Житель Днепра получил 5 лет тюрьмы за передачу врагу данных о ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО
К 5 годам лишения свободы приговорен житель г. Днепра за передачу данных врагу по движению колонны военной техники ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры житель г. Днепра признан виновным в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
"Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепра и отправлял фото в социальную сеть представительнице страны-агрессора. Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, корпус гранаты и запал", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Управления СБУ в Днепропетровской области.
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треба їх всіх ловити і саджати, і щоб інші ждуни про це знали!
Да здравствует Zе суд!
і чому без конфіскації