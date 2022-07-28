Следует способствовать переходу громад от церкви оккупанта в ПЦУ, а также ввести санкции против патриарха Кирилла, - Порошенко. ФОТО
Крайне важно продолжить процесс перехода громад в Православную Церковь Украины от церкви страны-оккупанта.
Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В День Крещения Киевской Руси-Украины он подчеркнул, что российская церковь нарушила все христианские ценности, поддержала кровавую войну россии против Украины и благословляет российских военных на убийства.
"Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви – нет любви. С чем россия пришла к нам, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кременную, Чернигов, Ахтырку. Это ужас", - отметил пятый президент.
Порошенко также заявил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и крепости нашего народа.
"Единственное - мы должны остановить попытки препятствовать переходам приходов в лоно нашей Церкви от россиян. Об этом было сказано в решении Синода Православной Церкви Украины. Уже нет никаких сомнений, что мы должны на это реагировать. Сегодня мы также нуждаемся во включении в санкционный список генерала Гундяева , который натянул на себя патриарший куколь.
Мы должны выкинуть захватчиков из нашей святой украинской земли. Я верю, что так будет. Я верю, что молитвы всех, объединенную нашу общую молитву, услышит Господь. А мы с Мариной Вас всех поздравляем с праздником Крещения Украины-Руси", - подытожил лидер "ЕС".
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Інакше не дано. Можна звичайно зробити як комуністи. Заїхати всіх сексотів розстріляти, решту активних ідіотів без різниці на вік чи стать замурдувати в катівні, а їх тушки згрузити в яму із вапном - саме так діють гобліни росіяни (можу викласти десятки фото доказів з різних років), але ми ж цивілізовані і нам це не підходить.
"1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь. Щойно завершилася Служба Божа у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди цієї важливої дати.
Звичайно, що цей день Україна зустрічає зараз у важких випробуваннях. Війна, розв'язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, - немає любові. Кожен може переконатися у цьому, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це - жах, з яким прийшла до нас росія.
Але сьогодні молитви всіх українців і всього світу з нами, з Україною. І ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Вірю, Господь почує нашу молитву, і ми викинемо загарбників з нашої святої Української землі".
Ти би хоча би прочитав, про що тут зверху розповідає, перед тим, як таку дурницю зморозити...
Їй допомагають і інші псевдопатріоти.
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https://www.facebook.com/pogrebiskij/posts/pfbid02iXizjPrsU9S7dr8utPZgdCf5Pe2DvkF4aFCxSKn99HjDt4QyaD5ebsuEuTyjTgc9l?__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=%2CO%2CP-R 22 липня о 15:28 ·
Поки увага більшості прикута до фронту!
Поки кращі сини і доньки захищають Україну від руського миру, група депутатів від Слуг, За майбутнє і Батьківщини намагаються зняти голову Обласної ради в Рівненьській області через те, що він утискає руську православну церкву.
Називають вони це «Виносить питання, які розколюють суспільство».
Знаю https://www.facebook.com/profile.php?id=100002021632918&__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=-]K-R Сергій Кондрачук давно, справжній українець, чудовий політик та людина, яка зробила багато для створення ПЦУ в Рівненській області!
Це та область, у якої є кордон з Білоруссю…
Хто не знає РПЦ виникло менше ста років тому в 1943. До того існувало ПРЦ, яке молилось за царя-імператора, ненавиділо комуністів і яке було знищено комуністами. А за часи другої світової коли виродки гобліни побачили що до Власова йдуть мільйони росіян воювати за церкву в швидкому темпі був створений підрозділ спецслужб "Сатанат РПЦ" в який набрали артистів та інших лояльних кремлю спеців ціль яких була пропаганда, виявлення не лояльних через сповідь (офіційно задокументовано) та інше чим вони до сьогодні займаються.
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно , де Павло вичитує підлеглого за публічну критику Путіна та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )