Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек. ФОТОрепортаж
В результате удара рашистов по жилому дому в Торецке погибли мужчина и женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Сегодня спасателями г. Торецк во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела 2-х погибших (мужчины и женщины). Сейчас работы завершены", - говорится в сообщении.
Всего в результате происшествия погибли 2 человека, спасены трое.
Напомним, 28 июля рашисты нанесли удар по Торецку.
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мурчик #467549
показать весь комментарий28.07.2022 16:30 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий28.07.2022 16:39 Ответить Мне нравится 2
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