские города 02

Беларусь (7899) Пушилин Денис (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+86
Вопрос к Буданову , почему эта мразь-террорист ещё не замочен в сортире , как при Бурбе -- Захарченко , моторылу, гиви и прочая гнидота ⁉️⁉️⁉️
показать весь комментарий
27.07.2022 18:00
+64
показать весь комментарий
27.07.2022 17:51
+57
дебил, бл...ть
показать весь комментарий
27.07.2022 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
даже загуглил. Полтаву в 899 а Луцк примерно в 1000 основали россияне? слушая эти странные наборы молекул возникает желание увидеть этих загадочных раисян тысячелетней давности
показать весь комментарий
27.07.2022 20:27 Ответить
Чепушилу москалі привезли в Білорусь на вигул, як хатню собачку, аби він там щось потявкав...
показать весь комментарий
27.07.2022 20:28 Ответить
А хто буде "звільняти"?
Білосрусь, якій Сталін подарував Берестейщину, населену українцями?
Вона ще в 1919 була в складі України. Потім її захопила Польща.
Сралін в 1939 відібрав у Польщі але побоявся передавати до УРСР бо УПА на стратегічній трасі через Брест йому були не потрібні, треба було терміново асимілювати українців
показать весь комментарий
27.07.2022 20:32 Ответить
Настав час звільняти Україну від пушиліна та йому подібної мразоти
показать весь комментарий
27.07.2022 20:37 Ответить
Раз таракана не було то це так пушком приїхав подивитися на свій майбутній пристанок з квітів
показать весь комментарий
27.07.2022 20:51 Ответить
********** кремлевская,пора ему сдохнуть
показать весь комментарий
27.07.2022 21:03 Ответить
Сообщите уже дебилу, что москву основал киевлянин и у него взорвутся его куриные мозги.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:04 Ответить
начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов також очолюватиме й Комітет з питань розвідки при президентові України. А не " жирно " буде Буданову сидіти на 2-х стільцях ? Йому і на одному стільці важно всидіти \ де спецоперації в тилу ворога. де ліквідація терористичних груп та ватажків лрн\днр і т.д. \. Чому не призначили досвідченого бойового генерала Василя Бурбу ? Бо реальні плани зевлади зовсім інші. ніж на словах. тому їй і не потрібні військові патріоти \професіонали. які будуть звільняти українську землю до останнього клаптика землі.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:07 Ответить
Ничего справится: у него в советниках штатных гогишвили)))
показать весь комментарий
27.07.2022 23:56 Ответить
ооо великий чепушилин
показать весь комментарий
27.07.2022 21:32 Ответить
Настав час Пушліна на зустріч до мотороли
показать весь комментарий
27.07.2022 21:34 Ответить
******,как все кацапы и лугандоны.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:41 Ответить
Хуже ондегенерат в кубе
показать весь комментарий
27.07.2022 22:24 Ответить
Его даже идиоты, в своем кругу, называли идиотом...
показать весь комментарий
28.07.2022 13:54 Ответить
От що точно - так це те шо давно пора вже звільнити Землю від усієї 💩подібної йому рашистської погані!🤬
показать весь комментарий
27.07.2022 21:47 Ответить
Русские люди это вообще не этнический термин,а церковный.С таким же успехом этот таджик может идти освобождать Грецию или Эфиопию.
показать весь комментарий
27.07.2022 22:40 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 22:55 Ответить
Кончіта МММська.....тебе чекає зАхарченко, мОторолла, кАбзон та інші
Ти у****** , скоро будеш --- ЖМУР!!!!

Перекажеш Мавроді:
Добрий Вечір, Ми з України)))
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
27.07.2022 23:12 Ответить
Мммщик-разводіла талкаєт рєчь. Рівень ще той. Як раз для кацапні.
показать весь комментарий
27.07.2022 23:32 Ответить
Лично каждому предводителю кремлёвской бандитской группировки по дрону камикадзе.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:39 Ответить
Сатанисты кремлевские говорите правду, не освобождать, а разрушать и захватывать чужую территорию и убивать, насиловать и грабить.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:42 Ответить
Думаю,що настав час міняти стать,паспорт купувати і уйобувати.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:44 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 00:44 Ответить
Ха ха чмо дировське ми стоїмо в 20 км від Донецька, в Марьянці, кого ти ублюдок обісраний там звільнити зібрався, привіт з Марьянки всім)))
показать весь комментарий
28.07.2022 07:54 Ответить
чепушилін просто приїхав набрати гарматного м'яса, от і все
показать весь комментарий
28.07.2022 12:22 Ответить
А костюмчик от дорожной фирмы Катафот шоб не збили , как одел его в 14- году ,так и не снимает , клоун..
показать весь комментарий
28.07.2022 13:25 Ответить
Тьху на пушиліну. Цікаво коли в по білорусії будуть наноситися удари у відповідь, терпіти цих "сябров" вже давно немає сенсу.
показать весь комментарий
28.07.2022 21:09 Ответить
А может вам ещё ключ от квартиры где деньги лежат?
показать весь комментарий
28.07.2022 21:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 