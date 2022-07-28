"Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твое место в дурдоме", - "слуги народа" Безуглая и Тищенко устроили новый скандал. СКРИНШОТ

"Слуги народа" Марьяна Безуглая и Николай Тищенко поскандалили в комментариях под сообщением Безуглой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Безгулая опубликовала фото Тищенко с новоназначенной судьей Конституционного суда Ольгой Совгирей.

"Когда очень хочется иметь фото с новоназначенной судьей Конституционного суда. Можно потом показать, что Николай Тищенко в "теме". Не в "теме", Николай! Ольга Владимировна – доктор юридических наук, профессор, конституционалист и просто леди.

И ничего она тебе не "порешает". P.S. В правоохранительные органы по Тищенко отправила. Дальше дело за ними", - написала Безуглая.

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