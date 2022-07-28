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Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек. ФОТОрепортаж

В результате удара рашистов по жилому дому в Торецке погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня спасателями г. Торецк во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела 2-х погибших (мужчины и женщины). Сейчас работы завершены", - говорится в сообщении.

Всего в результате происшествия погибли 2 человека, спасены трое.

Напомним, 28 июля рашисты нанесли удар по Торецку.

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Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек 01
Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек 02
Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек 03
Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек 04

обстрел (27379) жертвы (2084) ГСЧС (4988) Торецк (469)


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Занятно что деньги на помощь собирают в рашке....рашка убила ,рашисты и собирают
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28.07.2022 16:30 Ответить
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28.07.2022 16:39 Ответить
 
 