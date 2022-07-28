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В Харькове будут судить правоохранителя, сдававшего оккупантам сведения об ВСУ, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении харьковского правоохранителя, которого завербовали сотрудники ФСБ РФ для проведения подрывной деятельности против Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

В Харькове будут судить правоохранителя, сдававшего оккупантам сведения об ВСУ, - ГБР 01

Следствие установило, что украинского правоохранителя завербовали кадровые офицеры ФСБ РФ по Белгородской области. Активное "сотрудничество" с украинцем началось 24 февраля, в первый день полномасштабного наступления россиян. По их требованию правоохранитель собирал сведения о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур региона", - говорится в сообщении.

Собранную информацию, с конкретными геолокациями, передавал кураторам с помощью одного из интернет-мессенджеров. Во время задержания предателя в его служебной машине был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия, среди которого осколочные гранаты Ф1 и РГН.

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Таким образом, правоохранитель обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Харькове будут судить правоохранителя, сдававшего оккупантам сведения об ВСУ, - ГБР 02

В Харькове будут судить правоохранителя, сдававшего оккупантам сведения об ВСУ, - ГБР 03

Автор: 

правоохранительные органы (2970) Харьков (7520) государственная измена (1545) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+20
а накой ему замазали ипало? страна должна знать своих "героев"!
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28.07.2022 14:36
+6
І знову це не дєрьмак
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28.07.2022 14:38
+6
Sims 3, подпісь нєразборчіва... доки зрадників не будуть просто прикопувати в лісонасдженнях, Україна не переможе, не можливо перемогти, чисельно переважаючого ворога, якщо частина твого власного населення за них, а ти його ще й не знищуєшь а змушуєш просто прочитати книжечку
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28.07.2022 14:46
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Правила форума Совет форумчан
а накой ему замазали ипало? страна должна знать своих "героев"!
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28.07.2022 14:36 Ответить
І знову це не дєрьмак
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28.07.2022 14:38 Ответить
в полный рос многие узнают
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28.07.2022 14:38 Ответить
Якісний виродок.
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28.07.2022 14:42 Ответить
Как пить дать, заставят к Новому году прочитать деда мазая и айболита.
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28.07.2022 14:43 Ответить
А це вже реформована мусарня поліція, чи ще ні?
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28.07.2022 14:43 Ответить
Отже є вагоме обгрунтування для звільнення очільника МВС?
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28.07.2022 14:44 Ответить
Sims 3, подпісь нєразборчіва... доки зрадників не будуть просто прикопувати в лісонасдженнях, Україна не переможе, не можливо перемогти, чисельно переважаючого ворога, якщо частина твого власного населення за них, а ти його ще й не знищуєшь а змушуєш просто прочитати книжечку
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28.07.2022 14:46 Ответить
нафеньхуа с предателями так заморачиваться, шо "державним сужбовцям" заняться нечем?
оно не исправится.
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28.07.2022 14:48 Ответить
До страти!!!!! Скільки мешканців міста , воїнів загинуло із-за зради цього негідника?! Отже, однозначно, за участь в масовому зазделегідь спланованому вбивстві СТРАТА.
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28.07.2022 14:56 Ответить
только на костер ватного ******..............................................
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28.07.2022 15:08 Ответить
Повісити! Дрова не варто на такого тратити.
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28.07.2022 16:01 Ответить
Правоохоронців під час воєнного стану треба розстрілювати: вони давали присягу служити народу України!
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28.07.2022 15:12 Ответить
Наш суд самий гуманний суд в світі. Випустять і компенсацію виплатять.
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28.07.2022 15:31 Ответить
Та що з нього взяти,мусарня зажди така!
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28.07.2022 16:03 Ответить
Пєтушиная голова
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28.07.2022 16:20 Ответить
 
 