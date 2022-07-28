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15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области в результате сегодняшних российских ракетных обстрелов пострадали 15 человек.

Об этом сообщил глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция 01

"15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", - отметил полицейский.

15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция 02
15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удары по воинской части в Лютеже и Гончаровском. Есть потери в нашем личном составе, - Генштаб

15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция 04

Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. К счастью, здесь никто не пострадал.

15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция 05

Также читайте: Удар по Вышгородскому району: оккупанты выпустили 5 ракет, несколько попали в объект инфраструктуры

Автор: 

Киевская область (4155) обстрел (27379) жертвы (2084) Небытов Андрей (164)


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Топ комментарии
+3
Потому что сплошное враньё от зеублюдков,с белопараши все и про рертвы тоже враньё.
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28.07.2022 17:55
+2
А зебиляры видоски праздничные записуют....а по мрази белоруской доллары ***** не позволяют,как 24 . 02. ???
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28.07.2022 17:43
+2
шукайте наводчиків і коригувальників! вони точно там були!
а взагалі слава богу, що ніхто не загинув. в Гончарівці загинули(((
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28.07.2022 18:05
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А зебиляры видоски праздничные записуют....а по мрази белоруской доллары ***** не позволяют,как 24 . 02. ???
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28.07.2022 17:43 Ответить
Влупить
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28.07.2022 17:45 Ответить
Лінія фронту2500 км.Ракети літять десятками з різних км кордону.Вас треба поставити на охорону зброївих складів.
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28.07.2022 18:03 Ответить
Нихрена я тректории не понял....
Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
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28.07.2022 17:51 Ответить
Потому что сплошное враньё от зеублюдков,с белопараши все и про рертвы тоже враньё.
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28.07.2022 17:55 Ответить
шукайте наводчиків і коригувальників! вони точно там були!
а взагалі слава богу, що ніхто не загинув. в Гончарівці загинули(((
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28.07.2022 18:05 Ответить
В Ізраілі є жалізний купол , але він теж невзмозі перехопити всі ракети !!
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28.07.2022 20:41 Ответить
Так, але Ізраїль за враження по 1 будинку відповідає по 10-ти будинкам ворога.

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28.07.2022 22:49 Ответить
Я не зрозумів останнє фото, у вирві від ракети вже трава виросла, чи комусь робити нічого.
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29.07.2022 00:08 Ответить
Не чіпляйся, яку яму знайшли, там і заселфились. Селфі - "наше всьо"
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30.07.2022 01:25 Ответить
 
 