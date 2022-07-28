Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС. ФОТО

Утром 28 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Торецку Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Утром в результате обстрела города Торецк произошло попадание ВОП и частичное разрушение кровли и межэтажного перекрытия с 5-го по 3-й этажи одного подъезда 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома в г. Торецк спасены 3 человека (два мужчины и женщина)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами возможно нахождение еще одного человека. Работы продолжаются.

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