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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
21 121 20

Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях. ФОТО

Польские спецслужбы обнаружили несколько мест на временно захваченных территориях нашей страны, которые россияне используют как фильтрационные лагеря и тюрьмы для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Укринформ со ссылкой на сайт правительства Польши.

Жарин уточнил, указав геолокацию, что фильтрационные лагеря и тюрьмы обнаружены в Донецке, Докучаевске, Мангуше, Новоазовске и Старобешеве.

Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях 01

Новоазовск

"Система, построенная Россией, работает в больших масштабах. По приблизительным данным, через тюрьмы и фильтрационные лагеря прошли более 1,5 миллионов украинцев (в том числе тысячи детей), большинство из которых принудительно вывезено в Россию", - отметил Жарин.

Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях 02

Донецк

По данным польской разведки, процесс фильтрации и проверки задержанных украинцев длится от нескольких часов до нескольких дней.

Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях 03

Старобешево

За это время проходят допросы в ФСБ, проверка изъятых вещей, включая носителей информации, анализ активности человека в соцсетях. Россияне также проверяют, есть ли на теле задержанных следы повреждений, татуировки.

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Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях 04

Мангуш

"Если кто-то вызывает хотя бы тень подозрения, он становится объектом репрессий, которые могут закончиться смертью. Ужасная судьба ждет и тех, кому после "положительной проверки" прикажут воевать в рядах агрессора", - подчеркивается в сообщении.

Автор: 

Польша (8431) спецслужбы (466) тюрьма (824) лагерь (15)


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Топ комментарии
+21
Жах! На таке здIбнI тIльки руськI звIрI
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28.07.2022 02:27
+10
Якби країна належним чином готувалась до війни, то все було б можливо....
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28.07.2022 08:32
+10
🤢🤖🐏🤮ЗРАДА она и есть ЗРАДА Подивись в глаз ***** - побачишь "мир","нужно только перестать стрелять" ,"Порошенко наживается на войне перед войной разминироватьЧонгар!Охранять и выпустить всех агентов ***** - портнова, деркача, НаумовА …………………
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28.07.2022 08:33
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Жах! На таке здIбнI тIльки руськI звIрI
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28.07.2022 02:27 Ответить
"Обыкновенный фашизм"

цікаво, ще не забороняли цей фільм,
як заклик "миру мир"?
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28.07.2022 05:59 Ответить
В штатах треба таке зробити - очіпити великі місця і всіх перевірити на патріотизм, належність до банд-угруповань, БЛМ, іміграційний статус та за кого голосував 😀
А ротім зачистити приміські райони. І Америка стане великою знов🤟
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28.07.2022 02:38 Ответить
Боярка в рашці!
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28.07.2022 06:03 Ответить
Є відео на ютубі - де доведена повна аналогія діянь та висловів гітлера та путіна.
"https://www.youtube.com/watch?v=QIW8vM5VELo"
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28.07.2022 03:32 Ответить
Не дроче він на сталіна чи членіна.
Він гнусною кінцівкою наярює на адольфа.
У нього ж свита схожа.
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31.07.2022 06:56 Ответить
Не розумію, центр україни, над містом щойно полетіла ракета у бік Києва, навіть спроб збити її не було, просто ніч, тиша, тривога і летюча ракета. І так тут постійну. Чому не можна розмістити комплекс ппо у центрі, тут постійно як на перехресті літають з півдня
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28.07.2022 04:18 Ответить
Україна занадто велика країна аби розміщувати комплекси ппо в кожному населеному пункті. Це просто фізично не можливо. Том засунь собі свою зраду сам знаєш куди.
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28.07.2022 04:36 Ответить
Якби країна належним чином готувалась до війни, то все було б можливо....
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28.07.2022 08:32 Ответить
За п'ять днів до війни, навіть з попередженням усіма розвідками світу нас про наступ росії конкретного числа, маємо таку заяву від Зеленського.

" Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги .."

19:19 18.02.2022
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28.07.2022 08:40 Ответить
🤢🤖🐏🤮ЗРАДА она и есть ЗРАДА Подивись в глаз ***** - побачишь "мир","нужно только перестать стрелять" ,"Порошенко наживается на войне перед войной разминироватьЧонгар!Охранять и выпустить всех агентов ***** - портнова, деркача, НаумовА …………………
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28.07.2022 08:33 Ответить
то був не літак? У мене пролетіла о 4-ій 40. може інша
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28.07.2022 05:00 Ответить
навряд чи, десять хвилин тому ще одна пролетіла, вже повідомили про вибух у київ області після першої
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28.07.2022 05:04 Ответить
У області гриміла(спрацювала) ППО.
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28.07.2022 05:38 Ответить
А це, напевно, системи ППО і ПРО в нас на кожному перехресті встановлені? От стоять собі і не стріляють? Мало того, орки перед їх стартом ще й повідомляють, яким маршрутом вони полетять? ти так то собі уявляєш?
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28.07.2022 08:02 Ответить
5-45 Київ. Тривога

Майже за розкладом....
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28.07.2022 06:05 Ответить
Дуже схоже з політикою Гітлера стосовно євреїв. Я, типу, ні на що не натякаю але коли вже .уйло відпустить вуса?.. Хм...
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28.07.2022 07:20 Ответить
"РюZZkий мир" начался с банальной песенки советского разлива...типа Весь мир мы разрушим до основания...А затем...
На каждый вопрос всегда есть правильный ответ...
Только не у мавзолейных хмырей...
Называющих войну...спецоперацией...или мародерство и воровство...импортозамещением..типа Цап-царап... Зерно из Украины...или вывоз металлолома из Мариупольских предприятий на заводы РАБzzeи...
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28.07.2022 08:08 Ответить
 
 