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"Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твое место в дурдоме", - "слуги народа" Безуглая и Тищенко устроили новый скандал. СКРИНШОТ

"Слуги народа" Марьяна Безуглая и Николай Тищенко поскандалили в комментариях под сообщением Безуглой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Безгулая опубликовала фото Тищенко с новоназначенной судьей Конституционного суда Ольгой Совгирей.

Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твое место в дурдоме, - слуги народа Безуглая и Тищенко устроили новый скандал 01

"Когда очень хочется иметь фото с новоназначенной судьей Конституционного суда. Можно потом показать, что Николай Тищенко в "теме". Не в "теме", Николай! Ольга Владимировна – доктор юридических наук, профессор, конституционалист и просто леди.
И ничего она тебе не "порешает". P.S. В правоохранительные органы по Тищенко отправила. Дальше дело за ними", - написала Безуглая.

Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твое место в дурдоме, - слуги народа Безуглая и Тищенко устроили новый скандал 02

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Автор: 

ВР (29258) Тищенко Николай (336) Совгиря Ольга (51) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+60
Два дєбіла ето...
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28.07.2022 09:21
+60
хотіли "па-пріколу...."-майте!
привіт від єрмаків з арахаміями-менделями-тищенками..безуглими...
ДУМАЙ-ТЕ!
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28.07.2022 09:27
+45
За державу обидно...
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28.07.2022 09:21
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А зараз... Увага...
Оприлюднення РЕЙТИНГУ ПАРТІЇ "СЛУГИ"!
Скільки там, 73% "ЗА"?
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28.07.2022 10:10 Ответить
Это просто для отвлечения внимания "мудрого" народа от насущных проблем...то что эти два персонажа теперь являются правящей политической "элитой" так виновны избиратели которые ставят галочки в бюллетенях ради прикола - жаль что расхлебывать всем приходится...
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28.07.2022 10:11 Ответить
Гадюшник, а не партія.
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28.07.2022 10:12 Ответить
А прикиньте , якщо ці, кого вибрали кращі , то що собою представляють 73%.
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03.08.2022 06:58 Ответить
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28.07.2022 10:18 Ответить
...вас уродов ко мне на первоспитание,вас Люди выбрали, чтобы решать проблемы,так нет сволотень ******** занимается
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28.07.2022 10:19 Ответить
Для чого ці "новини" про зелених покидьків?Гидота,від погляду на них вже хочеться руки з милом помити.Блазні,тварини кінчені.
Тут серце вилітає від відсутності будь-яких новин від ранкових прильотів,а нам пхають цих ************ пліснявих.
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28.07.2022 10:20 Ответить
Наріду як раз така поведінка до вподоби і зрозуміла,«вони ж такі самі, як і ми»,тобто у кожного дебіла є шанс попасти у владу.
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28.07.2022 10:26 Ответить
ЗЕ-чувак среться з ЄРмаківскою бабою.

Чому б Єрмаку вже не зжерти того попугайчика ЗЄ?

Єрмак і так вже витіснив всіх призначенців ЗЄ і замінив їх на своїх.
Тобто біля ЗЄ зараз не залишилося ні одної його людини - тільки єрмаківці.
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28.07.2022 10:26 Ответить
рівень нашого владного парламентаризму = топ!

зробимо їх разом! (с)
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28.07.2022 10:37 Ответить
"Ой, что делается! На планете консервных банок подрались банки с тушёнкой! Ты слышишь?" (м/ф "Большой Ух").
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28.07.2022 10:41 Ответить
Политические деятели эпохи президенства Клоуна.
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28.07.2022 10:42 Ответить
https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share&fbclid=IwAR0UCvgHWXyG2LOiY5jQ8b3ZXEWZM2AN3mksG_abGFSZCgvc4I0uAqgtx3o https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share
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28.07.2022 10:42 Ответить
Які вони кінчені.....куда та держава котиться,це жах...отаке кінчене дибілоїдне непотрібне тупе і корисливе ,жадне бидло -сидить у парламенті
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28.07.2022 10:43 Ответить
Ось таким жабогадюкінгом відвели увагу від того, як було призначено ту суддю.
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28.07.2022 10:44 Ответить
https://youtu.be/yDb65cnl4Hw одне і то саме ,одне і то саме і так вже 20 років...боюся,що і після Перемоги буде одне і то саме...
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29.07.2022 07:24 Ответить
"Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твоё место в дурдоме", - "слуги народу" Безугла та Тищенко влаштували новий скандал.
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мабудь туди негайно потрібно обох поселити
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28.07.2022 10:45 Ответить
К сожалению мы имеем тяжкие последствия московской империи. Особенно времен "строительства коммунизма".

Почти все наши политики корнями уходят из номенклатуры ссср, созданной для нас москвой из негодяев и предателей. Они приняли к себе еще и людей из криминала.
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28.07.2022 10:46 Ответить
Бывший бандос Котлета дружит с высшим государственным судейским лицом... Даже маты неподобрать
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28.07.2022 10:55 Ответить
Надо срочно менять избирательную систему - либо выбирать не больше, чем на 3 года, либо как в Америке - каждые 2,5 года переизбирать половину парламента
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28.07.2022 10:57 Ответить
Идея правильная. Но такие сроки потом когда-то. Когда выйдем на более менее нормальный уровень.
А сейчас или каждые 2 года парламент или каждый год половину парламента.
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28.07.2022 11:05 Ответить
И при этом, дать возможность парламенту легко 2/3 количества депутатов отправлять президента в отставку и новые выборы.
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28.07.2022 11:08 Ответить
По-хорошему, этот дуализм власти тоже нужно убрать - либо упразднить должность президента, а его функции передать премьеру, либо американская модель -глава исполнительной власти президент, но у парламента больше контролирующих прав.
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28.07.2022 12:02 Ответить
На нашем этапе все таки должен быть народно избранный президент. Ведь премьера назначает парламент. Мы далеко не доросли до английской системы. У нас все партии олигархические, а сменить парламент с олигархического на демократический намного сложнее чем демократического президента (при правильной системе аыборов президента).
Поэтому нам намного ближе польская система.
Но президент как и в Польше должен выбираться из представителей народа, а не из ставленников олигархата. У нас места в бюллетенях выборов президента скупают ставленники олигархата, через несколько миллионный денежный залог. Нигде в мире денежных залогов такого размера и близко нет. И из этого дерьма народ "демократически выбирает".
В Польше совсем залога нет. Там в бюллетенях те люди, которых избиратели поддержали своими подписями. Притом, там надо умеренное количество подписей - 100 тыс.. И бюллетень там получился недлинный. Всго 11 кандидатов.
У нас тоже когда-то подписи собирали, но мошенники мерзавцы политики до 1 млн. довели. А такое количество можно получить только путем фальсификаций сверху.
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28.07.2022 13:58 Ответить
Но кандидата в бюлетень должны иметь возможность выдвинуть не только партии, но и общественные организации, трудовые коллективы и т.п.
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28.07.2022 14:05 Ответить
В бідному США немає конституційного суду є верховний суд і 9 суддів не то що в Україні цілі палати ВерховногоСУДУ
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28.07.2022 11:20 Ответить
В США Конституція набагато менша ніж в нас. Там тільки зовсім головне. А інше а законах. Тому там нема що судити конституційному суду. А верховний суд нам дійсно треба зменшити.
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28.07.2022 11:32 Ответить
З іншої сторони, при нашій системі, 9 членів суду набагато легше залякати ніж палату.
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28.07.2022 11:36 Ответить
Справа не у строкові перебування на посаді, а у первинному відборі найгірших представників українського суспільства, реальної можливості притягнення їх до відповідальності.
- Майновий ценз для участі у виборах не передбачений Конституцією, позбавляє переважну більшість громадян права брати участь у виборах і бути обраним до органів влади та самоврядування,
- в Україні не існує партійно структурованого суспільства як на заході, а місцеві партії одноденки використовуюються контрольованим московським ворогом олігархатом для узурпації державної влади в українського народу, корумпування всієї системи державного управління.
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28.07.2022 11:59 Ответить
Вже всі впевнились, при наборі в "слуги" ретельно відбирали дебіловатих. Такими легше керувати. Конверт заніс, знак на правильне голосування подав, ніяких питань, ніяких ініціатив. Все на рівні рефлексів. Заплатили - натиснули зелені кнопочки, що з Офісу прислали, те з трибуни зачитали.
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28.07.2022 10:58 Ответить
Щось не дуже в вашу схему ця Совгиря вписується - професор, доктор юридичних наук.
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28.07.2022 11:05 Ответить
Янукович теж був "проффесором".
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28.07.2022 11:12 Ответить
так вони ж брали в слуги всіх, хто 300,000 дол заносив. часто всякі рішали самі не йшли, бо це ж треба в зал засідань з'являтися (і уже кожен зможе побачити, як ти проституток замовляєш абощо), а наймали підставних, фотографів всяких весільних та ін.
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28.07.2022 11:31 Ответить
Важко обирати з двох сортів лайна.Але Коля Катлєта отримує -10 балів за російську мову
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28.07.2022 11:06 Ответить
Російська мова дуже багата мова. Про це достатньо говорить навіть те, що найуживаніше в ній в народі багатюще слово "бл#ядь".
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28.07.2022 11:41 Ответить
Яке їхало -таке здибало, або два чобота пара.
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28.07.2022 11:07 Ответить
є таке прислів*я на росії "милые браняться - только тешатся. В українському варіанті "Од милого пана не болить і рана." чи " Милого друга мила і пуга. " або " Хто кого любить, той того й чубить )))))
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28.07.2022 11:11 Ответить
Є ще одне прислів'я в тему: гарна парочка - баран та ярочка.
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28.07.2022 11:52 Ответить
Серіал «Павуки в банці» продовжується. Очікуйте нових серій від студії «Зе&К»
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28.07.2022 11:15 Ответить
Два дибіли то є сила гірше тільки три дибіла А в нас при владі набагато більше
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28.07.2022 11:15 Ответить
У нас, нажаль, має місце випадок, описаний древніми - Stultorum infinitus est numerus (кількість дурнів безмежна).
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28.07.2022 11:54 Ответить
Этот чёрт в Евросоюзе,куда мы стремимся, давно и долго драил бы очки в туалете на зоне, за свои дела, вот такой парадокс.
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28.07.2022 11:25 Ответить
Во всем обвиняют избирателей, что не за тех проголосовали.

Но одна из главных причин в очень редких выборах в нашем положении.

Избиратели уже через полгода разочаровываются в тех кого им подсунула избирательная система. А приходится терпеть 5 лет.
В результате, в избирателей за это время накапливается большая злость, а действия обозленных людей, которых олигархические СМИ беспрерывно дурят, могут быть очень нелогичны.
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28.07.2022 11:25 Ответить
ну, у нас і система крива, і медіа олігархічні, і рашистська пропаганда працює.
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28.07.2022 11:32 Ответить
При таких умовах і рашистська пропаганда легше знаходить жертв.
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28.07.2022 11:43 Ответить
--- Прикро : що у кадр нашої правлячої " еліти" не помістилася щасливо--ожиріла фізія навоспеченого генпрокурора /була б цілковита іділія кумирів--73%
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28.07.2022 11:29 Ответить
Клоуны плять...
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28.07.2022 11:34 Ответить
чушь эту даже комментировать смысла нет.....
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28.07.2022 11:35 Ответить
Помиляєтесь.
Хотьпаржом (с).
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28.07.2022 12:20 Ответить
клоуни як і іх очільник....
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28.07.2022 11:41 Ответить
Телепередача "У світі тварин" - серія "Шлюбні ігрища мартишок".
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28.07.2022 11:49 Ответить
Обоє покидьків з мерзенних слуг Бені, там залишаються і далі, а значить продовжать паразитувати в Україні і їхні внутрішньовидові конфлікти для держави нічого не змінять. Ми цілою країною з 2019 як пірнули в зеленське лайно, так тепер там почуваємося підводним човном без жодних ознак вибратися в найближчий час.
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28.07.2022 11:58 Ответить
Ой я лусну! (с)
Прочитав без окулярів заголовок статті: "Мартышка, ты не в моем вкусе. Твоё место в дурдоме"...
Нє, таки треба сходити до окуліста...
Чи не треба?..
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28.07.2022 12:00 Ответить
В наших условиях необходимы намного более частые выборы, чтобы народ мог свои ошибки быстро исправлять.
Выборы раз в 5 лет годятся только для стран со стабильным высоким развитием.

Кроме того, у нас президентско-парламентская форма. Поэтому парламент должен иметь легкую возможность простым 2/3 голосов отправлять президента в отставку и назначать новые выборы. Без необходимости всяких доказательст о предательстве и т.п.
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28.07.2022 12:01 Ответить
Це добре коли ублюдки жеруть одне одного.
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28.07.2022 12:01 Ответить
Идиоты
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28.07.2022 12:17 Ответить
Два імбіцила депутата,ведуть переписку ,це жах ,їх рівень розвитку нульовий!
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28.07.2022 12:24 Ответить
Суддя теж виглядає на дебілку...
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28.07.2022 13:22 Ответить
їбала жаба гадюку
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28.07.2022 12:33 Ответить
100 відсотків інакше це назвеш.
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28.07.2022 13:17 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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28.07.2022 12:57 Ответить
Тішенко- людина в котрої навіть інтелекта нема.Зеленький дурнів і волоцюг набирав в команду, котрі конституцію України плюндрували разом з ще!!
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28.07.2022 13:00 Ответить
Ну галімий секс у ВР і це слуги народу?
Один пропонує анал, інші сплять і бачать як корабєльні сосни їх обслуговують на їхніх же яхтах.
Треті купують канали за гроші ФСБ і одразу ж переходять на бік ворога.Хоча і пройшли перевірку "СБУ"і усі "патріотичні"держ установи.Безугла та взагалі не знає як запропонувати Тишенко перепихнутись підключила весь апарат ВР скоро дійде і до РНБО.Що відбувається взагалі?
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28.07.2022 13:14 Ответить
Ольга Владимировна - доктор юридических наук, профессор, конституционалист и просто леди. А ще, до неї треба звертатись....

....ваша честь !
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28.07.2022 13:27 Ответить
таке враження, що їх там несповна розуму зібрали до ВР...
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28.07.2022 13:34 Ответить
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28.07.2022 14:17 Ответить
*****, які вони в нас **** кончені !!!!
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28.07.2022 14:34 Ответить
Грёбаный стыд
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28.07.2022 21:21 Ответить
Це вам квартал 95 прямо в верховній раді.
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28.07.2022 23:12 Ответить
,,Слуги урода" все до единого должны уйти В ОТСТАВКУ!!!!
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29.07.2022 01:54 Ответить
Безмозгла та Дрищенко, слуги членограя
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29.07.2022 09:34 Ответить
Завдурдомом Коля-каклєта хоче Мар'яшу в свій гарем.
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29.07.2022 10:47 Ответить
Як хочеться, щоб та зелена шобла кудись зникла
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30.07.2022 00:59 Ответить
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