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Новости Фото Война
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Житель Днепра получил 5 лет тюрьмы за передачу врагу данных о ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

К 5 годам лишения свободы приговорен житель г. Днепра за передачу данных врагу по движению колонны военной техники ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры житель г. Днепра признан виновным в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепра и отправлял фото в социальную сеть представительнице страны-агрессора. Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, корпус гранаты и запал", - говорится в сообщении.

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Житель Днепра получил 5 лет тюрьмы за передачу врагу данных о ВСУ, - Офис генпрокурора 01

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Управления СБУ в Днепропетровской области.

приговор (1226) шпионаж (1392) коллаборационизм (873) Офис Генпрокурора (2479)


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Топ комментарии
+19
Этот приговор - глумление над убитыми и искалеченными. Этот приговор - издевательство над здравым и смыслом и позор всей судебной системе Украины
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28.07.2022 12:16
+17
Военное время, а судят как нет войны. За украденный мешок картошки могут дать 3 года, а за помощь врагу который убивает тысячи людей 5 лет. У нас самый гуманный суд в мире...
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28.07.2022 12:11
+14
щось наче мало дали
треба їх всіх ловити і саджати, і щоб інші ждуни про це знали!
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28.07.2022 11:58
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Надо было яйца оторвать ,а потом повесить , почему ,выжившие должны кормить предателя -террориста⁉️
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28.07.2022 12:16 Ответить
дерьмак своїх не дає судити
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28.07.2022 14:47 Ответить
щось наче мало дали
треба їх всіх ловити і саджати, і щоб інші ждуни про це знали!
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28.07.2022 11:58 Ответить
Хорошо устроился. Крыша над головой, регулярное питание. На воле - это уже роскошь.
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28.07.2022 11:59 Ответить
І не мобілізують.
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28.07.2022 13:54 Ответить
взагалі депортувати з України до рашки, майно конфіскувати, нехай там насолоджується життям
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28.07.2022 12:04 Ответить
ну хоч шось
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28.07.2022 12:04 Ответить
Маловато буде.
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28.07.2022 12:06 Ответить
Якщо оп позиціонірує себе як Ставка,то при Ставці таких розстрілювали по закону війни, а також тих хто мародерничав і крав у захисників.
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28.07.2022 12:06 Ответить
там не ставка а кубло
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28.07.2022 14:48 Ответить
Очень либерастный приговор, надеюсь он упадет со шконки очень неудачно и очень скоро.
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28.07.2022 12:06 Ответить
Да і лампочки повкручувать потрібно, а там всяке буває.
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28.07.2022 12:48 Ответить
это каждый десятый
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28.07.2022 12:07 Ответить
Тобто з-за цієї тварини повинні були, а можливо і загинули люди, а йому всього навсього 5 років??? Це шо за суди за держзраду???!!!
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28.07.2022 12:08 Ответить
краще б, як петро перший поступив з батуринцями в 1708 році

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28.07.2022 12:11 Ответить
Военное время, а судят как нет войны. За украденный мешок картошки могут дать 3 года, а за помощь врагу который убивает тысячи людей 5 лет. У нас самый гуманный суд в мире...
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28.07.2022 12:11 Ответить
колаборантам і кацапським холуям "вишку"
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28.07.2022 12:14 Ответить
Этот приговор - глумление над убитыми и искалеченными. Этот приговор - издевательство над здравым и смыслом и позор всей судебной системе Украины
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28.07.2022 12:16 Ответить
нормально переждет войну и все призывы.
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28.07.2022 12:16 Ответить
5 лет за госизмену в военное время?За соучастие в убийстве двух и более человек в составе группы по предварительному сговору, при отягчающих обстоятельствах?
Да здравствует Zе суд!
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28.07.2022 12:22 Ответить
когда уже пересажают сепарских судей?
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28.07.2022 12:34 Ответить
Мало дают.
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28.07.2022 12:39 Ответить
Суддів і Верховну Раду відправити на війну, на передову, щоб відчули як це підчас обстрілу та прийняли закони які засуджують за зраду, роботу на окупанта (особливо під час війни) до довічних термінів. А не так як зараз пару років і вихід достроково.
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28.07.2022 12:40 Ответить
Верховну раду не всю треба в окопи першої лінії, а тільки турбомонобільшість з її сателітами. Тих, хто там воює, чи воював хоча би з 14-го по 19-тий рр% а також хто волонтером донині возить за свої же кровні допомогу на фронт - тих можна і залишити в Києві, щоб саме вони приймали закони.
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28.07.2022 13:02 Ответить
более полусотни судей принмают непосредственное участие в боевых действиях на фронтах.
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28.07.2022 13:30 Ответить
Кожен день пишуть,що когось впіймали,а осудили тільки одного.Судова система в Україні мегаефективна!Прямо санаторій для злочинців.
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28.07.2022 13:13 Ответить
А где ФИО и фото героя
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28.07.2022 13:18 Ответить
Какие пять лет что за идиотизм во время войны. Таких судей надо самих садить.
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28.07.2022 13:27 Ответить
повесить предателя
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28.07.2022 13:43 Ответить
Знову меньше меньшого... наскількі я пам'ятаю по цій статті від 8 до 15 і за останній час ніхто з подібного лайна навіть 8 не отримав.
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28.07.2022 14:04 Ответить
можна було додати що це замах на вбивство,
і чому без конфіскації
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28.07.2022 14:28 Ответить
Чому так мало - 5, а не 15? А взалі, треба розстрілювати або на уранові шахти відправляти.
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28.07.2022 16:56 Ответить
 
 