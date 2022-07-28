Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях. ФОТО
Польские спецслужбы обнаружили несколько мест на временно захваченных территориях нашей страны, которые россияне используют как фильтрационные лагеря и тюрьмы для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Укринформ со ссылкой на сайт правительства Польши.
Жарин уточнил, указав геолокацию, что фильтрационные лагеря и тюрьмы обнаружены в Донецке, Докучаевске, Мангуше, Новоазовске и Старобешеве.
Новоазовск
"Система, построенная Россией, работает в больших масштабах. По приблизительным данным, через тюрьмы и фильтрационные лагеря прошли более 1,5 миллионов украинцев (в том числе тысячи детей), большинство из которых принудительно вывезено в Россию", - отметил Жарин.
Донецк
По данным польской разведки, процесс фильтрации и проверки задержанных украинцев длится от нескольких часов до нескольких дней.
Старобешево
За это время проходят допросы в ФСБ, проверка изъятых вещей, включая носителей информации, анализ активности человека в соцсетях. Россияне также проверяют, есть ли на теле задержанных следы повреждений, татуировки.
Мангуш
"Если кто-то вызывает хотя бы тень подозрения, он становится объектом репрессий, которые могут закончиться смертью. Ужасная судьба ждет и тех, кому после "положительной проверки" прикажут воевать в рядах агрессора", - подчеркивается в сообщении.
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цікаво, ще не забороняли цей фільм,
як заклик "миру мир"?
А ротім зачистити приміські райони. І Америка стане великою знов🤟
"https://www.youtube.com/watch?v=QIW8vM5VELo"
Він гнусною кінцівкою наярює на адольфа.
У нього ж свита схожа.
" Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги .."
19:19 18.02.2022
Майже за розкладом....
На каждый вопрос всегда есть правильный ответ...
Только не у мавзолейных хмырей...
Называющих войну...спецоперацией...или мародерство и воровство...импортозамещением..типа Цап-царап... Зерно из Украины...или вывоз металлолома из Мариупольских предприятий на заводы РАБzzeи...