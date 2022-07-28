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Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Луганской области российские войска в очередной раз отошли после атаки на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Чтобы выполнить задачу, враг все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию. Только из воздуха россияне нанесли по меньшей мере четыре удара. К сожалению, достигли целей две ракеты. Наши населенные пункты четыре раза были обстреляны из минометов.

В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупанты для усиления огневого воздействия задействовали танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, отчаяние снова их ожидало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.

Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте", – говорится в сообщении.

Гайдай также сообщает об обстановке на оккупированных территориях.

В Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и свет. Сроки обновления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года.

Кроме того, оккупанты объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – примерно 500 человек. До российского вторжения учащиеся города получали знания в 20 школах, во многих из которых не было свободных мест.

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Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай 01

Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай 02

Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай 03

Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай 04

армия РФ (19365) ВСУ (6618) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Однодневный защитник Лисичанска опять фоточки постит.
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28.07.2022 08:59 Ответить
Вони не тиснуть, вони стирають із лиця землі міста і села. Зикадають все навкруги снарядами, мінами, ракетами, а в нас є тільки асфальт, який не бажає стріляти, бо так вирішив вумний нарід.
ЗСУ величезна подяка, які своїм тілом захищають нас від гвалтівників, вбивць і терористів. А могло бути по іншому. Але велика зброя - телевізор "1+1" зробили свою справу.
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28.07.2022 09:47 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.07.2022 10:54 Ответить
 
 