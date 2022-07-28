За прошедшие сутки в результате обстрелов российскими войсками в Николаевской области произошло пять пожаров, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение суток 27 июля в Николаевской области возникло 22 пожара. Пять из них произошли в результате обстрелов российскими войсками.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным чрезвычайников, из-за обстрелов за пределами села Дмитровка Куцурубской громады в Николаевском районе дважды горела сухая трава и стерня на общей площади 9,8 га.

Также в результате обстрелов горела сухая трава и кустарники вблизи села Калуга Березнеговатской громады Баштанского района. Пожар был ликвидирован на площади 4,5 га.

В Николаеве после обстрела загорелись три деревянных хозяйственных здания, сухая трава и кустарники. Общая площадь горения составила 1,5 га. Также в городе из-за обстрелов горело складское помещение одного из местных предприятий на площади пять квадратных метров.

По неустановленной причине горело Баловно-Матвеевское лесное урочище. Его потушили на площади в двух гектарах.

По другим причинам горели хозяйственные здания на территории частного дома в селе Веселиново Вознесенского района, веранда жилого дома в селе Ковалевка Николаевского, крыша здания одного из предприятий в Первомайске, крыша частного дома в Вознесенске и частный жилой дом в селе Осетровка Николаевского района.

Также подразделения ГСЧС ликвидировали 12 пожаров сухой травы, кустарников и стерни в городе Новый Буг, селах Новоивановка, Новоскелеватка, Калуга и Доброе Баштанского района, в селах Дмитровка, Нововоскресенка Вознесенского района; селах Зайвое, Михаил-Ларино, Малая Корениха Николаевского района; в поселке Врадиевка Первомайского района.

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