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Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС. ФОТО

Утром 28 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Торецку Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 01

"Утром в результате обстрела города Торецк произошло попадание ВОП и частичное разрушение кровли и межэтажного перекрытия с 5-го по 3-й этажи одного подъезда 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома в г. Торецк спасены 3 человека (два мужчины и женщина)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами возможно нахождение еще одного человека. Работы продолжаются.

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Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 02
Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 03
Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 04
Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 05

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Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 06
Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 07
Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС 08

обстрел (27379) Донецкая область (9775) Торецк (469)


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Руцький мир прийшов. Подарунки приніс.
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28.07.2022 12:44 Ответить
Двоих к сожалению не удалось спасти....только в городе полно еще сепаратья и ждунов
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28.07.2022 12:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:07 Ответить
сторицею воздай ,Господи рашистському окупанту і вбивці українського народу.!
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28.07.2022 14:52 Ответить
 
 