15 человек пострадали на Киевщине в результате сегодняшних ракетных обстрелов, - Нацполиция. ФОТО
В Киевской области в результате сегодняшних российских ракетных обстрелов пострадали 15 человек.
Об этом сообщил глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", - отметил полицейский.
Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. К счастью, здесь никто не пострадал.
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+3 Alex Smith #322835
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Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
а взагалі слава богу, що ніхто не загинув. в Гончарівці загинули(((