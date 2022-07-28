"Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твое место в дурдоме", - "слуги народа" Безуглая и Тищенко устроили новый скандал. СКРИНШОТ
"Слуги народа" Марьяна Безуглая и Николай Тищенко поскандалили в комментариях под сообщением Безуглой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Безгулая опубликовала фото Тищенко с новоназначенной судьей Конституционного суда Ольгой Совгирей.
"Когда очень хочется иметь фото с новоназначенной судьей Конституционного суда. Можно потом показать, что Николай Тищенко в "теме". Не в "теме", Николай! Ольга Владимировна – доктор юридических наук, профессор, конституционалист и просто леди.
И ничего она тебе не "порешает". P.S. В правоохранительные органы по Тищенко отправила. Дальше дело за ними", - написала Безуглая.
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+60 Александр Чуднивец #474549
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+60 Alex Alex #500309
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+45 Dmitry Perepechin
показать весь комментарий28.07.2022 09:21
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Оприлюднення РЕЙТИНГУ ПАРТІЇ "СЛУГИ"!
Скільки там, 73% "ЗА"?
Тут серце вилітає від відсутності будь-яких новин від ранкових прильотів,а нам пхають цих ************ пліснявих.
Чому б Єрмаку вже не зжерти того попугайчика ЗЄ?
Єрмак і так вже витіснив всіх призначенців ЗЄ і замінив їх на своїх.
Тобто біля ЗЄ зараз не залишилося ні одної його людини - тільки єрмаківці.
зробимо їх разом! (с)
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мабудь туди негайно потрібно обох поселити
Почти все наши политики корнями уходят из номенклатуры ссср, созданной для нас москвой из негодяев и предателей. Они приняли к себе еще и людей из криминала.
А сейчас или каждые 2 года парламент или каждый год половину парламента.
Поэтому нам намного ближе польская система.
Но президент как и в Польше должен выбираться из представителей народа, а не из ставленников олигархата. У нас места в бюллетенях выборов президента скупают ставленники олигархата, через несколько миллионный денежный залог. Нигде в мире денежных залогов такого размера и близко нет. И из этого дерьма народ "демократически выбирает".
В Польше совсем залога нет. Там в бюллетенях те люди, которых избиратели поддержали своими подписями. Притом, там надо умеренное количество подписей - 100 тыс.. И бюллетень там получился недлинный. Всго 11 кандидатов.
У нас тоже когда-то подписи собирали, но мошенники мерзавцы политики до 1 млн. довели. А такое количество можно получить только путем фальсификаций сверху.
- Майновий ценз для участі у виборах не передбачений Конституцією, позбавляє переважну більшість громадян права брати участь у виборах і бути обраним до органів влади та самоврядування,
- в Україні не існує партійно структурованого суспільства як на заході, а місцеві партії одноденки використовуюються контрольованим московським ворогом олігархатом для узурпації державної влади в українського народу, корумпування всієї системи державного управління.
Но одна из главных причин в очень редких выборах в нашем положении.
Избиратели уже через полгода разочаровываются в тех кого им подсунула избирательная система. А приходится терпеть 5 лет.
В результате, в избирателей за это время накапливается большая злость, а действия обозленных людей, которых олигархические СМИ беспрерывно дурят, могут быть очень нелогичны.
Хотьпаржом (с).
Прочитав без окулярів заголовок статті: "Мартышка, ты не в моем вкусе. Твоё место в дурдоме"...
Нє, таки треба сходити до окуліста...
Чи не треба?..
Выборы раз в 5 лет годятся только для стран со стабильным высоким развитием.
Кроме того, у нас президентско-парламентская форма. Поэтому парламент должен иметь легкую возможность простым 2/3 голосов отправлять президента в отставку и назначать новые выборы. Без необходимости всяких доказательст о предательстве и т.п.
Один пропонує анал, інші сплять і бачать як корабєльні сосни їх обслуговують на їхніх же яхтах.
Треті купують канали за гроші ФСБ і одразу ж переходять на бік ворога.Хоча і пройшли перевірку "СБУ"і усі "патріотичні"держ установи.Безугла та взагалі не знає як запропонувати Тишенко перепихнутись підключила весь апарат ВР скоро дійде і до РНБО.Що відбувається взагалі?
....ваша честь !