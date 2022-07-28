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Неуправляемые ракеты, "С-300", РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты попали в жилые дома, школу в городе Железное, на территорию заводов в Авдеевке, в Карловскую фильтровальную станцию и вблизи водохранилища. Погибли гражданские жители, ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 01

"Враг обстреливал жилые кварталы из авиации (неуправляемыми ракетами), зенитно-ракетного комплекса "С-300" и реактивных систем залпового огня. Больше всего ударов – 17 – потерпела Авдеевка. Также пострадали Бахмут, Торецк, Соледар, Железное, Нью-Йорк, Южное, Северное, Горняк, Карловка, Красногоровка, Мемрик, Ильиновка, Федоровка, Константиновка, Камышеваха", - говорится в сообщении.

Рашисты убили мирных жителей в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре. Люди гибли в своих домах. Только в Торецке в результате российских обстрелов за день разрушены и повреждены 12 домов. Из-за повреждения фильтровальной станции жители Донбасса остались без воды.

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Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 02
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 03
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 04
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 05
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 06

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Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 07

Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 08
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 09
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 10
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 11
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 12
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 13
Неуправляемые ракеты, С-300, РСЗО: Россия нанесла 44 удара за сутки по Донетчине. Есть погибшие, - Нацполиция 14

Автор: 

армия РФ (19365) обстрел (27351) Нацполиция (16496) Донецкая область (9756)


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У нас же тоже есть С-300. Почему мы не ****** в ответ по территории орков?
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28.07.2022 10:48 Ответить
Потому, что мы не бьем навмання, а чтобы было эффективно. А С-300 по земле, чтобы нас деморализовать
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28.07.2022 12:33 Ответить
По-перше, чому "навмання"? Важко визначити локацію пускової установки?
По-друге, якщо ви стоятимете один посеред повністю зруйнованого і безлюдного міста, ви будете деморалізовані чи ще ні?
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28.07.2022 12:50 Ответить
Вот так выглядит *какая разница....*
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28.07.2022 10:49 Ответить
Без дальнобойных ответов дела не будет. Полная безнаказанность. Эта тварь методические уничтожает страну. Нам нечего бояться, Пойло использует все, что имеет. И самое главное, это слепую ненависть к нам. Срочно нужна дальнобойка, ибо счет идет на дни, а Байден пока расчихлится может быть поздно. Гарантии давала по Будопешту не только раша.
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28.07.2022 11:04 Ответить
Байден, в отличии, не самовлюбленный сумасшедший царь. И не решает как ему в голову взбредет. Но Конгресс уже - за. Значит дело пойдет!
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28.07.2022 12:36 Ответить
Зелені довбні могли дозволити вивезення нашої пшенички лише замість поставки далекобійного озброєння. Нема озброєння, нема зерна.
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28.07.2022 14:22 Ответить
Чому по цьому та інших фактах доказаного тероризму не скликають Радбез ООН , чому не піднімають це питання на інших світових пабліках?
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28.07.2022 12:11 Ответить
Поднимают, но все эти импотентные международные организации...🤬
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28.07.2022 12:39 Ответить
 
 