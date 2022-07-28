Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай. ФОТОрепортаж
В Луганской области российские войска в очередной раз отошли после атаки на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Чтобы выполнить задачу, враг все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию. Только из воздуха россияне нанесли по меньшей мере четыре удара. К сожалению, достигли целей две ракеты. Наши населенные пункты четыре раза были обстреляны из минометов.
В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупанты для усиления огневого воздействия задействовали танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, отчаяние снова их ожидало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.
Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте", – говорится в сообщении.
Гайдай также сообщает об обстановке на оккупированных территориях.
В Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и свет. Сроки обновления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года.
Кроме того, оккупанты объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – примерно 500 человек. До российского вторжения учащиеся города получали знания в 20 школах, во многих из которых не было свободных мест.
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