Неуправляемые ракеты, "С-300", РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты попали в жилые дома, школу в городе Железное, на территорию заводов в Авдеевке, в Карловскую фильтровальную станцию и вблизи водохранилища. Погибли гражданские жители, ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

"Враг обстреливал жилые кварталы из авиации (неуправляемыми ракетами), зенитно-ракетного комплекса "С-300" и реактивных систем залпового огня. Больше всего ударов – 17 – потерпела Авдеевка. Также пострадали Бахмут, Торецк, Соледар, Железное, Нью-Йорк, Южное, Северное, Горняк, Карловка, Красногоровка, Мемрик, Ильиновка, Федоровка, Константиновка, Камышеваха", - говорится в сообщении.

Рашисты убили мирных жителей в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре. Люди гибли в своих домах. Только в Торецке в результате российских обстрелов за день разрушены и повреждены 12 домов. Из-за повреждения фильтровальной станции жители Донбасса остались без воды.

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