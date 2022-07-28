Следует способствовать переходу громад от церкви оккупанта в ПЦУ, а также ввести санкции против патриарха Кирилла, - Порошенко. ФОТО

Крайне важно продолжить процесс перехода громад в Православную Церковь Украины от церкви страны-оккупанта.

Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В День Крещения Киевской Руси-Украины он подчеркнул, что российская церковь нарушила все христианские ценности, поддержала кровавую войну россии против Украины и благословляет российских военных на убийства.

"Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви – нет любви. С чем россия пришла к нам, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кременную, Чернигов, Ахтырку. Это ужас", - отметил пятый президент.

Порошенко также заявил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и крепости нашего народа.

"Единственное - мы должны остановить попытки препятствовать переходам приходов в лоно нашей Церкви от россиян. Об этом было сказано в решении Синода Православной Церкви Украины. Уже нет никаких сомнений, что мы должны на это реагировать. Сегодня мы также нуждаемся во включении в санкционный список генерала Гундяева , который натянул на себя патриарший куколь.

Мы должны выкинуть захватчиков из нашей святой украинской земли. Я верю, что так будет. Я верю, что молитвы всех, объединенную нашу общую молитву, услышит Господь. А мы с Мариной Вас всех поздравляем с праздником Крещения Украины-Руси", - подытожил лидер "ЕС".

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