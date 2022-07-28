15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области в результате сегодняшних российских ракетных обстрелов пострадали 15 человек.

Об этом сообщил глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", - отметил полицейский.





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Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. К счастью, здесь никто не пострадал.

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