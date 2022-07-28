В Харькове будут судить правоохранителя, сдававшего оккупантам сведения об ВСУ, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении харьковского правоохранителя, которого завербовали сотрудники ФСБ РФ для проведения подрывной деятельности против Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

Следствие установило, что украинского правоохранителя завербовали кадровые офицеры ФСБ РФ по Белгородской области. Активное "сотрудничество" с украинцем началось 24 февраля, в первый день полномасштабного наступления россиян. По их требованию правоохранитель собирал сведения о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур региона", - говорится в сообщении.

Собранную информацию, с конкретными геолокациями, передавал кураторам с помощью одного из интернет-мессенджеров. Во время задержания предателя в его служебной машине был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия, среди которого осколочные гранаты Ф1 и РГН.

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Таким образом, правоохранитель обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.





