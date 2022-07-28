Житель Днепра получил 5 лет тюрьмы за передачу врагу данных о ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

К 5 годам лишения свободы приговорен житель г. Днепра за передачу данных врагу по движению колонны военной техники ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры житель г. Днепра признан виновным в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепра и отправлял фото в социальную сеть представительнице страны-агрессора. Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, корпус гранаты и запал", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Управления СБУ в Днепропетровской области.