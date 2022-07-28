Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек. ФОТОрепортаж

В результате удара рашистов по жилому дому в Торецке погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня спасателями г. Торецк во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела 2-х погибших (мужчины и женщины). Сейчас работы завершены", - говорится в сообщении.

Всего в результате происшествия погибли 2 человека, спасены трое.

Напомним, 28 июля рашисты нанесли удар по Торецку.

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