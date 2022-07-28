РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11245 посетителей онлайн
Новости Фото
2 670 28

Следует способствовать переходу громад от церкви оккупанта в ПЦУ, а также ввести санкции против патриарха Кирилла, - Порошенко. ФОТО

порошенко

Крайне важно продолжить процесс перехода громад в Православную Церковь Украины от церкви страны-оккупанта.

Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В День Крещения Киевской Руси-Украины он подчеркнул, что российская церковь нарушила все христианские ценности, поддержала кровавую войну россии против Украины и благословляет российских военных на убийства.

"Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви – нет любви. С чем россия пришла к нам, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кременную, Чернигов, Ахтырку. Это ужас", - отметил пятый президент.

Порошенко также заявил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и крепости нашего народа.

"Единственное - мы должны остановить попытки препятствовать переходам приходов в лоно нашей Церкви от россиян. Об этом было сказано в решении Синода Православной Церкви Украины. Уже нет никаких сомнений, что мы должны на это реагировать. Сегодня мы также нуждаемся во включении в санкционный список генерала Гундяева , который натянул на себя патриарший куколь.

Мы должны выкинуть захватчиков из нашей святой украинской земли. Я верю, что так будет. Я верю, что молитвы всех, объединенную нашу общую молитву, услышит Господь. А мы с Мариной Вас всех поздравляем с праздником Крещения Украины-Руси", - подытожил лидер "ЕС".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время литургии в Новороссийске. ВИДЕО

Следует способствовать переходу громад от церкви оккупанта в ПЦУ, а также ввести санкции против патриарха Кирилла, - Порошенко 01

Кирилл (1083) Порошенко Петр (19607) РПЦ (746) церковь (1324) ПЦУ (789)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Це не при ЗЄ з Єрмаком. У них з кацапами мутняки.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:24
+8
https://t.me/PresidentPoroshenko/3777 Петро Порошенко в телеграм нагадує :

"1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь. Щойно завершилася Служба Божа у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди цієї важливої дати.

Звичайно, що цей день Україна зустрічає зараз у важких випробуваннях. Війна, розв'язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, - немає любові. Кожен може переконатися у цьому, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це - жах, з яким прийшла до нас росія.

Але сьогодні молитви всіх українців і всього світу з нами, з Україною. І ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Вірю, Господь почує нашу молитву, і ми викинемо загарбників з нашої святої Української землі".
показать весь комментарий
28.07.2022 13:11
+7
Адміністрація ВАЗеленсокго, ОПа дерьмака, кістьми ляже, щоб не допустити переходу до ПЦУ, як і не дасть можливості виконати Закон про перейменування УПЦ (мп) в мацковскій партіархат.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вірунів ні в чому не переконаєш.
показать весь комментарий
28.07.2022 12:49 Ответить
🤢🤡👹 "термос" и сейчас против , хотя сам ……… режим "слуг👿"и сегодня препятствует переходу от гебнявых к ПЦУ
показать весь комментарий
28.07.2022 13:23 Ответить
Слід сприяти переходу громадян від темряви релігії до здорового глузду та ******** цивілізації.
показать весь комментарий
28.07.2022 12:50 Ответить
В деревне, в которой я живу, церковка от УПЦ. 80 процентов населения - этнические украинцы, очень этим гордящиеся. Степень ватности зашкаливающая - все за путена. Как блд так, спрашиваю, убивают ваш народ, вы же украинцы. Ответ шикарный "народ жалко, но надо же с этими фашистами в Киеве что-то делать". Церковь от УПЦ называют сатанистской. Впрочем, бессарабскую патриархию тоже. Правильная только от московского патриархата. Так и живём ...
показать весь комментарий
28.07.2022 12:54 Ответить
придністров'я?
показать весь комментарий
28.07.2022 12:58 Ответить
Нет. Молдова. Ближе к границе с транснистрией
показать весь комментарий
28.07.2022 13:03 Ответить
В мене бабця у дружини з Придністров'я. Вона і всі її там родичі ватні на всю голову при цьому навіть україномовні.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:33 Ответить
Ще більшовицький фюрер казав шо найважливішим з мистецтв для нас є кіно. Ось що робить телевізор.
показать весь комментарий
28.07.2022 12:59 Ответить
У каждого спутниковая, было полно украинских каналов. Интернет везде. Но выбирали только рэфовскую дрянь. Сейчас прикрыли все рэфовские каналы. Матерями власть почём зря. Ждут прихода путена...
показать весь комментарий
28.07.2022 13:07 Ответить
Полупрезидент полудействиями и полуадекватностью с перекрученной шеей в сторону Москвы, окружённый на 99% недобитками Януковича , просто пацанами Путина ( Арахамия отбивает от санкций кошелёк Путина в 12 миллиардов , если удастся получит 1 миллиард- его задача обелить перед ФБР и английской разведкой Абрамовича , снять аресты с активов- данные из газеты,, Таймс,,уровень авторитета и доверия к которой - 99%в мире ) боится оторвать глаза от того, что ему пишут. Ему глубоко по барабану все и все , Церковь на последнем месте. В упц все поклоняются Путину , их нужно выгнать нахрен - у них нет ничего общего с религией, это передовой отряд превращающий людей в убийц. Они не смогут переобуться на лету - фашист он ив Африке Гундяй.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:36 Ответить
Така проблема легко вирішується. Сексот пахан який сидить в церкві повинен просто по тихому пропасти. Без ніяких слідів. Разом з ним мають пропасти всі хто підозрюються що були завербовані. Тобто ті хто отримували останні курси церковної освіти в москві. Чи краще здохнути від масового отруєння алкоголем. Так пару раз і сексоти туди перестануть їхати, попаде якийсь правильний священник з місцевих, далі трохи часу і люди роззомбуються та самі перейдуть.

Інакше не дано. Можна звичайно зробити як комуністи. Заїхати всіх сексотів розстріляти, решту активних ідіотів без різниці на вік чи стать замурдувати в катівні, а їх тушки згрузити в яму із вапном - саме так діють гобліни росіяни (можу викласти десятки фото доказів з різних років), але ми ж цивілізовані і нам це не підходить.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:04 Ответить
Наріу у Філарета, це, якщо ви не в курсАх.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:09 Ответить
Нарік вже в бігах, попри власну благодійність до УПЦ КП. Не зарадив йому Філарет в його проблемах.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:14 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3777 Петро Порошенко в телеграм нагадує :

"1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь. Щойно завершилася Служба Божа у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди цієї важливої дати.

Звичайно, що цей день Україна зустрічає зараз у важких випробуваннях. Війна, розв'язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, - немає любові. Кожен може переконатися у цьому, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це - жах, з яким прийшла до нас росія.

Але сьогодні молитви всіх українців і всього світу з нами, з Україною. І ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Вірю, Господь почує нашу молитву, і ми викинемо загарбників з нашої святої Української землі".
показать весь комментарий
28.07.2022 13:11 Ответить
Країна святкує вже 4-ту річницю долучення найкращого свого президента до вірян української церкви
показать весь комментарий
28.07.2022 13:13 Ответить
Адміністрація ВАЗеленсокго, ОПа дерьмака, кістьми ляже, щоб не допустити переходу до ПЦУ, як і не дасть можливості виконати Закон про перейменування УПЦ (мп) в мацковскій партіархат.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:14 Ответить
а шо ж ти педро не зробив??? киздеть-не мішки тягати
показать весь комментарий
28.07.2022 13:16 Ответить
ну, справді, не закомандував, коли був Президентом "всім приходам, без виключення, до Епіфанія, шагом мать, раз-два". От проїпав же...

Ти би хоча би прочитав, про що тут зверху розповідає, перед тим, як таку дурницю зморозити...
показать весь комментарий
28.07.2022 13:28 Ответить
Це не при ЗЄ з Єрмаком. У них з кацапами мутняки.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:24 Ответить
Зе-влада кришує гундяївський паханат, перешкоджає переходам громад в українську церкву.
Їй допомагають і інші псевдопатріоти.

https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Погребиський
https://www.facebook.com/pogrebiskij/posts/pfbid02iXizjPrsU9S7dr8utPZgdCf5Pe2DvkF4aFCxSKn99HjDt4QyaD5ebsuEuTyjTgc9l?__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=%2CO%2CP-R 22 липня о 15:28 ·

Поки увага більшості прикута до фронту!

Поки кращі сини і доньки захищають Україну від руського миру, група депутатів від Слуг, За майбутнє і Батьківщини намагаються зняти голову Обласної ради в Рівненьській області через те, що він утискає руську православну церкву.
Називають вони це «Виносить питання, які розколюють суспільство».

Знаю https://www.facebook.com/profile.php?id=100002021632918&__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=-]K-R Сергій Кондрачук давно, справжній українець, чудовий політик та людина, яка зробила багато для створення ПЦУ в Рівненській області!

Це та область, у якої є кордон з Білоруссю…
показать весь комментарий
28.07.2022 13:42 Ответить
Сатанат РПЦ має бути страчений як колись вони стратили ПРЦ.

Хто не знає РПЦ виникло менше ста років тому в 1943. До того існувало ПРЦ, яке молилось за царя-імператора, ненавиділо комуністів і яке було знищено комуністами. А за часи другої світової коли виродки гобліни побачили що до Власова йдуть мільйони росіян воювати за церкву в швидкому темпі був створений підрозділ спецслужб "Сатанат РПЦ" в який набрали артистів та інших лояльних кремлю спеців ціль яких була пропаганда, виявлення не лояльних через сповідь (офіційно задокументовано) та інше чим вони до сьогодні займаються.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:57 Ответить
Варто сприяти відходу громадян від будь-якої церкви!
показать весь комментарий
28.07.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 14:42 Ответить
Президент Порошенко прав, але в нас наріда аж 73%, які більше вірять у Діда Мороза і Снігуроньку і готові йти до них в гості з холодцем і на шашлики, просто ще не знають де вони живуть. А ще більше є прихожанами московської секти ФСБ - УПЦ. Я пам'ятаю, коли наші ріальні патріоти-українці привезли Томос, то як їх поливали брудом хуцпа із коломойсько-медведчуковського телеканала "1+1", хоча у них є своя Сінагога, що Томос на хліб на намастиш, а їх головний Боневтік навіть разом з татаровим порушили справу проти Порошенко за те, що він цим розпалює ненависть і міжцерковну різню. Яка ж це може бути міжцерковна колотнеча, коли з одного боку виступає наша ПЦУ, а з іншого ворожа, яка підтримує росію, секта ФСБ? Боневтік назвав Томос термосом і не вибачився. Його радник Трофімов цілує руку московському попу і заборонив перехід громад з секти УПЦ в ПЦУ, його підтримали всі "радники", бо навіть баканов ходив виключно в московську церкву, то їх там московський піп навчить любові до України? А у Верховній Паді України є капличка московської церкви УПЦ, куди вільно ходять "прихожани" і де всім вбивають в голови зверхність росії і де їх "отєчество".Час показав, що Порошенко був прав - армія, віра, мова, а Зеленський не прав, бо "какая рахница" і дороги принесли смерть,знищення міст, економіки,сьози, гвалтування, катування і втечу 6 мільйонів громадян. Дякую пане Президенте Порошенко за Томос і за віру!!!
показать весь комментарий
28.07.2022 17:53 Ответить
https://delo.ua/politics/cergovii-skandal-namisnik-kijevo-pecerskoyi-lavri-vignav-monaxa-za-kritiku-putina-404218/ Митрополит філіалу РПЦвУ Павло вигнав монаха з своєї секти за критику *****
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно , де Павло вичитує підлеглого за публічну критику Путіна та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
показать весь комментарий
19.09.2022 00:19 Ответить
https://t.me/a_shtirlitz/21310 Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )
показать весь комментарий
24.09.2022 19:19 Ответить
 
 