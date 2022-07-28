Спецслужбы Польши заявляют, что нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях. ФОТО

Польские спецслужбы обнаружили несколько мест на временно захваченных территориях нашей страны, которые россияне используют как фильтрационные лагеря и тюрьмы для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Укринформ со ссылкой на сайт правительства Польши.

Жарин уточнил, указав геолокацию, что фильтрационные лагеря и тюрьмы обнаружены в Донецке, Докучаевске, Мангуше, Новоазовске и Старобешеве.

Новоазовск

"Система, построенная Россией, работает в больших масштабах. По приблизительным данным, через тюрьмы и фильтрационные лагеря прошли более 1,5 миллионов украинцев (в том числе тысячи детей), большинство из которых принудительно вывезено в Россию", - отметил Жарин.

Донецк

По данным польской разведки, процесс фильтрации и проверки задержанных украинцев длится от нескольких часов до нескольких дней.

Старобешево

За это время проходят допросы в ФСБ, проверка изъятых вещей, включая носителей информации, анализ активности человека в соцсетях. Россияне также проверяют, есть ли на теле задержанных следы повреждений, татуировки.

Также читайте: Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", - мэр Бойченко

Мангуш

"Если кто-то вызывает хотя бы тень подозрения, он становится объектом репрессий, которые могут закончиться смертью. Ужасная судьба ждет и тех, кому после "положительной проверки" прикажут воевать в рядах агрессора", - подчеркивается в сообщении.