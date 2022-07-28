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Удар РФ по гостинице в Бахмуте: под завалами до сих пор может находиться 1 человек, - ГСЧС. ФОТО

В Бахмуте в Донецкой области спасатели продолжают аварийно-спасательные и поисковые работы в разрушенном вражескими обстрелами отеле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Удар РФ по гостинице в Бахмуте: под завалами до сих пор может находиться 1 человек, - ГСЧС 01

"По полученной информации под завалами может находиться еще один человек. Всего в результате происшествия погибли 3 человека, пострадали 5 человек, из которых 2 человека спасены. Проведена расчистка и разбор около 80 тонн разрушенных элементов здания гостиницы", - говорится в сообщении.

К работам привлечены 28 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, а также автокран и трактор от местных органов власти.

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Удар РФ по гостинице в Бахмуте: под завалами до сих пор может находиться 1 человек, - ГСЧС 02
Удар РФ по гостинице в Бахмуте: под завалами до сих пор может находиться 1 человек, - ГСЧС 03

обстрел (27379) Донецкая область (9775) ГСЧС (4988)


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